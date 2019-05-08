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«Барселона», уходи! «Ливерпуль» высадил Месси и Ко из ЛЧ

вчера, 01:37
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Суарес Луис
Суарес Луис
Нападающий
Видаль Артуро
Видаль Артуро
Полузащитник

«Соккер.ру» писал неделю назад, что рано «тушить свет» в этой дуэли, а вы не верили! «Ливерпуль» разбил «Барселону» при «Энфилде», Фортуна вернула долги команде Клоппа.

Фортуна платит по счетам

Будет справедливо заметить, что конкретно в матче на «Энфилде» «Ливерпулю» некоторым образом повезло, если говорить о моментах в обороне, но, говоря о дуэли в целом, удача едва ли была полностью на стороне «красных», ведь на «Камп Ноу» команда Юргена Клоппа создала гораздо больше, чем забила. А забила она там ноль. В подтверждение стоит привести статистику ударов по воротам. 

Удары (в створ): 13 (7) – 8 (5)

«Ливерпуль» забил четыре мяча с семи попаданий в створ ворот, а «Барселона» не сумела пробить Алиссона ни разу, а ведь гол каталонцев на «Энфилде» перевернул бы эту дуэль, и хозяевам пришлось бы забивать пятый мяч. Бразильский вратарь «Ливерпуля» - один из главных героев встречи, он выручал после ударов Месси, справился с опасным выпадом Суареса, несколько раз Бекер оставлял «красных» в игре еще при счете 1:0. Собственно, 1:0 – это те цифры, которые дольше всего держались на табло, ведь Ориги открыл счет на 7-й минуте матча, а следующий гол был забит только на 56-й. На этом отрезке именно Алиссон сделал наибольший вклад в поддержание шансов «Ливерпуля» на выход в финал в рабочем состоянии. 

Владение мячом: 42.9% - 57.1% 

Раз уж обратились к статистике, то давайте обратим внимание на еще одну прелестную деталь, ярко характеризующую противостояние «Барселоны» и «Ливерпуля»: в обоих матчах хозяева меньше владели мячом, в обоих случаях они выиграли с разгромным счетом. Парадокс? Не совсем, да и случаи разные: на «Камп Ноу» гости создавали давление из своего владения, а «Барселона» даже в концовке, при счете 0:4, никак не могла остановить череду пасов поперек поля. 

Не было бы счастья… 

Неделю назад всё было против «Ливерпуля», но на «Энфилде» всё изменилось. И пусть на поле не было Салаха с Фирмино – чудовищные потери, у «Ливерпуля» нашлись свои герои. Ориги сыграл на добивании в дебюте встречи, хотя до конца первого тайма «красные» организовывали перспективные подходы, но не опасные моменты. А в перерыве Клоппу пришлось менять еще одного основного игрока: вместо получившего повреждение Эндрю Робертсона на поле появился Джорджиньо Вейналдум. Это привело к перестановкам: универсал Джеймс Милнер ушел на левый фланг обороны, а голландец занял место в центре поля, причем ближе к атаке, в то время как Хендерсон оттянулся в глубину. 

И этот самый Вейналдум с разницей в две минуты – на 54-й и 56-й, забил два мяча, которые отправили «Барселону» в глубочайший нокаут, из которого команда Вальверде так и не вернулась. «Поплыл» и тренер, выпустивший вместо бойца Видаля еще одного техничного пижона Артура, «поплыла» и вся команда, пропустившая в полуфинале Лиги чемпионов гол, достойный разве что матча за пятое место на первенстве птицефабрики. «Ливерпуль» заработал угловой, а вся защита «Барсы» вместе с тер Штегеном впала в забытье, чем ловко воспользовались Александр-Арнольд и Ориги: первый прострелил, второй в упор расстрелял ворота. Это был уже не нокаут, это было распятие. 

Их безволие станет легендой 

Каким бы крутым ни был «Ливерпуль», и сколько бы дифирамбов ни пелось в адрес совершивших геройский подвиг мерсисайдцев, такое поражение – по форме и содержанию, целиком и полностью на совести «Барселоны». Претендент на победу в Лиге чемпионов не имеет права пропускать четыре безответных мяча после домашней победы 3:0 от команды, лишившейся двух лидеров атаки. Но для каталонцев это становится нормой – вот в чем беда. 

«Барселона» второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов, проигрывая дуэль, которую начинает с домашней победы в три мяча. «Барселона» в семи последних выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов одержала одну победу – над мертвым «Манчестер Юнайтед», а проиграла с разгромным счетом четыре раза. ПСЖ, «Ювентусу», «Роме» и вот теперь «Ливерпулю».

Лионель Месси – он гений, инопланетянин и далее по списку, но снова убеждаемся, что ни разу не лидер. Который раз уже Лео теряется в матче, где соперник зажигает свои глаза и действует на допустимом максимуме спортивной агрессии. Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов полностью оправдан, и эту команду ничуть не жаль, потому что в решающие моменты, в пики напряжения у Месси и компании включается апатия, страх и безволие. «Барселона» в очередной раз тихо сделала в штанишки, будучи хозяйкой положения. Хотя, нет, на этот раз, пожалуй, даже не тихо. 

Герои матча. «Ливерпуль»

В том, что произошло, по-хорошему «виновата» вся команда. Конечно, если заняться поисками главных звезд матча, то обязательно всплывут фамилии авторов дублей – Ориги и Вейналдума, а также вратаря Алиссона, но сила «Ливерпуля» была в единстве. Каждый «красный» на поле и на трибунах был великолепен. Они сделали это вместе! 

«Ливерпуль» снова в финале! 

Второй год подряд «Ливерпуль» сыграет в решающем матче Лиги чемпионов, для Юргена Клоппа это третий финал, и на счету немецкого тренера ноль побед. Однако на этот раз впервые команда Клоппа выйдет на решающий поединок в статусе фаворита, кто бы ни выиграл противостояние «Аякса» и «Тоттенхэма». По совокупности Клопп и «Ливерпуль» заслужили трофей, но такого правила нет – им придется выиграть в Мадриде, чтобы поднять над головой «ушастого»!

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Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   477 / 1085
вчера в 20:02
Этот.... ну как его там.... ну этот.... Волшебником, которого прозавли на Энфилде....Который погнался, непонятно зачем и не понятно куда за трофеями... Суарес? - да не, этого давно забыли... ну этот как его там ... - Коутиньо.

P.S А если серьезно, то может быть все-таки дело не в личностных качествах игроков, а в духе команды и мозгах тренера?
- Где волшебство Коутиньо?
-Осталось на Энфилде!
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков ответил d_fincher
   387 / 1085
вчера в 17:44
Ага, вот Аршавину и расскажешь про волшебство Энфилда.
Дали понюхать хеттрик и отыграли на раз! ДРАТЬ ПОЛОСКАТЬ!
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков ответил Евгений Сибель
   387 / 1085
вчера в 17:43
Алисоон Рома 3-0 Алиссон Ливер 4-0 Не верю что Роналду допустил бы такое поражение
Ну оно как бы не так Вейналдум 2, Ориги 2, удача любит подготовленных ага! Да заткнитесь все злопыхатели диванные!
Non-sense
Non-sense ответил Shineheart
   786 / 1085
вчера в 14:25
Да никакой тренер сейчас Барселоне не поможет. Потому что в нынешней Барселоне тренер мало что решает. Там решает всё один игрок - Месси. Его вылизывают до блеска. Вплоть до отдачи ему капитанской повязки. И если какой-то тренер ему что-то вдруг скажет "иди в обороне отработай/пусть играют не через тебя, а иначе/ и т.д.", то такого тренера из Барсы вытурят. Никто не спорит, что Месси - очень крутой футболист. Но не лидер. А порой откровенный кровососущий паразит. И вот такие матчи, где надо зубами грызть и вести за собой, но при этом и не ставить себя в позицию "играем только на меня" - в таких играх Месси проваливается раз за разом. Да нельзя человека, который ДВАЖДЫ уходил из сборной после неудач называть лидером. Нельзя ставить на него всё.
Кончились Хави и Иньесты, некому теперь в барсебалете всю черновую работу на себя брать, чтобы гному ЗМ нахаляву доставались. Он и в нац.сборной тоже все разрушил. Одни фанбои, да персональное глорьё всё никак не уймётся, когда как весь адекватный мир давно уже понял, где корень зол сосредоточен.
OLESOCC
OLESOCC
   349 / 1085
вчера в 14:09
" Тихо сделала в штанишки"! - просто песня!!!
spartach n1
spartach n1
   1 / 1085
вчера в 13:29
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
   485 / 1085
вчера в 13:28
Я вообще не сомневался в проходе Ливерпуля, этот сине-гранатовый середняк каждый год насилуют в ЛЧ - 0:4 с ПСЖ, 0:3 с Ювентусом, 0:3 с Ромой. Это карма за позорный айтекиновский камбэк, теперь каждый год будут так позорно вылетать))))
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Shineheart
   360 / 1085
вчера в 13:21
Да никакой тренер сейчас Барселоне не поможет. Потому что в нынешней Барселоне тренер мало что решает. Там решает всё один игрок - Месси. Его вылизывают до блеска. Вплоть до отдачи ему капитанской повязки. И если какой-то тренер ему что-то вдруг скажет "иди в обороне отработай/пусть играют не через тебя, а иначе/ и т.д.", то такого тренера из Барсы вытурят. Никто не спорит, что Месси - очень крутой футболист. Но не лидер. А порой откровенный кровососущий паразит. И вот такие матчи, где надо зубами грызть и вести за собой, но при этом и не ставить себя в позицию "играем только на меня" - в таких играх Месси проваливается раз за разом. Да нельзя человека, который ДВАЖДЫ уходил из сборной после неудач называть лидером. Нельзя ставить на него всё.
То есть это Месси Малкома на скамейку усадил....Это Месси требовал за 160 млн Коука....и именно Месси требовал его ставить в состав, когда тот не встроен в игру...не может отрабатывать в обороне...то есть по твоему Коут родственник Месси или он ему жизнь спас...
Benazir Mardanov
Benazir Mardanov
   345 / 1085
вчера в 13:17
как там Коутиньо?
Shineheart
Shineheart ответил zenit_forever2014
   482 / 1085
вчера в 13:10
Ахахахах....когда забивал дубль в ворота МЮ или ваши....тренер команды.....нужен не меньше лидеров на поле....сам же пишешь Барса купила Коута и Дембеле...а Вальверде на столько крут, что не смог встроить игроков, которых сам просил...у нас Семак за пол года встроил ребят в игру...при нём прогрессируют молодёжь, не сдают лидеры. Это как раз работа тренера. Понятно, что потом может не всё получится, это следующий этап работы....но чувак пришёл и за год сделал то, что за 3 года не могли другие и показал...вообщем именно нам болельщикам Зенита четко понятно, что тренер прям необходим команде и не важно какой состав, какие лидеры...
Да никакой тренер сейчас Барселоне не поможет. Потому что в нынешней Барселоне тренер мало что решает. Там решает всё один игрок - Месси. Его вылизывают до блеска. Вплоть до отдачи ему капитанской повязки. И если какой-то тренер ему что-то вдруг скажет "иди в обороне отработай/пусть играют не через тебя, а иначе/ и т.д.", то такого тренера из Барсы вытурят.
Никто не спорит, что Месси - очень крутой футболист. Но не лидер. А порой откровенный кровососущий паразит. И вот такие матчи, где надо зубами грызть и вести за собой, но при этом и не ставить себя в позицию "играем только на меня" - в таких играх Месси проваливается раз за разом. Да нельзя человека, который ДВАЖДЫ уходил из сборной после неудач называть лидером. Нельзя ставить на него всё.
bonek
bonek
вчера в 12:58
являюсь болельщикам Барсы..что год назад что сейчас после выигранных матчей всё равно сомневался что барса пройдёт..так и случилось.. потому что слежу за барсой в ла лиге..очень пофигистическое отношение и наплевательское к






матчам...последние три сезона барса играет хороших в год максимум 7-8 матчей..это с реалом --атлетико в кубке и в лч..бускетса давно в отпуск, ракитич --бай, бай..суарес немного уже не тот..коутиньо минус один в команде , два дня назад мне спросили, всё будет хорошо всё таки три мяча чистых разница, я сказал что это мало, барса может в течение 5 минут пропустить два мяча, что и случилось, а так же сказал что результат будет зависеть от полузащиты конкретно сказал про ракитича и бускетса..вчера все видели, второй гол это гол ракитича..у барсы нет скоростного мышления всё делается очень медленно!!! в отличие от ливерпуля..четвёртый гол это вообще из ряда гипноза, НЕ ОДИН игрок не прикрыл игрока ливеррпуля, роберто возвращается к воротам не спиной а лицом, кстати после 3-0 уже не сильно хотел что бы барса прошла дальше!!! хотя первый тайм барса отыграла достойно, надо было лишь реализовать момент вначале месси, а он даже НЕ УДАРИЛ!!! счёт 3-0 на камп ноу у меня вызвал даже тревогу, ( лучше было бы 3-1, так бы барса ответственней подошла к ответному матчу)сразу подумал, ну неужели смогут проиграть в доп время...хватило основного))) альба провёл плохой матч, в отличие от камп ноу.. вальверде мне кажется не угадывает с составом...с 60 минуты матча на камп ноу он выпустил семеду вместо никакого коутиньо, и игра успокоилась и барса стало уверенней играть..ТАК ВЫСТАВЬ СЕЙЧАС В ОСНОВЕ команду без коутиньо!!! и на левый фланг в полузащиту атакуещего роберто с альбой..правый фланг семеде с видалем.. пике столько снимал с головы , а в третьем проспал..вот и сыграло шутку наплевательское отношение к футболу..кстати в кругу знакомых я ставил ставку на финал аякс--ливепуль после жеребьёвки четвертьфинальных пар..сегодня увидим, кто пойдёт дальше..конечно лучше аякс, так как финал аякс --ливерпуль был бы зрелищней... иещё..барса очень много в этом сезоне допускает брака при передачах и на это сморит спустя рукава вот и была наказана за наплевательское отношение, и непонятно зачем вся команда играет на Месси??и заметьте, вчера поле было хорошее и сухое!!!))) всем добра и здоровья это лишь футбол...( после вылета Барсы не расстроился, а какое то полное опустошение)))...может вылет барсы и к лучшему, нужна полная перезагрузка и согласен барса ещё вернётся..как вернулась в 2015 году
Imrebellion
Imrebellion
   595 / 1085
вчера в 12:47
А Мане, который в одиночку держал в страхе всю оборону и Трент, который каким-то образом напугал Альбу будут вспоминать, нет?)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил d_fincher
   8 / 1085
вчера в 12:07
Лучше тебе как болеле Спартака расскажу.
keyek
keyek
   955 / 1085
вчера в 12:03
Ну это игра ,и в этой игре всегда побеждает тот , кто забивает ,просто Барселона слабее Ливерпуля со своим Вальверде,который опять грубо ошибся со своей тактикой на удержание счета ,а я год назад писал ,что Вальверде никогда не выиграет Лигу Чемпионов ,это не великий тренер в отличии от Зидана и др. понимающих глубоко футбольную тактику)
BenderBender
BenderBender
   203 / 1085
вчера в 11:52
Ливерпуль+Энфилд - барселона+чакыр = 4:0
амурец
амурец
   71 / 1085
вчера в 11:48
к чему всё? Барселона и конкретно Месси делали на поле только то, что им разрешал Ливерпуль
Betman
Betman
   553 / 1085
вчера в 11:37
Просто у игроков Барселоны нет того, что показывал Симеоне в матче с Юве. Да и откуда им взяться у теx, кто падает замертво от любого дуновения ветра, или пластиковой бутылки, лол.
BenderBender
BenderBender ответил Triem
   203 / 1085
вчера в 11:24
Это просто шок и никак иначе! Какие же молодцы Ливерпуль! Не надо все валить на нежелание или проблемы Барселоны - это их проблемы и эти четыре мяча еще надо забить и Ливерпуль их забил. Ну а четвертый гол это на самом деле гениально. Надо еще отважиться так подать с точки на ориги. Четвертый гол с углового это смачный подзатыльник Барселоне за все роскозни их всяких бускетсов и прочих в прошлом!
Да. Оплеуха что надо)))
Альба плакает. Пике пакует чумаданы.
Гном в очередной раз уходит из сборной)))
BenderBender
BenderBender ответил dargo
   203 / 1085
вчера в 11:22
это победа Аллисона на 100%, Ливерпуль заслужил выхода в финал
никакие не 100%. Все красавцы! Дырштанген тоже спасал в первой встрече.
BenderBender
BenderBender
   203 / 1085
вчера в 11:20
Какие же всё-таки дилетанты эти провинциальные балерины. Второй год уже угораю))) А сколько понтов было от паствы провинциального театра балета на траве! А Ливерпуль - мужики. Вышли и .... балерин. Разорвали.
Left Boy
Left Boy
   97 / 1085
вчера в 11:20
Даааа, шикарный сценарий у этой пары, конечно, — лучше не придумаешь) Дали недельку гномоглорам помечтать, порадоваться, потроллить Роналду. И чего только за эти дни от них мы ни слышали: и про очередной требл, и про 6-ой ЗМ, и про "лидерские качества" пешехода в необходимый момент, а по факту же всё как и всегда. Яиц у аргентинца нет, а капитанская повязка на его руке — чисто пункт контракта. Что в Риме, что в Ливерпуле после переломных голов он спокойно опускал нос и пускал всё на самотёк — инопланетянин, не иначе!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Shineheart
   234 / 1085
вчера в 11:16
Месси - это тряпка. Он это доказывает раз за разом.
Если его противопоставлять Роналду,что очень любит глорье инопланетян,то они примерно идентичные.Вспомните как на Барнабэу ЮВА забила 3 мяча, после домашнего зеркального поражения, в Мадриде не было ни Рона ни самого реала. В Финале на Украине, Кристинка тоже ни о чем, игру сделал Кариус,Кр7 отбывал номер. В Турине в игре с Аяксом,как впрочем и в Амстердаме, хоть и отличился голами, тоже не блестел лидерскими качествами. Так что два Инопланетянина примерно одного поля ягоды.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   234 / 1085
вчера в 10:57
Капитаном у Ливерпуля был Энфилд. Даже на компоте был экстаз в момент взятия ворот, а так тишина, потому что ТруРэд своей игрой,заставили его замолчать.
Кроме Энфилда, устрашающим звеном был Чакыр реаловская марионетка,который тоже оказывал психологическое давление. Робертсон прессанул Месси очень тактично, Фабиньо был настолько заведён, что мог бы получить и КК. В этот раз Мерсисайдцы играли в английский силовой футбол в стиле Бернли.
Барса после домашнего триумфа знала, что если Три забили, то уж Один точно вколотим, поэтому и быстрый гол их не смутил и пожалуй даже Второй их не сильно расстроился. А вот спустя пару минут третий влетевший,заставил Месси почесать свою рыжую бороденку, только 4 мяч вывел Месси в третье измерение и он был удивлен, тем что телепортироваться на Энфилд.
Энфилд заморозил эту ядовитую змею и всю игру она была не опасной. Последний гол это не менее гениально,чем гол Инопланетянина со штрафного.
WAARLOT
WAARLOT
вчера в 10:57
диарея девиз барсы
dargo
dargo
   348 / 1085
вчера в 10:57
это победа Аллисона на 100%, Ливерпуль заслужил выхода в финал
ZA POROGA
ZA POROGA
   1083 / 1085
вчера в 10:56
это не просто - уходи . барселона))
это позорный финиш месси , пике и прочих..
это все равно должно было случиться..
в этой ЛЧ уже повергнуты старые авторитеты - псж, юве. барса, бавария
сейчас впереди молодость аякса и задор ливерпуля
это прекрасно )))
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   405 / 1085
вчера в 10:48
...АПЛ ?...подождёт , в этом году - ЛЧ !
mikysss
mikysss
   251 / 1085
вчера в 10:45
у меня такое ощущение что финалы обоих еврокубков будут "английскими" бывало ли такое когда-нибудь?
Roger Young
Roger Young
   866 / 1085
вчера в 10:43
Молодцы Ливерпуль. В этом году полностью заслужили победу.
kachan63
kachan63
   712 / 1085
вчера в 10:32
"...гол, достойный разве что матча за пятое место на первенстве птицефабрики."
Прекрасно сказано! И про "сделала в штанишки" тоже!
Ждём отличный финал Ливерпуль - Аякс.
Клоппу удачи!
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