«Барселона», уходи! «Ливерпуль» высадил Месси и Ко из ЛЧ

«Соккер.ру» писал неделю назад, что рано «тушить свет» в этой дуэли, а вы не верили! «Ливерпуль» разбил «Барселону» при «Энфилде», Фортуна вернула долги команде Клоппа.
Фортуна платит по счетам
Будет справедливо заметить, что конкретно в матче на «Энфилде» «Ливерпулю» некоторым образом повезло, если говорить о моментах в обороне, но, говоря о дуэли в целом, удача едва ли была полностью на стороне «красных», ведь на «Камп Ноу» команда Юргена Клоппа создала гораздо больше, чем забила. А забила она там ноль. В подтверждение стоит привести статистику ударов по воротам.
Удары (в створ): 13 (7) – 8 (5)
«Ливерпуль» забил четыре мяча с семи попаданий в створ ворот, а «Барселона» не сумела пробить Алиссона ни разу, а ведь гол каталонцев на «Энфилде» перевернул бы эту дуэль, и хозяевам пришлось бы забивать пятый мяч. Бразильский вратарь «Ливерпуля» - один из главных героев встречи, он выручал после ударов Месси, справился с опасным выпадом Суареса, несколько раз Бекер оставлял «красных» в игре еще при счете 1:0. Собственно, 1:0 – это те цифры, которые дольше всего держались на табло, ведь Ориги открыл счет на 7-й минуте матча, а следующий гол был забит только на 56-й. На этом отрезке именно Алиссон сделал наибольший вклад в поддержание шансов «Ливерпуля» на выход в финал в рабочем состоянии.
Владение мячом: 42.9% - 57.1%
Раз уж обратились к статистике, то давайте обратим внимание на еще одну прелестную деталь, ярко характеризующую противостояние «Барселоны» и «Ливерпуля»: в обоих матчах хозяева меньше владели мячом, в обоих случаях они выиграли с разгромным счетом. Парадокс? Не совсем, да и случаи разные: на «Камп Ноу» гости создавали давление из своего владения, а «Барселона» даже в концовке, при счете 0:4, никак не могла остановить череду пасов поперек поля.
Не было бы счастья…
Неделю назад всё было против «Ливерпуля», но на «Энфилде» всё изменилось. И пусть на поле не было Салаха с Фирмино – чудовищные потери, у «Ливерпуля» нашлись свои герои. Ориги сыграл на добивании в дебюте встречи, хотя до конца первого тайма «красные» организовывали перспективные подходы, но не опасные моменты. А в перерыве Клоппу пришлось менять еще одного основного игрока: вместо получившего повреждение Эндрю Робертсона на поле появился Джорджиньо Вейналдум. Это привело к перестановкам: универсал Джеймс Милнер ушел на левый фланг обороны, а голландец занял место в центре поля, причем ближе к атаке, в то время как Хендерсон оттянулся в глубину.
И этот самый Вейналдум с разницей в две минуты – на 54-й и 56-й, забил два мяча, которые отправили «Барселону» в глубочайший нокаут, из которого команда Вальверде так и не вернулась. «Поплыл» и тренер, выпустивший вместо бойца Видаля еще одного техничного пижона Артура, «поплыла» и вся команда, пропустившая в полуфинале Лиги чемпионов гол, достойный разве что матча за пятое место на первенстве птицефабрики. «Ливерпуль» заработал угловой, а вся защита «Барсы» вместе с тер Штегеном впала в забытье, чем ловко воспользовались Александр-Арнольд и Ориги: первый прострелил, второй в упор расстрелял ворота. Это был уже не нокаут, это было распятие.
Их безволие станет легендой
Каким бы крутым ни был «Ливерпуль», и сколько бы дифирамбов ни пелось в адрес совершивших геройский подвиг мерсисайдцев, такое поражение – по форме и содержанию, целиком и полностью на совести «Барселоны». Претендент на победу в Лиге чемпионов не имеет права пропускать четыре безответных мяча после домашней победы 3:0 от команды, лишившейся двух лидеров атаки. Но для каталонцев это становится нормой – вот в чем беда.
«Барселона» второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов, проигрывая дуэль, которую начинает с домашней победы в три мяча. «Барселона» в семи последних выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов одержала одну победу – над мертвым «Манчестер Юнайтед», а проиграла с разгромным счетом четыре раза. ПСЖ, «Ювентусу», «Роме» и вот теперь «Ливерпулю».
Лионель Месси – он гений, инопланетянин и далее по списку, но снова убеждаемся, что ни разу не лидер. Который раз уже Лео теряется в матче, где соперник зажигает свои глаза и действует на допустимом максимуме спортивной агрессии. Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов полностью оправдан, и эту команду ничуть не жаль, потому что в решающие моменты, в пики напряжения у Месси и компании включается апатия, страх и безволие. «Барселона» в очередной раз тихо сделала в штанишки, будучи хозяйкой положения. Хотя, нет, на этот раз, пожалуй, даже не тихо.
Герои матча. «Ливерпуль»
В том, что произошло, по-хорошему «виновата» вся команда. Конечно, если заняться поисками главных звезд матча, то обязательно всплывут фамилии авторов дублей – Ориги и Вейналдума, а также вратаря Алиссона, но сила «Ливерпуля» была в единстве. Каждый «красный» на поле и на трибунах был великолепен. Они сделали это вместе!
«Ливерпуль» снова в финале!
Второй год подряд «Ливерпуль» сыграет в решающем матче Лиги чемпионов, для Юргена Клоппа это третий финал, и на счету немецкого тренера ноль побед. Однако на этот раз впервые команда Клоппа выйдет на решающий поединок в статусе фаворита, кто бы ни выиграл противостояние «Аякса» и «Тоттенхэма». По совокупности Клопп и «Ливерпуль» заслужили трофей, но такого правила нет – им придется выиграть в Мадриде, чтобы поднять над головой «ушастого»!
P.S А если серьезно, то может быть все-таки дело не в личностных качествах игроков, а в духе команды и мозгах тренера?
- Где волшебство Коутиньо?
-Осталось на Энфилде!
P.S А если серьезно, то может быть все-таки дело не в личностных качествах игроков, а в духе команды и мозгах тренера?
- Где волшебство Коутиньо?
-Осталось на Энфилде!
Никто не спорит, что Месси - очень крутой футболист. Но не лидер. А порой откровенный кровососущий паразит. И вот такие матчи, где надо зубами грызть и вести за собой, но при этом и не ставить себя в позицию "играем только на меня" - в таких играх Месси проваливается раз за разом. Да нельзя человека, который ДВАЖДЫ уходил из сборной после неудач называть лидером. Нельзя ставить на него всё.
Никто не спорит, что Месси - очень крутой футболист. Но не лидер. А порой откровенный кровососущий паразит. И вот такие матчи, где надо зубами грызть и вести за собой, но при этом и не ставить себя в позицию "играем только на меня" - в таких играх Месси проваливается раз за разом. Да нельзя человека, который ДВАЖДЫ уходил из сборной после неудач называть лидером. Нельзя ставить на него всё.
матчам...последние три сезона барса играет хороших в год максимум 7-8 матчей..это с реалом --атлетико в кубке и в лч..бускетса давно в отпуск, ракитич --бай, бай..суарес немного уже не тот..коутиньо минус один в команде , два дня назад мне спросили, всё будет хорошо всё таки три мяча чистых разница, я сказал что это мало, барса может в течение 5 минут пропустить два мяча, что и случилось, а так же сказал что результат будет зависеть от полузащиты конкретно сказал про ракитича и бускетса..вчера все видели, второй гол это гол ракитича..у барсы нет скоростного мышления всё делается очень медленно!!! в отличие от ливерпуля..четвёртый гол это вообще из ряда гипноза, НЕ ОДИН игрок не прикрыл игрока ливеррпуля, роберто возвращается к воротам не спиной а лицом, кстати после 3-0 уже не сильно хотел что бы барса прошла дальше!!! хотя первый тайм барса отыграла достойно, надо было лишь реализовать момент вначале месси, а он даже НЕ УДАРИЛ!!! счёт 3-0 на камп ноу у меня вызвал даже тревогу, ( лучше было бы 3-1, так бы барса ответственней подошла к ответному матчу)сразу подумал, ну неужели смогут проиграть в доп время...хватило основного))) альба провёл плохой матч, в отличие от камп ноу.. вальверде мне кажется не угадывает с составом...с 60 минуты матча на камп ноу он выпустил семеду вместо никакого коутиньо, и игра успокоилась и барса стало уверенней играть..ТАК ВЫСТАВЬ СЕЙЧАС В ОСНОВЕ команду без коутиньо!!! и на левый фланг в полузащиту атакуещего роберто с альбой..правый фланг семеде с видалем.. пике столько снимал с головы , а в третьем проспал..вот и сыграло шутку наплевательское отношение к футболу..кстати в кругу знакомых я ставил ставку на финал аякс--ливепуль после жеребьёвки четвертьфинальных пар..сегодня увидим, кто пойдёт дальше..конечно лучше аякс, так как финал аякс --ливерпуль был бы зрелищней... иещё..барса очень много в этом сезоне допускает брака при передачах и на это сморит спустя рукава вот и была наказана за наплевательское отношение, и непонятно зачем вся команда играет на Месси??и заметьте, вчера поле было хорошее и сухое!!!))) всем добра и здоровья это лишь футбол...( после вылета Барсы не расстроился, а какое то полное опустошение)))...может вылет барсы и к лучшему, нужна полная перезагрузка и согласен барса ещё вернётся..как вернулась в 2015 году
матчам...последние три сезона барса играет хороших в год максимум 7-8 матчей..это с реалом --атлетико в кубке и в лч..бускетса давно в отпуск, ракитич --бай, бай..суарес немного уже не тот..коутиньо минус один в команде , два дня назад мне спросили, всё будет хорошо всё таки три мяча чистых разница, я сказал что это мало, барса может в течение 5 минут пропустить два мяча, что и случилось, а так же сказал что результат будет зависеть от полузащиты конкретно сказал про ракитича и бускетса..вчера все видели, второй гол это гол ракитича..у барсы нет скоростного мышления всё делается очень медленно!!! в отличие от ливерпуля..четвёртый гол это вообще из ряда гипноза, НЕ ОДИН игрок не прикрыл игрока ливеррпуля, роберто возвращается к воротам не спиной а лицом, кстати после 3-0 уже не сильно хотел что бы барса прошла дальше!!! хотя первый тайм барса отыграла достойно, надо было лишь реализовать момент вначале месси, а он даже НЕ УДАРИЛ!!! счёт 3-0 на камп ноу у меня вызвал даже тревогу, ( лучше было бы 3-1, так бы барса ответственней подошла к ответному матчу)сразу подумал, ну неужели смогут проиграть в доп время...хватило основного))) альба провёл плохой матч, в отличие от камп ноу.. вальверде мне кажется не угадывает с составом...с 60 минуты матча на камп ноу он выпустил семеду вместо никакого коутиньо, и игра успокоилась и барса стало уверенней играть..ТАК ВЫСТАВЬ СЕЙЧАС В ОСНОВЕ команду без коутиньо!!! и на левый фланг в полузащиту атакуещего роберто с альбой..правый фланг семеде с видалем.. пике столько снимал с головы , а в третьем проспал..вот и сыграло шутку наплевательское отношение к футболу..кстати в кругу знакомых я ставил ставку на финал аякс--ливепуль после жеребьёвки четвертьфинальных пар..сегодня увидим, кто пойдёт дальше..конечно лучше аякс, так как финал аякс --ливерпуль был бы зрелищней... иещё..барса очень много в этом сезоне допускает брака при передачах и на это сморит спустя рукава вот и была наказана за наплевательское отношение, и непонятно зачем вся команда играет на Месси??и заметьте, вчера поле было хорошее и сухое!!!))) всем добра и здоровья это лишь футбол...( после вылета Барсы не расстроился, а какое то полное опустошение)))...может вылет барсы и к лучшему, нужна полная перезагрузка и согласен барса ещё вернётся..как вернулась в 2015 году
Альба плакает. Пике пакует чумаданы.
Гном в очередной раз уходит из сборной)))
Альба плакает. Пике пакует чумаданы.
Гном в очередной раз уходит из сборной)))
Кроме Энфилда, устрашающим звеном был Чакыр реаловская марионетка,который тоже оказывал психологическое давление. Робертсон прессанул Месси очень тактично, Фабиньо был настолько заведён, что мог бы получить и КК. В этот раз Мерсисайдцы играли в английский силовой футбол в стиле Бернли.
Барса после домашнего триумфа знала, что если Три забили, то уж Один точно вколотим, поэтому и быстрый гол их не смутил и пожалуй даже Второй их не сильно расстроился. А вот спустя пару минут третий влетевший,заставил Месси почесать свою рыжую бороденку, только 4 мяч вывел Месси в третье измерение и он был удивлен, тем что телепортироваться на Энфилд.
Энфилд заморозил эту ядовитую змею и всю игру она была не опасной. Последний гол это не менее гениально,чем гол Инопланетянина со штрафного.
Кроме Энфилда, устрашающим звеном был Чакыр реаловская марионетка,который тоже оказывал психологическое давление. Робертсон прессанул Месси очень тактично, Фабиньо был настолько заведён, что мог бы получить и КК. В этот раз Мерсисайдцы играли в английский силовой футбол в стиле Бернли.
Барса после домашнего триумфа знала, что если Три забили, то уж Один точно вколотим, поэтому и быстрый гол их не смутил и пожалуй даже Второй их не сильно расстроился. А вот спустя пару минут третий влетевший,заставил Месси почесать свою рыжую бороденку, только 4 мяч вывел Месси в третье измерение и он был удивлен, тем что телепортироваться на Энфилд.
Энфилд заморозил эту ядовитую змею и всю игру она была не опасной. Последний гол это не менее гениально,чем гол Инопланетянина со штрафного.
это позорный финиш месси , пике и прочих..
это все равно должно было случиться..
в этой ЛЧ уже повергнуты старые авторитеты - псж, юве. барса, бавария
сейчас впереди молодость аякса и задор ливерпуля
это прекрасно )))
это позорный финиш месси , пике и прочих..
это все равно должно было случиться..
в этой ЛЧ уже повергнуты старые авторитеты - псж, юве. барса, бавария
сейчас впереди молодость аякса и задор ливерпуля
это прекрасно )))
Прекрасно сказано! И про "сделала в штанишки" тоже!
Ждём отличный финал Ливерпуль - Аякс.
Клоппу удачи!
Прекрасно сказано! И про "сделала в штанишки" тоже!
Ждём отличный финал Ливерпуль - Аякс.
Клоппу удачи!