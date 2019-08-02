Команды нулевых, которые мы никогда не забудем

вчера, 09:49

В начале нулевых в РФПЛ произойдет революция. Безраздельное превосходство «Спартака» сойдет на нет, а сам клуб отдаст власть также легко, как коммунисты в 91-м. Следующие десять лет жирный пирог российского футбола разделят голодные до побед коллективы: армейский батальон под командованием Газзаева, черкизовский скорый поезд Семина и питерские мальчики Петржелы.

Семейные ценности «Локомотива». Железнодорожники рушат гегемонию «Спартака»

Первым, кто подберет футбольную корону, упавшую с головы опального красно-белого правителя, станет «Локомотив». Железнодорожники могли похвастаться крепким составом, в котором блистали умница Лоськов со своими радиоуправляемыми передачами, быстроногий голеадор Сычев, покоривший сердца фанаток красно-зеленых, талантище Измайлов, которого Арсен Венгер хотел переманить в стан канониров. А в купе с тренерским гением Палыча и административными успехами Филатова, сохранившего для клуба стабильный финансовый пульс, лидерские амбиции «Локо» были совсем не удивительны. Закидывая в топку все больше угля, железнодорожники разгонят свой паровоз до чемпионских скоростей в 2002-м и 2004-м годах, заставив прикусить язык тех, кто едко именовал «Локомотив» пятым колесом московской футбольной телеги.

Говоря о семинско-филатовском «Локо», кощунственно не упомянуть об элементе, без которого формула успеха красно-зеленых была бы не полной. Речь идет об уникальной атмосфере, которая витала на базе в Баковке в те славные времена. Она объединяла всех членов клуба, от президента до простой уборщицы, в единую общность – семью, в которой каждый заботится о каждом, не обращая внимания на социальный статус.

Случаев, когда простые человеческие отношения ценились выше пресловутых корпоративных интересов, в «Локомотиве» девяностых и начала нулевых наберется на целый грузовой состав. Взять хотя бы историю с Анатолием Машковым. Егорыч – фигура культовая. Отдав на благо клуба больше сорока лет, он и сейчас, в свои восемьдесят, приносит пользу железнодорожникам, работая администратором команды. Однако судьба Бати, как его по-отечески зовут в «Локо», могла сложиться совершенно иначе. В конце 80-х Машков находился на распутье. Отбыв 4-годичный тюремный срок за «нецелевое использование» спортивной экипировки, Анатолий принялся обивать пороги контор, надеясь получить хоть какую-то работу. Руководители, прознав о лагерном опыте, тут же открещивались от Машкова, ставя на нем жирное клеймо – «зек». Уже опустив руки и смирившись с поражением, Анатолий Егорович пришел к Семину, у которого трудился администратором еще по молодости. Не задавая лишних вопросов, Палыч принял его в команду. С тех пор «Локомотив» стал для Машкова родным домом, а сами железнодорожники уже не представляют клуб без легендарного Бати.

На рубеже веков красно-зеленые не могли похвастаться солидной клубной кассой. Даже проигрывая в зарплате, футболисты все равно мечтали попасть в ряды железнодорожников, будучи уверенными, что президент клуба тебя не кинет, наобещав с три короба, а команда примет как своего, родного. «Все в клубе до такой степени чувствовали себя одной семьей, что игроки даже контракты заключали однолетние, и мы совсем не боялись, что они куда-то сбегут. Потому что футболисты верили президенту и тренеру, а мы верили им. Они знали, что в „Локомотиве“ стабильность, в нем не обманут, тут все построено на человеческих отношениях, а вот как будет в другом клубе – не известно», – вспоминал Юрий Павлович.

Чешский акцент «Зенита». Как Петржела влюблял в себя Питер

Питерский «Зенит» - еще один клуб, возродившийся в нулевые. После расставания с Юрием Морозовым в 2002 году, руководство команды направит свой взор на Запад. Окончательно разочаровавшись в идее найти для «Зенита» доморощенного наставника, Виталий Мутко даст Константину Сарсания партийное задание: найти крепкого, но не сильно раскрученного тренера, способного создать команду с нуля, выискивая алмазы среди молодежи и не рассчитывая на покупку готовых звезд.

Достаточно быстро такой специалист будет найден. Его откопают в скромном чешском городке Млада-Болеслав, где одноименную футбольную команду тренировал Властимил Петржела, малоизвестный, но перспективный коуч со своенравным характером. Встречаясь с чехом, Виталий Леонтьевич в красках расписывал перспективы футбольного проекта «Зенит», называя игроков клуба не иначе как «чудо-богатыри», а уже на общем собрании акционеров один из владельцев команды взял тренера на понт, спросив, хватит ли у того смелости возглавить столь непростую команду. Уверенный в себе Петржела выпалил короткое и однозначное – «да».

«Закручивать гайки» в расшатанном механизме «Зенита» Петржела принялся уже на предсезонном сборе в Турции, старт которого омрачился унизительными поражениями от голландского НЕКа (2:3) и бельгийского «Брюгге» (2:5). Властимил ненавидел проигрывать даже в товарищеских матчах. Вскипев от бешенства, он собрал команду в зале и устроил ей форменный разгром. Жесткий спич чешского тренера длился полтора часа. Футболисты сидели молча, не решаясь произнести и слова в свое оправдание. Катком Петржела проехался и по Кержакову с Аршавиным, открытым текстом заявив, что потолок нападающих – всеобщее обожание в Питере. Приятно, но не по размеру для их раздутого ЧСВ . С такой нулевой игрой рассчитывать на всеевропейскую известность – верх идиотизма. Выслушав пламенную речь тренера, футболисты еще с минуту понуро сидели в креслах, переваривая все сказанное.

Пару дней спустя Аршавин выхватил в коридоре отеля переводчика «Зенита», попросив его помочь с английским. Разумеется, вдруг проснувшаяся страсть к толмачеству была лишь формальностью, поводом для общения тет-а-тет с одним из помощников Петржелы. Вот как сам Иван вспоминает ту встречу: «…после дежурного разговора последовали вопросы о главном тренере. Кто? Откуда? Почему „такой крутой“? Чего еще ждать? Правда ли, что в Чехии разбил лоб бутылкой игроку, который осмелился что-то сказать поперек?» Опасения питерских мальчиков имели под собой серьезную почву, потому что дальше их ждал турецкий ад – четырехразовые тренировки с многокилометровыми физическими нагрузками. Узнав о том, что добродушный чех творил с игроками, болельщики были в восторге: «Розовощеких положили под штангу».

Сезон 2003 года – самое яркое пятно в питерской эпопее неутомимого чеха. Правда, первые туры дадутся команде с большим скрипом. Смачная оплеуха от «Динамо» (7:1), калмыкский позор, учиненный «Ураланом» (1:0), и нелепое поражение от Шинника в Ярославе (3:0) поставят под угрозу эксперимент «Иностранный тренер в России». Кресло под Петржелой зашатается все сильнее, а доверие Мутко к чеху испарится в одночасье. После игры с «Шинником» Виталий Леонтьевич, нервно расхаживаясь в ярославском аэропорту в ожидании самолета, как бы невзначай заявит лидерам «Зенита»: «Тренер-то ваш слабак! С вами справиться не может, так я его выгоню и все, к херам собачьим».

Обидное фиаско от дебютанта Премьер-Лиги в Элисте станет судьбоносным. С этого момента Властимил начнет строить совершенно новую команду. Избавившись от старого балласта в виде Саркиса Овсепяна, Сергея Осипова и Алексея Игонина, Петржела подтянет к основе молодняк, не по годам зрело выступавший за дубль: неуступчивому Игорю Денисову отрядит выгрызать центр поля, юркому Володе Быстрову отдаст на откуп правый фланг атаки. Напарником для Гарика станет опытный дядька Радимов, а в атаке пуще прежнего засияет связка Аршавин-Кержаков.

Плоды радикальных изменений прорастут уже в июне. Начиная с поединка во Владикавказе против местной «Алании», «Зенит» было уже не остановить. Размазывая одного соперника за другим, команда показывала яркий, безбашенный футбол, запавший в душу многим фанатам сине-бело-голубых. Поведя в счете, питерцы не отсиживались трусливо в обороне. Гонимые азартом своего тренера, они с особой страстью шли вперед. На орехи доставалось всем: и новичкам чемпионата (Зенит-Уралан, 5:1), и грандам российского футбола (Зенит- ЦСКА , 4:1). Такая заряженность на победу не могла не воздастся свыше. К финишу сезона питерские стайеры добегут вторыми, завоевав медали серебряного отлива.

Армейский марш-бросок ЦСКА . Красно-синие вершат историю российского футбола

В 2000-е на российском футбольном небосклоне взойдет еще одна команда-звезда, озарившая всех яркими красно-синими красками. Изголодавших армейцев, проходивших все 90-е годы в штопаных портянках, в феврале 2001-го возьмет под свое крыло Евгений Гинер.

Предприимчивый российский бизнесмен не станет брать долгий разбег, а с ходу начнет «переливание крови», устроив массовую закупку. Та трансферная кампания ЦСКА взбудоражит российское футбольное болото. Шутка ли, летом 2001-го и зимой 2002-го красно-синие футболки примерят 20 новых футболистов, многие из которых внесут весомый вклад в будущие победы армейцев: братья Березуцкие, Кириченко, Гусев, Шемберас, Рахимич.

У руля обновленной команды встанет амбициозный Валерий Газзаев. Его ЦСКА первого созыва напоминал табун лошадей. И не дай бог сопернику оказаться на пути этих скакунов – затопчут, даже глазом не моргнут. Делая ставку на «физику», армейцы показывали атлетичный футбол без намека на «стеночки и забегания». Гинер назовет такую игру «кавалерийской», а сам Валерий Георгиевич, отвечая на упреки журналистов, лишь заметит: «Самая красивая игра – та, которая приносит результат».

Что-что, а инвестиции, вложенные в клуб, действительно, начнут окупаться молниеносно. Уже в мае 2002-го подопечные Газзаева принимали поздравления по случаю победы над «Зенитом» в финале Кубка России. Эмоции от первого трофея зашкаливали настолько, что в порыве ликования Андрей Соломатин, автор победного гола, сломает ручку хрустальной чаши. «В прошлом году в составе „Локо“ я также держал кубок и, видимо, тогда расшатал ручку от него», – шутя, оправдается защитник ЦСКА .

А в чемпионате армейцы шли ноздря в ноздрю с железнодорожниками. Набрав равное количество очков (66), Газзаев и Семин проведут очную ставку во время легендарного «золотого» матча. В промозглый ноябрьский вечер госпожа Фортуна выберет своим фаворитом «Локомотив». Исход встречи решится уже на 6-й минуте после точного удара Дмитрия Лоськова.

За обидную осечку в 2002-м ЦСКА с лихвой поквитается в сезоне 2003. Взяв вершину турнирной таблицы еще с 1-го тура, красно-синие уже не собирались ее с кем-либо делить и, по-армейски спокойно, довели дело до победного конца уже в предпоследнем матче чемпионата с «Ротором». Подводя итоги сезона, Газзаев был краток: «Доволен на четыре с плюсом».

Полагаю, получить твердую пятерку помешал злосчастный «Вардар». Фатальное поражение от деревенской команды из Македонии и по сей день, спустя 16 лет, российские болельщики вспоминают с тоской. Чего уж говорить о том, что происходило с командой тогда, в 2003-м. Пресса смешала футболистов с грязью, ставя им в упрек дюжину нереализованных моментов. А для самого Валерия Георгиевича эхо вардарского кошмара аукнется отставкой в конце чемпионского сезона.

Желая привить армейцам комбинационную игру, Гинер доверит команду опытному Артуру Жорже. Но, как покажет время, вояж португальца в Россию превратится в сплошную авантюру как для ЦСКА , так и для самого зарубежного тренера. На финише первого круга красно-синие занимали 5-е место без каких-либо просветов в игре.

Что же помешало португальцу показать результат? Возможно, сказалась пресловутая разница менталитетов. Привыкнув к жесткой руке авторитарного осетина, наши футболисты «поплыли» от переизбытка свободы и демократии, которая воцарилась при Жорже. Косвенно это подтверждает и Сергей Игнашевич: «На сборах через неделю после отпуска играли с „Аяксом“ два тайма по 30 минут, выиграли 1:0. А через три дня – с „Кельном“, уже два по 45, и проиграли 1:9. По башке получил тренер по физподготовке, который якобы нас загнал, а нам Жорже после этого дал два выходных и на следующий день повел в зоопарк. На этих сборах у нас по одной тренировке в день было, такое сейчас и представить нельзя! Мы спокойно переодевались в гражданское, уходили в город, сидели в ресторанах. У ребят было по три-четыре килограмма лишнего веса: при такой халяве держать себя в форме тяжело…»

Радоваться «халяве» армейцам пришлось не долго. Уже летом 2004-го за неудовлетворительные результаты Гинер попрощается с Артуром Жорже и назначит на тренерский мостик…Газзаева. Свою первую тренировку на базе в Ватутинках Валерий Георгиевич начнет словами: «Ну что, отдохнули тут без меня?»

Второе пришествие Газзаева состоялось аккурат в канун квалификационных матчей Лиги Чемпионов. Знаменитая еврокампания ЦСКА , которая вошла в историю всего российского футбола, стартовала в солнечном Баку, где местный «Нефтчи» боролся с армейцами за путевку в ЛЧ . Красно-синие крепко усвоили уроки прошлого, поэтому повторения вардарской истории не случилось. Уверенно пройдя азербайджанцев и следом за ним – шотландцев из «Глазго Рейнджерс», российские футболисты впервые в новейшей истории вышли в групповой этап Лиги Чемпионов.

Соперники армейцев по группе, прямо скажем, не внушали оптимизма. ЦСКА , еще не нюхавший пороху в европейских баталиях, затесался в компанию к лондонскому «Челси», обладателю Кубка УЕФА «Порту» и легенде французского футбола « ПСЖ ». Первые матчи красно-синих заставили болельщиков приободриться и не списывать заранее со счетов свою команду. Увезя из Португалии одно очко, ценное даже не с позиции результата, а с точки зрения психологии, уже дома ЦСКА уверенно обыграл парижан (2:0). Примечательно, что обе игры завершились для Игоря Акинфеева «сухарями».

Роковым для красно-синих стал экватор группового турнира, когда армейцы потерпели три поражения подряд. Два раза тренерский мастер-класс наставнику ЦСКА преподал «особенный» Жозе Моуриньо, а следом за этим «Порту» с минимальным преимуществом забрал свои три очка, оставив подопечных Газзаева без реальных шансов на выход в 1/8 финала. На прощание армейцы громко хлопнули дверью, снова оказавшись сильнее ПСЖ .

Матч в Париже без преувеличения можно назвать бенефисом Сергея Семака, оформившего самый яркий хет-трик в своей игроцкой карьере. Три мяча Сергея Богдановича стали прощальным подарком для родного клуба. Уже через несколько месяцев парижане, впечатленные игрой армейца, сделают Сергею предложение, от которого он не сможет отказаться. Пути команды и ее капитана разойдутся: Семак соберет чемоданы в Париж, а ЦСКА отправится покорять вершину второго по значимости клубного турнира Европы – Кубка УЕФА .

На зимних сборах Валерий Георгиевич безапелляционно заявит: «Я хочу, чтобы мы вышли в финал». Тогда его слова всерьез никто не оценил. Ну, какой финал, тренер? Тут «не обосраться бы», как говаривал Костя Зырянов. Однако первые успехи в матчах с «Бенфикой» вселили в футболистов надежду – все реально. К слову, сами лиссабонцы через несколько месяцев отпразднуют победу в национальном первенстве. Так что, считай, обыграли будущего чемпиона Португалии.

Белградский «Партизан», следующий соперник ЦСКА , станет, по словам Газзаева, самым тяжелым. Сербы играли в вязкий, словно смола, тягучий футбол, выставив у своих ворот несколько автобусов. А их домашнее поле больше напоминало хоккейную коробку, залитую свежим льдом, нежели зеленый газон. Осада белградской крепости завершится викторией красно-синих благодаря голам двух бразильцев: Даниэля Корвальо и Вагнера Лав. В четвертьфинале и полуфинале армейцы выдали феерию голевого футбола, разгромив дома «Осер» и «Парму» со счетом 4:0 и 3:0, соответственно. Впереди команду ждал финал в уже знакомом Лиссабоне против «Спортинга». Играть ключевой матч турнира на домашнем стадионе противника – хуже и не придумаешь!

Подготовку к финальной игре красно-синие начали еще за неделю до самой встречи. Все тренировки проходили строго за закрытыми дверями вдали от назойливых журналистов, за чем строго следили приглашенные представители республиканской гвардии и частной службы охраны. Оба клуба сделали серьезные ставки на этот матч. Обозленный «Спортинг» накануне получил пощечину от «Бенфики», упустив чемпионство из своих рук. А армейцы, закаленные утомительным евромарафоном, настраивали себя только на победу: «Если уж мы попали в финал Кубка УЕФА , то было бы смешно думать, что мы приехали сюда отдыхать. Наша задача – выиграть этот трофей, и ее мы поставили еще 15 января, задолго до начала сезона», – сказал Газзаев на пресс-конференции.

Первый тайм начался под диктовку «львов». На правах хозяев поля подопечные Жозе Пезейру прибрали инициативу в свои руки. Они больше атаковали и чаще, нежели армейцы, били по воротам. Стартовый натиск принес «Спортингу» дивиденды на 29-й минуте: Рожерио, вогнав мяч в самую девятину, распечатал ворота Акинфеева. А тем временем Рикардо, страж ворот португальцев, всю первую половину встречи остался без работы: армейцы не удосужились нанести ни одного удара в створ.

В перерыве наставник ЦСКА устроил психологическую встряску команде. Активно жестикулируя, он объяснил, как следует изменить игру, чтобы переписать неудачный сценарий поединка. Не известно, что повлияло на последующие события – эмоциональная накачка или же это «Спортинг» излишне уверовал в свои силы – но во втором тайме ЦСКА полностью изменил ход игры. На 56-й минуте Алексей Березуцкий заставил приуныть португальских болельщиков. Спустя всего 10 минут молодой Юрий Жирков, выйдя один на один с Рикардо, хладнокровно расстреливает голкипера. А под занавес встречи Вагнер Лав вколачивает последний гвоздь в лакированный гроб «Спортинга» – Кубок УЕФА наш!

В чемпионской раздевалке эйфория от победы захлестнула всех армейцев. Футболисты кричали, радовались как малые дети, а Гинер с Газзаевым обливались пивом. Было в ней только одно хмурое лицо: «Поздравить нас заходили самые разные люди. Я отлично запомнил, что среди гостей был Григорий Суркис — президент Украинской федерации футбола и когда-то — киевского „Динамо“. Я хорошо запомнил его лицо: все улыбались, а он был сдержанный и даже как будто недовольный. Спокойно пожал всем руки и ушел. Вероятно, из-за того что его „Динамо“ несколько раз было в шаге от финала Лиги Чемпионов, а мы тут выиграли еврокубок с первого наскока», – делился своими воспоминаниями Сергей Игнашевич.