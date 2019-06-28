После Буффона. ПСЖ отчаянно ищет супергероя

Продают Неймара, в центре поля не нашли никого лучше, чем Паредес, отпустили Буффона с Алвесом. О метаниях ПСЖ – на «Соккер.ру».
Расставание с легендой – верный шаг французов?
Речь о возрастном голкипере, который отличается стабильностью, но уже не радует на линии так, как лет десять назад. Ничего удивительного, Буффону много лет. Для него и новой жены было приключением пожить год в Париже, но итальянец не скрывает задачу пенсионного отрезка в футболе – подержаться за «ушастого».
ПСЖ поход в мадридский финал не осилил, ведь умудрился вылететь от МЮ. Впрочем, дальше ждала «Барселона» и, вероятно, тот же неудачный итог, что обычно. Так что Буффону больше во Франции делать было нечего. Тем более, после 26 сыгранных итальянцем матчей в составе парижан клуб убедился, что в 41 год легенде сложно демонстрировать свежесть.
Кроме того, не вмешиваться в дела команды. Во Франции столько авторитета по умолчанию, как в «Ювентусе», у Буффона не было, Ареоля не играл настолько круто, чтобы Джанлуиджи постоянно был на скамейке – как может оказаться в «Ювентусе», если готов вернуться в роли запасного и подождать годик финала ЛЧ имени Роналду. Так что теперь вопрос открыт: в Париже нужен вратарь для великих матчей.
ПСЖ собирается обойтись внутренним резервом?
Не исключено, что Томас Тухель в ближайшем сезоне включит немецкое кумовство. Ведь у ПСЖ, помимо Ареоля, есть еще один приличный вратарь на контракте. Известная модель Изабель Гулар дружит с немецким голкипером Кевином Траппом, а сейчас пара отдыхает. С Нью-Йорка перебрались на греческий остров Миконос. В данный момент голкипер загорает в компании бразильской подруги. Судя по видео со страницы Изабель, у него перед глазами не спины защитников:
Одновременно Трапп может похвастаться не только симпатичной подружкой, но и четкой игрой за «Айнтрахт» в прошлом сезоне в аренде. Пускай немецкий клуб не сыграл в финале Лиги Европы – в полуфинале в серии пенальти уступили «Челси», и в Лиге чемпионов тоже не покажутся, ведь скатились на седьмую строчку в Бундеслиге, сам голкипер многих убедил, что заслуживает второй шанс в Париже. Кевин хорошо пахал – по 3.5 сэйва за матч и в ЛЕ, и в чемпионате.
В Бундеслиге ударов много, поэтому еще у парочки голкиперов похожие показатели, но Трапп сыграл круто. А поскольку находится в расцвете для голкипера – 28 лет, то логично желание ПСЖ не платить Буффону огромную зарплату, сэкономив, но при этом получить конкуренцию между французом Ареоля и немцем Траппом. Тем более, это разные по стилю и формату, но похожие по возможностям голкиперы. Вот только не кажется ли вам, что нехватка вратаря с авторитетом и в расцвете сил помешает ПСЖ быть идеальными в защите?
Парижане допустят ошибку, если не подпишут вратаря?
Посмотрите, как обстоят дела. Буффон ушел из ПСЖ, Дани Алвес покинул команду. Первый – глыба, второй – глыба и шутник, сыгравший на семи разных позициях в прошлом сезоне. Тьяго Силва уже заявил, что мечтает уйти вовремя, чтобы не стать посмешищем. Добавьте сюда мысли Кавани про смену клуба после Кубка Америки – еще один ветеран.
ПСЖ теряет людей, у которых есть авторитет в команде в силу опыта и возраста. Также понятно, что немой демарш Неймара – все указывает на переговоры с «Барселоной», подсказываем всем сильным игрокам ПСЖ моложе 26-28 лет, что далеко не каждый футболист с именем хочет долго играть в Париже. Деньги – приятнейший бонус, но если Тухель не изменит подход к делу в раздевалке, то ПСЖ ждет еще один неудачный сезон в ЛЧ.
Ареоля и Трапп, Керер и Кимпембе, Маркиньос в опорной зоне, как и Паредес, Бернат слева или Менье справа не кажутся ребятами под победу в Лиге чемпионов. Получается, что многое будет зависеть от Мбаппе, но разве Килиан сам выиграл для Франции чемпионат мира год назад? Нет, у Дешама была команда, четко выполняющая приказы наставника. Каждый работал на общее благо, а сейчас и Ди Мария не прочь уйти – если вдруг появится вариант, и Канте с Погба не спешат в Париж, если там не вручают орден «Почетного легиона».
Коутиньо в обмен на Неймара с доплатой выторгуют. Дембеле в аренду могут получить – особенно если Гризманн вместе с бразильцем пополнят ряды ПСЖ. Но сейчас кажется, что для шага вперед им не хватает класса в воротах. Сам Буффон последние годы не входит в список главных голкиперов планеты, а люди из этого списка – что Де Хеа, что Облак, с радостью бы выбрали «Ювентус», куда хочет вернуться Джанлуиджи, нежели подписали контракт с парижанами. Особенно после слухов, что шейхов утомили европейские поражения команды и могут изменить концепцию.
Парижане мечтают собрать свой «Аякс», но с финалом ЛЧ?
Голландцы не вышли в финал, но пошумели. Де Лигт и Де Йонг в ПСЖ не пошли, но и слухи об отказе шейхов от клуба могут быть преувеличенными. Ведь спонсор, что разрабатывает форму для клуба, решил подписать с французами контракт аж до 2032 года и платить по 50-55 млн евро в год. Как раз деньги на подписание Доннаруммы? Учитывая, что к двадцати годам Джанлуиджи не избавился от минусов и не играл годами в ЛЧ, разве это лучший голкипер для ПСЖ?
При этом показательным стал опыт «Ливерпуля», где Кариуса сменили на Алиссона, а в центре защиты не поскупились, подписывая Ван Дейка, указывает на важность защиты. Также перед глазами грубейшие ошибки в линиях с Рамосом и Пике в «Реале» и «Барселоны» и – как следствие, итоговый результат грандов в ЛЧ. Не всегда крутой голкипер спасет – тер Штеген, Облак, Эдерсон и Де Хеа в финале главного еврокубка не играли.
А вот Льорис повлиял на судьбу «шпор». Своего Уго у ПСЖ нет, Буффон таковым не стал, Ареоля и Трапп – хорошие вратари, но не из тех, кто консолидирует вокруг себя защиту и превращает в аналог великой обороны «Милана» золотых лет. Важно думать о разных линиях – понятно, что нельзя оставлять опорную зону Верратти и Паредесу, поскольку в этом дуэте банально нет своего Бускетса, а уход Неймара повлечет за собой другие решения в атаке, как планы Алвеса повлияли на комплектацию правого фланга парижан.
Но вратари в последние годы стали важнее тактически – видим высокие и узкие по центру линии защиты, выход в атаку длинной вертикалью, и сохранили вес благодаря умению спасти в, казалось бы, безнадежной ситуации. Алиссон против «Барселоны» сделал все, чтобы в финале в Мадриде Клопп взял своей первый еврокубок. Молодой Тухель – амбициозный тренер, тоже мечтает когда-то сыграть в финале ЛЧ. Но если боссы ПСЖ рассчитывают, что хватит Ареоля и Траппа, или что Доннарумма безупречен – могут ошибаться.
Тем более, все голкиперы уже допускали грубоватые ляпы. И пока ПСЖ не вырос из штанишек регионального чемпиона, им сложно предложить Облаку или Де Хеа то, чего у них нет в Мадриде или Манчестере. И шанс найти своего Алиссона пока упускали.