«Барселона» не продаст Усмана Дембеле менее чем за 400 млн евро

«Барселона» сообщила агенту нападающего Усмана Дембеле Муссе Сиссоко, что клуб продаст футболиста только за сумму отступных, прописанную в его контракте, которая составляет 400 млн евро. Каталонцы приобрели французского вингера в 2017 году и по-прежнему рассчитывают на него. Сообщалось, что интерес к Дембеле есть у «Баварии» и клубов АПЛ.
1. Руководство Барселоны окончательно сошло с ума.
2. В этой статьи допущена ошибка: 400 - надо убрать один - 0.
Вероятнее всего, вариант №1.
1. Руководство Барселоны окончательно сошло с ума.
2. В этой статьи допущена ошибка: 400 - надо убрать один - 0.
Вероятнее всего, вариант №1.