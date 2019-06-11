Украина U20 – Италия U20: Прогноз и ставки от Pinnacle

вчера, 15:42

Украина U20

Украинцы качественно подошли к вопросу организации обороны. Подопечные Петракова очень здорово действуют при защите собственных ворот и стандартах. Команда использует быстрых фланговых игроков. Именно таким образом, осуществляется стремительный переход из обороны в атаку. Переиграв в четвертьфинале колумбийцев многие поверили в потенциал сборной Украины. Это касается и букмекеров. Букмекерская контора Pinnacle снизила общий коэффициент на победу украинцев на турнире до 5,00.

Италия U20

Итальянцы перед стартом турнира были одними из главных фаворитов турнира. Подопечные Паоло Николато здорово отработали в групповом этапе ЧМ , заработав семь очков. В четвертьфинале команда разобралась с Мали 4:2. В 1/8 финала были повержены хозяева турнира поляки 1:0. Молодежная сборная Италии продемонстрировала отличную игру в атаке, но порой команда заигрывается, забывая об оборонительных действиях.

Букмекерская контора Pinnacle примерно равные котировки на эти встречи:

Победа Украины U20 – 3,35

Ничья – 2,90

Победа Италии U20 – 2,70

Тотал больше 2,5 голов – 3,00

Тотал меньше 2,5 голов – 1,40

Статистика

Украины не проигрывают на протяжении девяти матчей кряду – шесть побед и три ничьи

В последних десяти встречах украинцы забивали

Итальянцы только в 1 из 4 последних поединков сумели забить два гола

Прогноз

Задача украинцев – сыграть надежно в обороне и дождаться своего шанса в контратаке. Ожидаем, что нас вряд ли ждет закрытый футбол со стороны обеих команд. Чувствуется, что у итальянцев серьезные проблемы в обороне, поэтому игра должна раскрыться. Не будет сборная Италии отсиживаться на своей половине поля. На итоговый «верх» Pinnacle предлагает отличный коэффициент. Наша ставка – тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 3,00 в БК Pinnacl