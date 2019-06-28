После Буффона. ПСЖ отчаянно ищет супергероя

вчера, 19:30

Продают Неймара, в центре поля не нашли никого лучше, чем Паредес, отпустили Буффона с Алвесом. О метаниях ПСЖ – на «Соккер.ру».

Расставание с легендой – верный шаг французов?

Речь о возрастном голкипере, который отличается стабильностью, но уже не радует на линии так, как лет десять назад. Ничего удивительного, Буффону много лет. Для него и новой жены было приключением пожить год в Париже, но итальянец не скрывает задачу пенсионного отрезка в футболе – подержаться за «ушастого».

ПСЖ поход в мадридский финал не осилил, ведь умудрился вылететь от МЮ . Впрочем, дальше ждала «Барселона» и, вероятно, тот же неудачный итог, что обычно. Так что Буффону больше во Франции делать было нечего. Тем более, после 26 сыгранных итальянцем матчей в составе парижан клуб убедился, что в 41 год легенде сложно демонстрировать свежесть.

Кроме того, не вмешиваться в дела команды. Во Франции столько авторитета по умолчанию, как в «Ювентусе», у Буффона не было, Ареоля не играл настолько круто, чтобы Джанлуиджи постоянно был на скамейке – как может оказаться в «Ювентусе», если готов вернуться в роли запасного и подождать годик финала ЛЧ имени Роналду. Так что теперь вопрос открыт: в Париже нужен вратарь для великих матчей.

ПСЖ собирается обойтись внутренним резервом?

Не исключено, что Томас Тухель в ближайшем сезоне включит немецкое кумовство. Ведь у ПСЖ , помимо Ареоля, есть еще один приличный вратарь на контракте. Известная модель Изабель Гулар дружит с немецким голкипером Кевином Траппом, а сейчас пара отдыхает. С Нью-Йорка перебрались на греческий остров Миконос. В данный момент голкипер загорает в компании бразильской подруги. Судя по видео со страницы Изабель, у него перед глазами не спины защитников:

Одновременно Трапп может похвастаться не только симпатичной подружкой, но и четкой игрой за «Айнтрахт» в прошлом сезоне в аренде. Пускай немецкий клуб не сыграл в финале Лиги Европы – в полуфинале в серии пенальти уступили «Челси», и в Лиге чемпионов тоже не покажутся, ведь скатились на седьмую строчку в Бундеслиге, сам голкипер многих убедил, что заслуживает второй шанс в Париже. Кевин хорошо пахал – по 3.5 сэйва за матч и в ЛЕ , и в чемпионате.

В Бундеслиге ударов много, поэтому еще у парочки голкиперов похожие показатели, но Трапп сыграл круто. А поскольку находится в расцвете для голкипера – 28 лет, то логично желание ПСЖ не платить Буффону огромную зарплату, сэкономив, но при этом получить конкуренцию между французом Ареоля и немцем Траппом. Тем более, это разные по стилю и формату, но похожие по возможностям голкиперы. Вот только не кажется ли вам, что нехватка вратаря с авторитетом и в расцвете сил помешает ПСЖ быть идеальными в защите?

Парижане допустят ошибку, если не подпишут вратаря?

Посмотрите, как обстоят дела. Буффон ушел из ПСЖ , Дани Алвес покинул команду. Первый – глыба, второй – глыба и шутник, сыгравший на семи разных позициях в прошлом сезоне. Тьяго Силва уже заявил, что мечтает уйти вовремя, чтобы не стать посмешищем. Добавьте сюда мысли Кавани про смену клуба после Кубка Америки – еще один ветеран.

ПСЖ теряет людей, у которых есть авторитет в команде в силу опыта и возраста. Также понятно, что немой демарш Неймара – все указывает на переговоры с «Барселоной», подсказываем всем сильным игрокам ПСЖ моложе 26-28 лет, что далеко не каждый футболист с именем хочет долго играть в Париже. Деньги – приятнейший бонус, но если Тухель не изменит подход к делу в раздевалке, то ПСЖ ждет еще один неудачный сезон в ЛЧ .

Ареоля и Трапп, Керер и Кимпембе, Маркиньос в опорной зоне, как и Паредес, Бернат слева или Менье справа не кажутся ребятами под победу в Лиге чемпионов. Получается, что многое будет зависеть от Мбаппе, но разве Килиан сам выиграл для Франции чемпионат мира год назад? Нет, у Дешама была команда, четко выполняющая приказы наставника. Каждый работал на общее благо, а сейчас и Ди Мария не прочь уйти – если вдруг появится вариант, и Канте с Погба не спешат в Париж, если там не вручают орден «Почетного легиона».

Коутиньо в обмен на Неймара с доплатой выторгуют. Дембеле в аренду могут получить – особенно если Гризманн вместе с бразильцем пополнят ряды ПСЖ . Но сейчас кажется, что для шага вперед им не хватает класса в воротах. Сам Буффон последние годы не входит в список главных голкиперов планеты, а люди из этого списка – что Де Хеа, что Облак, с радостью бы выбрали «Ювентус», куда хочет вернуться Джанлуиджи, нежели подписали контракт с парижанами. Особенно после слухов, что шейхов утомили европейские поражения команды и могут изменить концепцию.

Парижане мечтают собрать свой «Аякс», но с финалом ЛЧ ?

Голландцы не вышли в финал, но пошумели. Де Лигт и Де Йонг в ПСЖ не пошли, но и слухи об отказе шейхов от клуба могут быть преувеличенными. Ведь спонсор, что разрабатывает форму для клуба, решил подписать с французами контракт аж до 2032 года и платить по 50-55 млн евро в год. Как раз деньги на подписание Доннаруммы? Учитывая, что к двадцати годам Джанлуиджи не избавился от минусов и не играл годами в ЛЧ , разве это лучший голкипер для ПСЖ ?

При этом показательным стал опыт «Ливерпуля», где Кариуса сменили на Алиссона, а в центре защиты не поскупились, подписывая Ван Дейка, указывает на важность защиты. Также перед глазами грубейшие ошибки в линиях с Рамосом и Пике в «Реале» и «Барселоны» и – как следствие, итоговый результат грандов в ЛЧ . Не всегда крутой голкипер спасет – тер Штеген, Облак, Эдерсон и Де Хеа в финале главного еврокубка не играли.

А вот Льорис повлиял на судьбу «шпор». Своего Уго у ПСЖ нет, Буффон таковым не стал, Ареоля и Трапп – хорошие вратари, но не из тех, кто консолидирует вокруг себя защиту и превращает в аналог великой обороны «Милана» золотых лет. Важно думать о разных линиях – понятно, что нельзя оставлять опорную зону Верратти и Паредесу, поскольку в этом дуэте банально нет своего Бускетса, а уход Неймара повлечет за собой другие решения в атаке, как планы Алвеса повлияли на комплектацию правого фланга парижан.

Но вратари в последние годы стали важнее тактически – видим высокие и узкие по центру линии защиты, выход в атаку длинной вертикалью, и сохранили вес благодаря умению спасти в, казалось бы, безнадежной ситуации. Алиссон против «Барселоны» сделал все, чтобы в финале в Мадриде Клопп взял своей первый еврокубок. Молодой Тухель – амбициозный тренер, тоже мечтает когда-то сыграть в финале ЛЧ . Но если боссы ПСЖ рассчитывают, что хватит Ареоля и Траппа, или что Доннарумма безупречен – могут ошибаться.