Ложка радости в бочке позора. К 25-летию ЧМ-1994

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Чемпионат мира по футболу 1994 г. у отечественных любителей футбола ассоциируется с двумя самыми яркими эпизодами. Первый – это, конечно, приснопамятное «письмо 14-ти», по сути, в одночасье уничтожившее команду, которой были по плечу медали того мундиаля. Второе, уже куда более приятное воспоминание – это пентатрик Олега Саленко в матче против «Камеруна», который не помог нашей сборной выйти из группы, но слегка подсластил горечь оглушительного провала, скрасил крайне негативное впечатление от того кошмара, который происходил в и вокруг сборной в последние полгода перед чемпионатом. Ну а сам Саленко золотыми буквами вписал своё имя в историю мирового футбола – его уникальное достижение не повторено до сих пор, да и вряд ли когда-то это произойдёт. Не говоря уже о том, чтобы его превзойти.

Почему-то так сложилось, что с момента обретения нашей страной независимости едва ли не каждое появление отечественной сборной на крупных турнирах оборачивалось грандиозными скандалами, когда ещё недавно сплочённая, объединённая общей целью команда превращалась в скопище настороженно и подозрительно относящихся друг к другу людей, между которыми нет должного понимания и взаимоуважения. Мы вдруг узнавали, что наши игроки, ещё вчера считавшиеся героями, на самом деле – рвачи и предатели, тренеры – бездари и неумехи, неспособные грамотно выстроить тренировочный процесс и поддерживать благоприятный микроклимат в коллективе. Да и руководители нашего футбольного хозяйства, в общем, тоже не лучше. Мы словно ходили по замкнутому кругу – приход нового тренера, громкие обещания, первые успехи, реинкарнация веры. Вплоть до следующей неудачи, когда вся выстраиваемая дотоле конструкция рушилась, как карточный домик. И склеить эту разбитую вазу оказывалось не под силу никому. Понемногу эта картина начала меняться в середине нулевых годов, с приходом в сборную голландца Гуса Хиддинка. Да и то только в том смысле, что громких, резонансных скандалов вокруг национальной команды заметно поубавилось. Из последнего можно вспомнить разве что знаменитые слова Андрея Аршавина «Ваши ожидания – ваши проблемы», сказанные после конфуза в Мариборе. Что же касается собственно результатов сборной, то они по-прежнему оставались главным образом разочаровывающими. Да, после Марибора мы уже не пролетали мимо чемпионатов мира и Европы, но на самих этих турниров особых успехов у нас не было, Вплоть до прошлогоднего мундиаля, который, конечно, останется в нашей памяти надолго, как крайне важная историческая веха, момент наивысшего триумфа нашего современного футбола.

По идее, таковым должен был стать ЧМ -1994 г., на котором российская сборная имела все основания рассчитывать на пьедестал почёта, а то и на золото. Все предпосылки для этого были. Команда Павла Садырина прекрасно прошла отборочный цикл перед мундиалем, к последнему, выездному матчу с Грецией уже обеспечив себе путёвку в США . Но затем состоялась та самая игра, завершившаяся обидным проигрышем – 0:1, в том числе и из-за ошибки экзотического габонского судьи, отменившего гол Игоря Добровольского, забитый пор всем правилам. Что произошло дальше, в общих чертах известно – разговор на повышенных тонах в раздевалке с участием главы РФС Вячеслава Колоскова, собрание игроков в афинской гостинице «Хилтон, и открытое письмо на имя советника президента РФ по спорту Шамиля Тарпищева с диким требованием отставки Павла Садырина. 14 человек, подписавших письмо, отказались выступать за национальную команду. Возникла кризисная, критическая ситуация, смазавшая подготовку к важнейшему турниру, испортившая отношения между давними друзьями-футболистами, и косвенно повлиявшая на ранний уход из жизни замечательного тренера Павла Садырина, который пережил тогда, наверное, худшие полгода в своей жизни.

Отказники постепенно возвращались в ряды сборной, но гигантскую трещину в отношениях залатать оказалось невозможно. Многим, например Сергею Юрану и Александру Мостовому, возвращение не принесло особой радости. Единственным, кто с ним на 100% угадал, оказался Олег Саленко, первым отказавшийся от своей подписи, и для которого этот турнир стал моментом личного триумфа.

Как известно, первые два матча на том мундиале наша сборная проиграла, показав, называя вещи своими именами, абсолютно безобразную, безвольную игру. О том, что тогда творилось внутри сборной, о царившей там атмосфере свидетельствовали, скажем, весьма жёсткие высказывания Садырина, который нелицеприятно оценивал действия своих игроков в двух стартовых поединках, поставивших крест на наших надеждах на благополучный исход турнира. Первая игра с будущими чемпионами бразильцами была проиграна по счёту достойно, но на самом деле это была игра в одну калитку. За весь матч россияне так и не создали ни одного реально голевого эпизода у ворот соперника. Перед игрой со шведами Садырин перетряхнул состав, но итог оказался схожим. Олег Саленко открыл счёт голом с пенальти, но затем наша сборная пропустила подряд три мяса и уступила. После чего, собственно, стало очевидно, что на этом чемпионате шансов на проход дальше у нас нет. При том, что с бразильцами и шведами играло два разных состава сборной, их объединяло одно – полное отсутствие командного единства и взаимопонимания на поле. Каждый был сам по себе.

В третьем туре российская сборная играла с командой Камеруна. Особого турнирного значения этот матч не имел – после двух стартовых неудач у россиян оставались ничтожные шансы на выход в плей-офф. Но этому матчу в итоге суждено было войти в историю не только отечественного, но и мирового футбола. Пять голов в одном матче – подобного а матчах чемпионата мира не делал никто и никогда ни до, ни после Олега Саленко. Воспитанник питерского „Зенита“, Саленко практически не играл в отборочном цикле, находясь за спиной Юрана, Колыванова и Кирьякова. Но „письмо 14-ти“ вывело из сборной двух последних, да и Юран отыграл на мундиале всего полтора тайма с бразильцами, где, по собственному признанию, проявить себя ему не удалось. Зато свой шанс получил Саленко. Пять голов Камеруну вкупе с голом в ворота шведов позволили ему разделить лавры лучшего снайпера чемпионата с болгарином Христо Стоичковым – у обоих в активе оказалось по шесть мячей.

Крупная, яркая победа над Камеруном со счётом 6:1 (ещё один гол россиян записал на свой счёт Дмитрий Радченко) стала красивой точкой в кошмарном отрезке жизни сборной, показав потенциал команды, гипотетически способной решать серьёзные задачи. Но всё погубил грандиозный скандал, разразившийся осенью 93-го года, и оставивший сборную без целого ряда ключевых игроков – Шалимова, Колыванова, Канчельскиса, Добровольского, Кирьякова, Кулькова. Да, многие отказники затем, при следующих тренерах, эпизодически ещё привлекались в ряды национальной команды, но ничего добиться в её рядах не сумели. Примечательно, кстати, что после американского мундиаля больше ни одного матча за сборную не провёл Олег Саленко. Олег Романцев питерца не жаловал, а затем помещали травмы. В ионе этот незаурядный игрок так и не раскрыл максимум своего потенциала, а в сборной и вовсе остался футболистом одного матча.

В этом, 2019 году, нас ждёт ещё одна весьма печальная круглая дата – 20-летие матча со сборной Украины, когда грубейшая ошибка Александра Филимонова перекрыла нам дорогу на Евро-2000. К сожалению, подобных эпизодов у нас за без малого 30 лет существования российской сборной набралось немало. Но есть и обратные примеры. Например, в прошлом году мы отмечали 10-летие Евро-2008, а в этом году – первую годовщину домашнего чемпионата мира. Уверен, что и на ближайшем Евро (в том, что мы туда попадём, у меня нет никаких сомнений) наша сборная способна выступить вполне достойно, в очередной раз дав повод всей стране выйти на улицы. По крайней мере, очень хочется в это верить. Но и горький опыт прошлых лет ни в коем случае не должен предаваться забвению. Ибо это память об ошибках, которые никогда не должны повторяться.