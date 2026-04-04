Тренер «Челси» отстранил самого дорого игрока. У многих футболистов конфликт с владельцем клуба

Фанаты тоже недовольны.
Фернандеса и Кукурелью наказали за правдивые слова
18 апреля перед домашним матчем «Челси» против «Манчестер Юнайтед» фанаты лондонцев и «Стасбура» проведут акцию протеста. Болельщики недовольны общим руководством двух клубов. Французская команда находится в середине таблицы Лиги 1, а «Челси» можно назвать главным неудачником во время паузы на игры сборных. Умудрились рассориться, когда футболисты и тренерский штаб были на разных континентах. Самый дорогой футболист в истории «Челси» Фернандес во время беседы допустил, что может в будущем переехать в Мадрид, который похож игроку на Буэнос-Айрес, и не только благодаря испанскому языку.
Аргентинец также высказал сомнения в правильности решений Боэли и его соратников. Игрок был против увольнения тренера «Челси» Марески. По слухам, Энцо выгнали из-за тайных переговоров с «Манчестер Сити», где итальянец работал ассистентом Гвардиолы. Фернандес – чемпион мира – тоже ищет пути отхода. Игрок заявил, что без Марески команда потеряла четкую игровую структуру и нет футбольного порядка. После такого подкаста новый тренер «Челси» Ресеньор отстранил Фернандеса от ближайших игр «Челси». Речь о важном кубковом матче и о поединке против «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, где нужны только победы.
Энцо Фернандес не понимает, за что его наказали. Игрок не заявлял прямо, что хочет уйти в «Реал» или «Атлетико». Его спрашивали о городе, где аргентинец мог бы жить. Хотя понятно, к чему клонит Фернандес – футболисты «Челси» не уважают Ресеньора и не доверяют новому тренеру. В ответ Лиам недоволен звездами команды, ведь не только Фернандес перешел черту. Энцо открыто критикует тренера, но он не пришел к нему в офис для мужского разговора. Марк Кукурелья – чемпион Европы – тоже выступил через прессу, что расстроило Росеньора. Наставник и футболист пообщались лично, Кукурелья пока остается в заявке «Челси».
При этом Марк высказался куда жестче, чем Фернандес. Кукурелья заявил, что ему не нравится стратегия «Челси». Ставка лишь на молодых игроков привела к поражению в ПСЖ в Лиге чемпионов. Футбольный матч не заканчивается на 70-й минуте, о чём напомнили голы Кварацхелии в Париже. Вылет от ПСЖ со счетом 8:2 по сумме двух матчей расстроил игроков, которые не поняли увольнение тренера Марески. Росеньор хочет, чтобы игроки приходили с жалобами к нему, но руководители клуба не советовались с лидерами команды, когда выгоняли Энцо посреди сезона. Похоже, Кукурелья и Фернандес озвучили позицию всего коллектива.
«Челси» потерял идентичность, дорогие новички не выручают
Победа на Клубном чемпионате мира 2025 года – приятный бонус, но она ничего не значит глобально. После успеха в Лиге чемпионов прошло пять лет, и за это время лондонцы не вернули титул в Англии. Любой кубок перечеркивается печальным постоянством участников консорциума, который владеет «Челси» после Абрамовича. Российский миллиардер вложил в клуб минимум полтора миллиарда фунтов из своего кармана, изменив статус «пенсионеров» в АПЛ и в Европе. Абрамович тоже не уважал тренеров и часто их увольнял, но сейчас больших успехов добиваются команды, где хватает терпения и есть симбиоз опытных и молодых игроков.
Кукурелья подчеркнул, что Клоппу, Гвардиоле и Артете давали время. Марк прав, что покупка талантливых игроков с непонятной переплатой не помогла создать в «Челси» великую команду. Боэли хаотично осуществлял трансферы. Тодд совсем не понимает футбол, до прихода в «Челси» американец понятия не имел, что такое офсайд. Фернандес, за которого «Бенфике» заплатили 121 млн евро, сейчас стоит на рынке значительно меньше денег. Кайседо не упал в цене, но его продажа ничего не даст «Челси» в финансовом или в футбольном плане. Ставка на молодых игроков не сработала, ведь они не растут в цене, как не вырос Михаил Мудрик.
Были удачные ставки. Чисто математически невозможно потратить столько денег и ни разу не попасть в цель. Но смена курса – переход к подписанию молодежи, сломала старую систему. Раньше в «Челси» были «сенаторы» Моуриньо и других наставников с титулами. Мареска допустил ошибки после победы на Клубном ЧМ, но Энцо знал коллектив, ему доверяли футболисты. Теперь остался набор игроков, многие из которых думают об уходе из клуба, где настолько странный босс Боэли. Кроме Кукурельи, который допустил возвращение в «Барселону», и Фернандеса, бродят слухи о трансфере ещё одного звездного игрока – Коула Палмера.
Палмер зашёл в кризис, против Коула работает новая тактика
Новичок из «Манчестер Сити» дебютировал в «Челси» настолько здорово, что против него в АПЛ разработали тактику персональной коллективной опеки. Раньше Палмеру оставляли много пространства между линиями, а теперь его передают от одного опекуна другому, что повлияло на показатели Коула. У Палмера будут проблемы с попаданием в основу сборной Англии на ЧМ-2026, как и у его давнего знакомого Фила Фодена из «Манчестер Сити». Агент Коула понимает, что клиент в плохой форме, поэтому активизировались слухи о «Реале». Как и в случае с Энцо Фернандесом, «сливочные» могут переключиться на более стабильных футболистов.
Палмер переживает типичный кризис английского таланта. Во-первых, он устал – сыграл 98 матчей за два сезона только в клубе. Во-вторых, звезд в АПЛ часто подбрасывают в воздух, чтобы позже уронить кумира на землю. Разгром от «Эвертона» стал четвертым поражением «Челси» подряд. При Абрамовиче такого не было. У Боэли была серия из четырех подряд поражений в 2023 году, которая стала худшей для клуба за 30 лет. Понятно, почему фанаты протестуют. Результативность бразильца Педро не поддерживается голевыми передачами и ударами Палмера. Фернандес до отстранения не был на пике формы. Видны проблемы с формой и коммуникацией.
Прекрасным символом состояния «Челси» стал главный мем весны в АПЛ. Перед поражением от «Ньюкасла» футболисты лондонцев собрались в центральном круге. Странный ритуал вроде как должен был подчеркнуть «уважение к мячу», но среди игроков «Челси» оказался судья. Тяжело понять, почему футболисты не выпустили арбитра из командного круга. И почему сам рефери не отошел в сторону? Но комичный ритуал, который позже запретили чиновники из АПЛ, описывает всё, что Боэли творит в Лондоне. Вот только жизнь – не сериал «Офис», где нелепый босс вызывает смех у зрителей. Американец и его партнеры по бизнесу уничтожают чужое детище.
Даже можно сравнить приход Абрамовича......он дал полноценный сезон провести Раньери прежде чем его заменил на особенного.........Боуэли пришел и за первый полноценный сезон сразу сменил трех тренеров начал с Тухелем, затем был Поттер, а концовку завершал Лэмпард........
Уход скажем Марески котрый выиграл сразу два трофея ЛК и КЧМ, вернул наконец синих в ЛЧ...........лишь подвел итог тупизма .........Росеньер ни чем не лучше итальянца......а то стало может даже хуже.......это точно также как Тухеля убрали сменив на Поттера........ни чему руководство синих не учится на ступили на те же грабли вместо того чтобы идти вверх пошли снова вниз.......но благодаря тупому расширению УЕФА для Английских клубов аж до 7 места......может Челси попасть в ЛЧ..........мне кажется надо испанцам дать расширение для попадания их клубов в ЛЧ........они просто раз за разом пинают англичан.......
Итоги двух первых сезонов......при Абрамовиче......за первый сезон 2 место в АПЛ, полуфинал ЛЧ, на второй чемпионский титул кубок лиги, рекордные 95 очков.......при Боэли........за первый сезон 11 место, за второй 6 место итог попадание в ЛК, выход в финал кубка лиги.Ввот вам и разница у же тогда все могли понять, куда Челси устремился, даже санкции тут не при чем..............результаты говорят сами за себя. Правда все во что-то непонятное верят мол строят на перспективу мол когда то там что да получится, но болелы хотят здесь и сейчас...........
А про игрокв это вообще трындец, три состава, что даже не всем хватало места в раздевалке, 1.5 года сразу почти потратили млрд........и такие траты чтобы сидеть в середине таблицы и кое как мечтать попасть в ЛЧ.............
Даже можно сравнить приход Абрамовича......он дал полноценный сезон провести Раньери прежде чем его заменил на особенного.........Боуэли пришел и за первый полноценный сезон сразу сменил трех тренеров начал с Тухелем, затем был Поттер, а концовку завершал Лэмпард........
Уход скажем Марески котрый выиграл сразу два трофея ЛК и КЧМ, вернул наконец синих в ЛЧ...........лишь подвел итог тупизма .........Росеньер ни чем не лучше итальянца......а то стало может даже хуже.......это точно также как Тухеля убрали сменив на Поттера........ни чему руководство синих не учится на ступили на те же грабли вместо того чтобы идти вверх пошли снова вниз.......но благодаря тупому расширению УЕФА для Английских клубов аж до 7 места......может Челси попасть в ЛЧ..........мне кажется надо испанцам дать расширение для попадания их клубов в ЛЧ........они просто раз за разом пинают англичан.......
Итоги двух первых сезонов......при Абрамовиче......за первый сезон 2 место в АПЛ, полуфинал ЛЧ, на второй чемпионский титул кубок лиги, рекордные 95 очков.......при Боэли........за первый сезон 11 место, за второй 6 место итог попадание в ЛК, выход в финал кубка лиги.Ввот вам и разница у же тогда все могли понять, куда Челси устремился, даже санкции тут не при чем..............результаты говорят сами за себя. Правда все во что-то непонятное верят мол строят на перспективу мол когда то там что да получится, но болелы хотят здесь и сейчас...........
А про игрокв это вообще трындец, три состава, что даже не всем хватало места в раздевалке, 1.5 года сразу почти потратили млрд........и такие траты чтобы сидеть в середине таблицы и кое как мечтать попасть в ЛЧ.............