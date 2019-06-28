«Барселона» не продаст Усмана Дембеле менее чем за 400 млн евро

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«Барселона» сообщила агенту нападающего Усмана Дембеле Муссе Сиссоко, что клуб продаст футболиста только за сумму отступных, прописанную в его контракте, которая составляет 400 млн евро. Каталонцы приобрели французского вингера в 2017 году и по-прежнему рассчитывают на него. Сообщалось, что интерес к Дембеле есть у «Баварии» и клубов АПЛ .