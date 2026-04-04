Тренер «Челси» отстранил самого дорого игрока. У многих футболистов конфликт с владельцем клуба

1775300485

04 апреля 2026, 14:01

Фанаты тоже недовольны.

Фернандеса и Кукурелью наказали за правдивые слова

18 апреля перед домашним матчем «Челси» против «Манчестер Юнайтед» фанаты лондонцев и «Стасбура» проведут акцию протеста. Болельщики недовольны общим руководством двух клубов. Французская команда находится в середине таблицы Лиги 1, а «Челси» можно назвать главным неудачником во время паузы на игры сборных. Умудрились рассориться, когда футболисты и тренерский штаб были на разных континентах. Самый дорогой футболист в истории «Челси» Фернандес во время беседы допустил, что может в будущем переехать в Мадрид, который похож игроку на Буэнос-Айрес, и не только благодаря испанскому языку.

Аргентинец также высказал сомнения в правильности решений Боэли и его соратников. Игрок был против увольнения тренера «Челси» Марески. По слухам, Энцо выгнали из-за тайных переговоров с «Манчестер Сити», где итальянец работал ассистентом Гвардиолы. Фернандес – чемпион мира – тоже ищет пути отхода. Игрок заявил, что без Марески команда потеряла четкую игровую структуру и нет футбольного порядка. После такого подкаста новый тренер «Челси» Ресеньор отстранил Фернандеса от ближайших игр «Челси». Речь о важном кубковом матче и о поединке против «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, где нужны только победы.

Энцо Фернандес не понимает, за что его наказали. Игрок не заявлял прямо, что хочет уйти в «Реал» или «Атлетико». Его спрашивали о городе, где аргентинец мог бы жить. Хотя понятно, к чему клонит Фернандес – футболисты «Челси» не уважают Ресеньора и не доверяют новому тренеру. В ответ Лиам недоволен звездами команды, ведь не только Фернандес перешел черту. Энцо открыто критикует тренера, но он не пришел к нему в офис для мужского разговора. Марк Кукурелья – чемпион Европы – тоже выступил через прессу, что расстроило Росеньора. Наставник и футболист пообщались лично, Кукурелья пока остается в заявке «Челси».

При этом Марк высказался куда жестче, чем Фернандес. Кукурелья заявил, что ему не нравится стратегия «Челси». Ставка лишь на молодых игроков привела к поражению в ПСЖ в Лиге чемпионов. Футбольный матч не заканчивается на 70-й минуте, о чём напомнили голы Кварацхелии в Париже. Вылет от ПСЖ со счетом 8:2 по сумме двух матчей расстроил игроков, которые не поняли увольнение тренера Марески. Росеньор хочет, чтобы игроки приходили с жалобами к нему, но руководители клуба не советовались с лидерами команды, когда выгоняли Энцо посреди сезона. Похоже, Кукурелья и Фернандес озвучили позицию всего коллектива.

«Челси» потерял идентичность, дорогие новички не выручают

Победа на Клубном чемпионате мира 2025 года – приятный бонус, но она ничего не значит глобально. После успеха в Лиге чемпионов прошло пять лет, и за это время лондонцы не вернули титул в Англии. Любой кубок перечеркивается печальным постоянством участников консорциума, который владеет «Челси» после Абрамовича. Российский миллиардер вложил в клуб минимум полтора миллиарда фунтов из своего кармана, изменив статус «пенсионеров» в АПЛ и в Европе. Абрамович тоже не уважал тренеров и часто их увольнял, но сейчас больших успехов добиваются команды, где хватает терпения и есть симбиоз опытных и молодых игроков.

Кукурелья подчеркнул, что Клоппу, Гвардиоле и Артете давали время. Марк прав, что покупка талантливых игроков с непонятной переплатой не помогла создать в «Челси» великую команду. Боэли хаотично осуществлял трансферы. Тодд совсем не понимает футбол, до прихода в «Челси» американец понятия не имел, что такое офсайд. Фернандес, за которого «Бенфике» заплатили 121 млн евро, сейчас стоит на рынке значительно меньше денег. Кайседо не упал в цене, но его продажа ничего не даст «Челси» в финансовом или в футбольном плане. Ставка на молодых игроков не сработала, ведь они не растут в цене, как не вырос Михаил Мудрик.

Были удачные ставки. Чисто математически невозможно потратить столько денег и ни разу не попасть в цель. Но смена курса – переход к подписанию молодежи, сломала старую систему. Раньше в «Челси» были «сенаторы» Моуриньо и других наставников с титулами. Мареска допустил ошибки после победы на Клубном ЧМ , но Энцо знал коллектив, ему доверяли футболисты. Теперь остался набор игроков, многие из которых думают об уходе из клуба, где настолько странный босс Боэли. Кроме Кукурельи, который допустил возвращение в «Барселону», и Фернандеса, бродят слухи о трансфере ещё одного звездного игрока – Коула Палмера.

Палмер зашёл в кризис, против Коула работает новая тактика

Новичок из «Манчестер Сити» дебютировал в «Челси» настолько здорово, что против него в АПЛ разработали тактику персональной коллективной опеки. Раньше Палмеру оставляли много пространства между линиями, а теперь его передают от одного опекуна другому, что повлияло на показатели Коула. У Палмера будут проблемы с попаданием в основу сборной Англии на ЧМ -2026, как и у его давнего знакомого Фила Фодена из «Манчестер Сити». Агент Коула понимает, что клиент в плохой форме, поэтому активизировались слухи о «Реале». Как и в случае с Энцо Фернандесом, «сливочные» могут переключиться на более стабильных футболистов.

Палмер переживает типичный кризис английского таланта. Во-первых, он устал – сыграл 98 матчей за два сезона только в клубе. Во-вторых, звезд в АПЛ часто подбрасывают в воздух, чтобы позже уронить кумира на землю. Разгром от «Эвертона» стал четвертым поражением «Челси» подряд. При Абрамовиче такого не было. У Боэли была серия из четырех подряд поражений в 2023 году, которая стала худшей для клуба за 30 лет. Понятно, почему фанаты протестуют. Результативность бразильца Педро не поддерживается голевыми передачами и ударами Палмера. Фернандес до отстранения не был на пике формы. Видны проблемы с формой и коммуникацией.