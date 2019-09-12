Серхио Рамос идет на рекорд

12 сентября 2019, 18:49

В минувшее воскресенье в 167-й раз защитник «красной фурии» Серхио Рамос в матче вышел в футболке национальной сборной. Рекордный показатель пришелся на отборочный матч испанской сборной против Фарер. Эта цифра для футболиста и для сборной стада очередным знаковым достижением. По числу сыгранным матчей за национальную сборную Серхио Рамос догнал Икара Касильяса, другого легендарного испанского футболиста.

Как рождался рекорд

Рубеж в 167 сыгранных матчей за сборную для защитника по-настоящему выдающийся. Первый раз Рамос одел футболку «красной фурии» в далеком 2005 году. Тогда 18-летний футболист сыграл свой первый матч в составе сборной Испании против футбольной сборной Китайской народной Республики.

В сентябре того же года молодой защитник впервые забил гол, играя в футболке национальной сборной. В официальном поединке против Сан-Марино на счету центрального защитника дубль. Последующие игры в рамках отбора к чемпионату мира 2006 года стали для Серхио Рамоса проверкой на прочность. С этого момента футболист прочно закрепился в основе испанской сборной, заняв позицию правого защитника.

К слову, за свою 14-летнюю футбольную карьеру испанец 21 раз забивал голы в ворота соперников. На сегодняшний день Рамос является одним из самых результативных футболистов защитной линии в мировом футболе.

С 2006 года испанский защитник неизменный участник всех главных международных футбольных турниров.

В активе Рамоса участие в составе сборной на мундиалях 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Игра за сборную Испании на Евро 2008, 2012 и 2016. Вместе с главной командой Рамос выиграл чемпионский титул в 2010 году и дважды становился чемпионом Европы (2008 и 2012). С 2016 года Рамос, после окончания международной карьеры Икара Касильяса, стал капитаном сборной Испании. Последующие три года Серхио Рамос выходит на поле с капитанской повязкой, став настоящим лидером команды.

Побить и установить новый рекорд вполне по силам

В свои 33 года рекордсмен пребывает прекрасной игровой форме. Судя по активности на футбольном поле и той работы, которую сегодня выполняет Рамос на поле, у игрока есть все шансы установить новый рекорд.

Выступая на клубном уровне и играя за национальную сборную, Рамос заслужил титул одного из лучших защитников нового времени. Удастся ли ему переплюнуть рекорд египетского футболиста Ахмеда Хассана, сыгравшего за национальную сборную 184 матча, покажет время. На сегодняшний момент у Рамоса есть шансы установить новый рекорд. Судя по тому, как выступает сборная Испании в отборочном цикле, участие капитана сборной команды в грядущем чемпионате Европы вопрос времени.