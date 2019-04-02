В автоматическом режиме. «Тоттенхэм» увяз в неудачах

вчера, 15:30

Еще недавно «Тоттенхэм» пытался держать ритм «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», а теперь рискует не попасть в топ-4. «Соккер.ру» - о кризисе команды Почеттино.

Удручающие результаты

Пять туров назад «Тоттенхэм» шел по пятам лидирующих «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», отставая от них на 6 и 5 очков соответственно. До вершины вроде бы и далековато, но при этом место в топ-4 не вызывало вопросов, ведь команда с пятой строчки отставала от шпор на 8 баллов. Целая пропасть, ага. Хватило пяти туров, чтобы «Тоттенхэм» сравнялся по очкам с пятым местом и встал перед необходимостью ожесточенно бороться за место в первой четверке. Все дело в том, что в последних пяти турах АПЛ команда Маурисио Почеттино набрала 1 очко из 15 возможных!

«Бернли» - «Тоттенхэм» - 2:1. Именно с этого матча начались неприятности «шпор». Лондонцы проиграли «Бернли», который ведет борьбу за выживание, а Почеттино по итогам той встречи получил дисквалификацию на два матча: аргентинец набросился на Майка Дина, у Маурисио были причины злиться, ведь ошибочно назначенный угловой привел к голу «Бернли». Правда и то, что у соперника была всего парочка внятных моментов, в то время как «Тоттенхэм» доминировал, 70% игрового времени владел мячом и 17 раз бил по воротам.

«Челси» - «Тоттенхэм» - 2:0. Невезение буквально преследует «Тоттенхэм» в последние полтора месяца. Матч с «Челси»: абсолютно равная игра, команды попеременно владели инициативой, но до создания по-настоящему острых моментов дело доходило редко. Счет по ударам в створ – 1:0 в пользу «Челси», счет на табло – 2:0 в пользу «синих». Единственный точный удар в игре нанес Педро, который на исходе часа игры попал точно в «домик» Уго Льорису, а окончательный счет установил защитник Киран Триппьер, закативший мяч в собственные ворота из-за несогласованности с вратарем.

«Тоттенхэм» - «Арсенал» - 1:1. В этом матче «Тоттенхэму» повезло и не повезло одновременно. «Шпоры» владели территорией, выглядели острее, инициативнее, злее «Арсенала», но проигрывали после быстрого гола Рэмзи до 74-й минуты, когда Харри Кейн установил окончательный счет 1:1. При этом на предпоследней минуте основного времени «шпоры» могли проиграть, ведь Обамеянг не реализовал пенальти.

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» - 2:1. И опять на стороне команды Почеттино превосходство по всем статистическим компонентам. «Шпорам» удалось открыть счет в середине первого тайма, но в течение пяти минут в заключительной части матча «Саутгемптон» дважды доставил мяч в ворота Льориса и победил. Роуз ошибся при простреле сквозь штрафную площадь, а вскоре Уорд-Праус шикарным ударом со стандарта прикончил «Тоттенхэм». В первом тайме «шпоры» могли уничтожать «святых», но забили только один мяч, а после перерыва отпустили вожжи и поплатились.

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» - 2:1. Здесь обратная ситуация: «Тоттенхэм» отвратительно провел первый тайм и пропустил от «красных», но после коррективов Почеттино стал разрывать претендента на титул во второй половине. «Шпоры» закономерно забили один мяч и могли хоронить «Ливерпуль», которого выручило хладнокровие ван Дейка и промахи соперников. А в эндшпиле матча грубо ошибся Льорис, подставив Алдервейрелда под автогол. И снова поражение!

Как же так?

«Тоттенхэм» трижды проиграл со счетом 1:2, только от «Челси» пропустил два безответных мяча, а с «Арсеналом» была ничья. В каждом матче у лондонцев обязательно был отрезок доминирования: иногда длиной в тайм, как в играх с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном», иногда целый матч, как против «Бернли», иногда инициатива многократно переходила из рук в руки, как в играх с «Челси» и «Арсеналом». Ни в одной из этих игр «Тоттенхэм» по игре не был расплющен полностью по делу. Не забудем про два автогола, неправомерно назначенный угловой, пропущенный между ног мяч и ошибку Роуза. Многовато пощечин судьбы для одной команды на столь коротком отрезке, не находите?

В чем причина?

«Тоттенхэм» не слишком отличается от самого себя если не лучших, то, скажем так, нормальных образцов. Команде Почеттино в принципе свойственна игровая аритмия, и разные таймы случались и раньше, это вообще сплошь и рядомв АПЛ , когда хуже смотревшаяся в первой половине матча команда прибавляет после перерыва. Нет какого-то конкретного сбоя в работе команды, чтобы «повесить» на него текущие неудачи: команда готова физически, взаимодействия в ключевых узлах отточены, все ведущие футболисты в строю. Но количество индивидуальных ошибок у своих ворот и в завершающих стадиях атак отдаляет «Тоттенхэм» от положительных результатов.

Может быть, Маурисио Почеттино действительно прав, объясняя неудачи психологией:

Мы должны взглянуть на себя и, возможно, оценить как-нибудь по-другому. Мы не ищем оправданий. Но нас сдерживает внутренняя неуверенность. Чтобы изменить этот складывавшийся десятилетиями менталитет, может потребоваться 5-10 лет работы.

5-10 лет – большой срок, но откуда взяться новому менталитету, если «Тоттенхэм» продолжает кружиться вблизи первого места, но реально не претендует на трофеи? Скорее уж тут нужен некий толчок, завоевание титула, которое позволит сдвинуть самосознание с мертвой точки, если проблема вообще в этом. Есть и другая точка зрения, и она более прозаична: «Тоттенхэм» в самый ответственный момент сезона «перегорел» из-за скудности резервов.

Включить осознанность

Если говорить о «первых одиннадцати», то «шпоры» могут соперничать с любой командой АПЛ и Европы, но это соревнования «в вакууме», чтобы уверенно идти по сезону, топ-клуб должен обладать сильным составом не из 17-18, а из 25 футболистов. Этим-то «Тоттенхэм» похвастаться и не может, а у нынешней команды то голова кружится, то немеют конечности, ведь жить приходится без вливаний свежей крови: два последних трансферных окна «шпоры» оставались без новичков. Штаб Почеттино умеет классно готовить футболистов физически, у лондонцев с этим не бывает проблем, но отдых нужен не только телу, но и сознанию лидеров.

Когда матчи идут один за другим, соперники сменяют один другого, мелькая перед глазами, сложно сохранять осознанность и мотивацию. Сейчас складывается ощущение, что «Тоттенхэм» играет как бы на автомате, футболисты делают свою рутинную работу, забывая, что она все-таки творческая. Класс игроков и запредельная сыгранность обеспечивают команду хорошим уровнем игры, но проблема в том, что в ключевых эпизодах игроки тоже забывают «раскрыть глаза» и осознанно подойти к решению локальных задач.

Отсюда результативные ошибки, промахи и автоголы. «Тоттенхэму» нужна ментальная перезагрузка, и образовавшаяся пауза в 10 дней между матчем против «Ливерпуля» и встречей с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов должна быть посвящена приведению мозгов футболистов в должное состояние. Можно в пейнтбол поиграть или в паб сходить дружной толпой, а кому-то, возможно, наоборот, требуется посидеть в одиночестве с книгой в руках или где-нибудь на лоне природы. «Тоттенхэму» нужно вспомнить себя и четко осознать, что происходит вокруг, выйти из автоматического режима.