Колумбия – Катар: Прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 15:25

Колумбия

Подопечные Карлуша Кейруша не считались фаворитами группы В на Кубке Америки. Аргентинцам букмекеры отдавали свое преимущество. Как оказалось, это было опрометчивым решением. Очень здорово отыграли колумбийцы и заслуженно разобрались с подопечными Лионеля Месси, переиграв их (2:0).

Сборная Колумбии в случае победы над Катаром гарантирует себе место в плей-офф Кубка Америки, поэтому говорить о какой-то недооценки соперника и прочих моментах крайне неуместно.

Катар

Сборная Катара никогда не была на слуху. Только, выиграв Кубок Азии команда заставила себя уважать в лице громких соперников. Подопечные Феликса Санчеса Баса сумели приятно удивить своими результатами противостоянии с Парагваем. Катар уступал 0:2 в счете после первого тайма, но сумел перестроиться и сравнял счет. Были даже шансы у команды, чтобы одержать победу.

Учитывая ничью с парагвайцами у Катара остаются теоретические шансы на то, чтобы бороться за выход в плей-офф Кубка Америки.

Букмекерская контора Pinnacle считает колумбийцев явными фаворитами матча:

Победа сборной Колумбии – 1,32

Ничья – 5,15

Победа сборной Катара – 11,41

Факты об игре

Колумбийцы выиграли шесть матчей кряду

Сборная Колумбии сумела в 3 из 4 последних поединков не пропустить

Катар только в одной игре из трех последних забивал больше одного гола

Прогноз

«Кофейщики» очень здорово действуют при построении оборонительной игры. У команды качественная тактическая подготовка. Катар будет пытаться зацепиться хотя бы за какие-то очки, но для этого нужно делать ставку на оборону. В этом случае есть весьма неплохие шансы к тому, чтобы занять третье место и попробовать квалифицироваться в плей-офф. Нет никаких сомнений в том, что колумбийцы сумеют справиться с массированной обороной Катара. Играем победу сборной Колумбии с учетом форы в -1. В букмекерской конторе Pinnacle коэффициент на текущий исход 1,52.