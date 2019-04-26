«Спартак» расстрелян в Туле

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«Спартак» раздавлен и разбит. Кому-то интересны новые оправдания Олега Кононова? «Соккер.ру» - о матче, в котором «Арсенал» был классом выше. И не лондонский.

Тот самый спартаковский футбол, как оказалось, больше подходит не «Спартаку», а тульскому «Арсеналу». Иначе и не объяснить ту статистику, которую имеет команда из Тулы в нынешнем сезоне против красно-белых. В первом круге «Арсенал» победил на выезде со счетом 3:2. Что интересно, Олег Кононов тогда сыграл важную роль в отставке Массимо Карреры.

Ведь именно «Арсенал» Кононова одолел «Спартак» Карреры, подписав итальянцу приговор – на следующий день было объявлено о его отставке. Судьба иронично насмехается и возвращает спустя несколько месяцев удар по Кононову, который как раз и возглавил красно-белых. Вряд ли, конечно, символизм проникнет так глубоко, что и для Кононова три пропущенных мяча от «Арсенала» станут «отставочными».

Однако давление на тренера и команду и без того было сумасшедшим, а что будет после такого разгрома – страшно вообразить. Болельщики «Спартака» уже прямо на матче собирались устроить костер инквизиции, разломав ряд кресел на стадионе, чтобы сжечь их. Только грамотная работа сотрудников стадиона и пожарных позволила предотвратить беду. Но настрой спартаковских фанатов совершенно прозрачен – они готовы рвать и метать.

А причины для этого есть. Никакого «того самого» футбола, который рекламировался с приходом Кононова очень интенсивно, не было и рядом. «Спартак» предстал командой безыдейной и скучной, более того, вполне легко разгадываемой противником. Одной резкости Мирзова оказывалось достаточно, чтобы ставить в тупик оборону соперника.

А нулевая комбинационная игра «Спартака» привела к тому, что самый опасный момент в матче красно-белые создали только после углового и ошибки вратаря «Арсенала», которого подстраховал Джорджевич, вынеся мяч с ленточки ворот. Чтобы получить яркий комбинационный футбол, необходимо работать над этим. От одних слов, от повторения одинаковых заклинаний о том, к чему команда стремится и к чему вот-вот дойдет, никому легче не станет.

Очки набираются и теряются здесь и сейчас. Репутация тоже. И таким футболом «Спартак» роняет ее на самое дно. Что было в ответ на высокий интенсивный прессинг «Арсенала»? Неповоротливые движения спартаковцев. Как можно говорить о комбинационном футболе, когда игрок упирается с мячом на фланг, накрывается двумя оппонентами и просто не может найти выход? Потому что никто и не думает открываться и двигаться. Насколько азартен и агрессивен был «Арсенал», настолько непригляден и даже стыден в своем футболе «Спартак». По всем линиям. По всем статьям. Насколько внимателен был «Арсенал» перед своей штрафной, настолько безрассуден и халатен у своих ворот оказывался «Спартак».

Да, во втором тайме «Арсенал» отошел глубоко назад, действуя в еще более осмотрительной и контратакующей манере. Но любой бы на месте туляков так поступил – когда ты ведешь со счетом 3:0 после первого тайма-то. «Арсенал» сыграл зрело и тактически грамотно против соперника, который уступал ему в скорости, в настрое, в понимании задачи на поле, в способности найти свободную зону.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 10 (6) – 11 (4)

В целом статистика не слишком красноречива, поскольку «Арсенал» все сделал в первом тайме, когда нанес больше ударов по воротам и в створ в частности. После перерыва он в основном защищался, поэтому «Спартак» подтянулся по ударам, но точности от этого у красно-белых больше не стало. Туляки видели ворота и шли к ним при первой же возможности, «Спартак» же видел перед собой тульскую стену и откатывал мяч по сторонам вместо обострения.

Владение мячом (точность передач): 30,3% (69%) – 69,7% (85%)

Тут тоже все вполне логично и естественно. «Арсенал» с самого начала не играл в контроль мяча. Да, он использовал высокий агрессивный прессинг, но для разрушения скорее и для перехвата мяча. Доставлять вперед его туляки стремились как можно скорее, преодолевая пространство от обороны к атаке в два-три паса. Это обеспечивало им остроту без возни с мячом, без необходимости отряжать в атаку большие силы, а только с использованием кинжальных выпадов. Но скорость и стремление сыграть острее, конечно, всегда сопряжены с потерями. Хотя потери «Арсенала» на чужой половине поля при обострении не так критичны, как потери «Спартака» после серии передач без цели накоротке.

Игорь Черевченко (главный тренер «Арсенала»):

Во вторые 45 минут мы полностью отдали «Спартаку» инициативу, отошли на свою половину. Но счет позволял. У нас были еще моменты. Минусы у любого футболиста можно найти даже при победе но, я не собираюсь этого делать.

Олег Кононов (главный тренер «Спартака»):

В первом тайме преимущество Тулы было в голах. По игре не могу сказать, но они здорово использовали контратаки и нашу неорганизованность. «Арсенал» во втором тайме сел сзади, непросто было взломать оборону. Некоторые моменты были, но «Арсенал» заслужил победу. «Спартак» борется за Лигу чемпионов или Лигу Европы? Не будем об этом говорить. Нужно побеждать в каждой игре, а там будет видно. «Арсенал» отыграл лучше, чем мы, счет на табло. Вы навешиваете лапшу, что у нас все плохо. Бывают игры, когда команда проигрывает с таким счетом. Но будем гнуть свою линию и биться до конца. Весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним. Но могу сказать, что мы сделаем всем возможное, чтобы играть и побеждать.

Математический итог матча еще и в том, что «Спартак» формально лишился шансов на чемпионский титул, хотя вряд ли кто-то и раньше думал, что это возможно. Но куда важнее психологический эффект от этого результата. Кононову и его команде нужно приготовиться держать оборону и быть готовыми к ударам со всех сторон. Но такова участь самого обсуждаемого клуба страны, особенно если он настолько невнятен в своей игре.