«Барселона», уходи! «Ливерпуль» высадил Месси и Ко из ЛЧ

вчера, 01:37

«Соккер.ру» писал неделю назад, что рано «тушить свет» в этой дуэли, а вы не верили! «Ливерпуль» разбил «Барселону» при «Энфилде», Фортуна вернула долги команде Клоппа.

Фортуна платит по счетам

Будет справедливо заметить, что конкретно в матче на «Энфилде» «Ливерпулю» некоторым образом повезло, если говорить о моментах в обороне, но, говоря о дуэли в целом, удача едва ли была полностью на стороне «красных», ведь на «Камп Ноу» команда Юргена Клоппа создала гораздо больше, чем забила. А забила она там ноль. В подтверждение стоит привести статистику ударов по воротам.

Удары (в створ): 13 (7) – 8 (5)

«Ливерпуль» забил четыре мяча с семи попаданий в створ ворот, а «Барселона» не сумела пробить Алиссона ни разу, а ведь гол каталонцев на «Энфилде» перевернул бы эту дуэль, и хозяевам пришлось бы забивать пятый мяч. Бразильский вратарь «Ливерпуля» - один из главных героев встречи, он выручал после ударов Месси, справился с опасным выпадом Суареса, несколько раз Бекер оставлял «красных» в игре еще при счете 1:0. Собственно, 1:0 – это те цифры, которые дольше всего держались на табло, ведь Ориги открыл счет на 7-й минуте матча, а следующий гол был забит только на 56-й. На этом отрезке именно Алиссон сделал наибольший вклад в поддержание шансов «Ливерпуля» на выход в финал в рабочем состоянии.

Владение мячом: 42.9% - 57.1%

Раз уж обратились к статистике, то давайте обратим внимание на еще одну прелестную деталь, ярко характеризующую противостояние «Барселоны» и «Ливерпуля»: в обоих матчах хозяева меньше владели мячом, в обоих случаях они выиграли с разгромным счетом. Парадокс? Не совсем, да и случаи разные: на «Камп Ноу» гости создавали давление из своего владения, а «Барселона» даже в концовке, при счете 0:4, никак не могла остановить череду пасов поперек поля.

Не было бы счастья…

Неделю назад всё было против «Ливерпуля», но на «Энфилде» всё изменилось. И пусть на поле не было Салаха с Фирмино – чудовищные потери, у «Ливерпуля» нашлись свои герои. Ориги сыграл на добивании в дебюте встречи, хотя до конца первого тайма «красные» организовывали перспективные подходы, но не опасные моменты. А в перерыве Клоппу пришлось менять еще одного основного игрока: вместо получившего повреждение Эндрю Робертсона на поле появился Джорджиньо Вейналдум. Это привело к перестановкам: универсал Джеймс Милнер ушел на левый фланг обороны, а голландец занял место в центре поля, причем ближе к атаке, в то время как Хендерсон оттянулся в глубину.

И этот самый Вейналдум с разницей в две минуты – на 54-й и 56-й, забил два мяча, которые отправили «Барселону» в глубочайший нокаут, из которого команда Вальверде так и не вернулась. «Поплыл» и тренер, выпустивший вместо бойца Видаля еще одного техничного пижона Артура, «поплыла» и вся команда, пропустившая в полуфинале Лиги чемпионов гол, достойный разве что матча за пятое место на первенстве птицефабрики. «Ливерпуль» заработал угловой, а вся защита «Барсы» вместе с тер Штегеном впала в забытье, чем ловко воспользовались Александр-Арнольд и Ориги: первый прострелил, второй в упор расстрелял ворота. Это был уже не нокаут, это было распятие.

Их безволие станет легендой

Каким бы крутым ни был «Ливерпуль», и сколько бы дифирамбов ни пелось в адрес совершивших геройский подвиг мерсисайдцев, такое поражение – по форме и содержанию, целиком и полностью на совести «Барселоны». Претендент на победу в Лиге чемпионов не имеет права пропускать четыре безответных мяча после домашней победы 3:0 от команды, лишившейся двух лидеров атаки. Но для каталонцев это становится нормой – вот в чем беда.

«Барселона» второй год подряд вылетает из Лиги чемпионов, проигрывая дуэль, которую начинает с домашней победы в три мяча. «Барселона» в семи последних выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов одержала одну победу – над мертвым «Манчестер Юнайтед», а проиграла с разгромным счетом четыре раза. ПСЖ , «Ювентусу», «Роме» и вот теперь «Ливерпулю».

Лионель Месси – он гений, инопланетянин и далее по списку, но снова убеждаемся, что ни разу не лидер. Который раз уже Лео теряется в матче, где соперник зажигает свои глаза и действует на допустимом максимуме спортивной агрессии. Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов полностью оправдан, и эту команду ничуть не жаль, потому что в решающие моменты, в пики напряжения у Месси и компании включается апатия, страх и безволие. «Барселона» в очередной раз тихо сделала в штанишки, будучи хозяйкой положения. Хотя, нет, на этот раз, пожалуй, даже не тихо.

Герои матча. «Ливерпуль»

В том, что произошло, по-хорошему «виновата» вся команда. Конечно, если заняться поисками главных звезд матча, то обязательно всплывут фамилии авторов дублей – Ориги и Вейналдума, а также вратаря Алиссона, но сила «Ливерпуля» была в единстве. Каждый «красный» на поле и на трибунах был великолепен. Они сделали это вместе!

«Ливерпуль» снова в финале!

Второй год подряд «Ливерпуль» сыграет в решающем матче Лиги чемпионов, для Юргена Клоппа это третий финал, и на счету немецкого тренера ноль побед. Однако на этот раз впервые команда Клоппа выйдет на решающий поединок в статусе фаворита, кто бы ни выиграл противостояние «Аякса» и «Тоттенхэма». По совокупности Клопп и «Ливерпуль» заслужили трофей, но такого правила нет – им придется выиграть в Мадриде, чтобы поднять над головой «ушастого»!