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«Барселона» не продаст Усмана Дембеле менее чем за 400 млн евро

сегодня, 16:44

«Барселона» сообщила агенту нападающего Усмана Дембеле Муссе Сиссоко, что клуб продаст футболиста только за сумму отступных, прописанную в его контракте, которая составляет 400 млн евро. Каталонцы приобрели французского вингера в 2017 году и по-прежнему рассчитывают на него. Сообщалось, что интерес к Дембеле есть у «Баварии» и клубов АПЛ.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 649
сегодня в 17:32
Смех и смехопанорама.
Bavaria_M
Bavaria_M
   115 / 649
сегодня в 17:30
Лол его и за 1 евро никто не купит
АС35
АС35 ответил eleven LC
   7 / 649
сегодня в 17:30
Да за такие деньги можно Месси с Роналду купить,а на сдачу Бейла дадут!
Сдачи не надо) сдачу оставьте себе)
АС35
АС35
   7 / 649
сегодня в 17:28
Что этим бредом хочет сказать руководство Барселоны?) Бред о цене Дембеле в 400 млн, дополняют ещё большим бредом, что у Баварии есть к нему интерес. Бавария никогда и ни при каких обстоятельствах не переплачивала. Есть два варианта:

1. Руководство Барселоны окончательно сошло с ума.
2. В этой статьи допущена ошибка: 400 - надо убрать один - 0.

Вероятнее всего, вариант №1.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   217 / 649
сегодня в 17:24
За него даже 150 млн. не дадут
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил eleven LC
   217 / 649
сегодня в 17:24
Да за такие деньги можно Месси с Роналду купить,а на сдачу Бейла дадут!
Ахахах) неплохо сказал))
STVA 1
STVA 1
   29 / 649
сегодня в 17:23
Тогда Дембеле до конца карьеры в Барсе париться
Novograd
Novograd
   268 / 649
сегодня в 17:14
кипать колотить что там ваще на в сосну устарился
eleven LC
eleven LC
   112 / 649
сегодня в 17:13
Да за такие деньги можно Месси с Роналду купить,а на сдачу Бейла дадут!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   167 / 649
сегодня в 17:00
Валенсия купит.
КЭТиК
КЭТиК
   94 / 649
сегодня в 16:56
Тогда они его никогда не продадут.
don_surio
don_surio
   596 / 649
сегодня в 16:53
Они там оптом с крыши падали?
karnager
karnager
   269 / 649
сегодня в 16:51
И его плейстейшн в подарок, в которую он играет по ночам, а потом опаздывает на треньки
Gelious
Gelious
   80 / 649
сегодня в 16:51
Когда никто и не хочет покупать этого оболтуса, и ты пытаешься сделать вид, что и не хочешь от него избавиться.
schollistar
schollistar
сегодня в 16:46
40 его цена
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