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Полный провал. «Краснодар» уничтожили в Швейцарии

19 сентября 2019, 22:32

Не верьте глупостям, «быки» разгромно проиграли не потому, что на выходных матч против ЦСКА. О позорном футболе – на «Соккер.ру».

Когда показал, что мог, но соперник оказался сильнее, то это поражение. А если не изучил оппонента, мог получить 6-7 мячей, то это безволье и позор. Пусть сам едва не забил, должен понимать – оппонент играл с таким перевесом, что особо и не защищался.

Когда ты богаче, когда у тебя круче условия, когда ты перспективнее, когда у тебя интереснее лига – чемпионство в РПЛ как задача котируется выше, чем в Швейцарии, то не имеешь права дважды подряд на выезде выходить на поле, не имея ни малейшего понятия о соперниках.

«Базель» унизил безвольный «Краснодар». Ни для кого не секрет, что у «быков» в команде мало бескомпромиссных мужиков. И бешеных, как Мамаев, мало. На поле желание не быть неудачником демонстрировал порой Классон – травмирован, неуступчивость есть у Газинского – тоже не мог играть, но остальные за что деньги получают?

Дважды в неделю два часа сложной работы не самая большая нагрузка на психику в мире взрослых мужчин. Но сегодня «Краснодар» не уважал тех фанатов, что поддерживали его в гостях – а их было слышно, не уважал зрителей матча, не уважал «Базель». С этого можно начинать, хотя российская команда не уважала даже азы футбола.

Центральные защитники узнают о правиле, что на своей половине поля при прессинге соперника нельзя катить мяч поперек поля до того, как учатся читать не по слогам. Мартынович вроде бы взрослый дядька, капитан «Краснодара», но они со Спайичем часто на своей волне. Может, просто средние защитники, не для элитных игр?

То действуют так, что Гранквист, если следит за матчами «Краснодара», полностью доволен «наследниками», а то подставляют Сафонова и заставляют Матвея пропускать дешевые мячи. Мартынович вывел соперника один на один с голкипером, и Кевин Буа – резервный форвард «Базеля», ведь основные сыграть не могли, не промахнулся.

«Краснодар» полностью провалил старт матча, и швейцарцам не повезло, что вели только в один мяч. Темп российский клуб не держал, только успевали друг другу претензии высказывать, махая руками. Без Мусаева на бровке – наказали за работу главным тренером без нужной лицензии, «быкам» сложнее собраться. Приказы поступают через посредников, это как игра в меньшинстве.

Плюс сам «Базель» - очень толковая команда. Хотя не говорите, что «быков» не предупреждали. Если «Локомотив» знал, что делать против «Байера», то «Краснодар» словно вернулся в Пирей, где скушал четыре мяча. «Быки» не освоились и не комбинировали так, как умеют. В результате швейцарцы забили четыре мяча до истечения первого часа игры. Все, что было дальше, значения уже не имело, разве что антирекорд поймали в итоге…

Цифровое измерение провала

- пропустили 9 мячей в двух выездных матчах. Обновили антирекорд клуба в еврокубках – крупнейшее поражение. Поскольку в РПЛ от середняков пускали по два, то пора делать выводы по игре в обороне. И в опорной зоне, и в центре защиты – печаль печальная;

- 9 точных ударов нанесли швейцарцы, но всего им позволили довести 26 атак до ударов. «Краснодар» бил прямо во вратаря соперника, а вот футболисты «Базеля» частенько отправляли мяч мимо Сафонова. Матвей и так парочку раз выручил, мог пропустить еще больше;

- у «Базеля» лишь 7 ударов были из-за пределов штрафной площади. Остальные почти два десятка – из близкого и опасного для Сафонова расстояния. Высокая линия обороны «Краснодара» уместна, если соперник или слабый, или трусливый, а «Базель» такой же атакующий;

- 3 перехвата на двоих совершили Вильена и Камболов в игре. Пусть Руслан играл лишь тайм, но этих минут хватило «Базелю», чтобы полностью получить под контроль центр поля, где было полно свободного места. Добавьте обрезы игроков «Краснодара» - получите путь к голам «Базеля». Все было настолько плохо, что не требует объяснений.

Антигерой матча. Мурад Мусаев

Футболисты не лучше, но это тренерское поражение. Неужели «звезду» поймал после «Порту»? Мурад Олегович не гений, Мурад Олегович пока даже не тренер уровня группы Лиги чемпионов. Очень молодой, с невероятными возможностями и поддержкой, но не понимает, что нужно развиваться самому, чтобы росла команда. Где профессионализм, где амбиции?

Мусаев не изучил ни «Олимпиакос», ни «Базель», если судить по ходу выездных матчей. Плевал на соперников. А если изучил – не смог объяснить команде, как играть. Без тренера футболисты любого уровня выглядят так, как сегодня «Краснодар». Должно быть стыдно, в матче с ЦСКА надо исправиться, а сегодня – «кол» по системе Бубнова. Или даже «ноль», если такая оценка существует.

«Быки» опозорились не из-за матча против ЦСКА

Разговоры, что «Краснодар» развалился в Швейцарии во имя победы над ЦСКА на выходных – бред сивой кобылы. Нет у футболистов тумблера, который позволяет переключаться с легкостью и скручивать мощность. Просто у «быков» иногда ни черта не получается, и такие матчи не запланированы, а случайны.

«Краснодар», как команда атакующая и темпераментная, очень плоха в дни, когда не работает изначальный план на игру. Например, так было в гостях против «Локомотива» весной (пусть проиграли из-за арбитра, футбол не показали). Или против «Зенита» недавно – вот тут уже повезло. А когда решили против «Байера» и «Порту» играть вторым номером, то все контролировали.

Сегодня против «Базеля» не вошли в игру, подарили сопернику быстрый гол, явно мечтали работать иначе и никакой матч в воскресенье их не отвлекал. Беречь силы можно, когда игра сделана, а в обороне наоборот тратишь еще больше сил и нервов, так что провал «Краснодара» - заслуга «Базеля» и недоработка «быков», ничего более.

Швейцарский клуб в очередной раз показал, что умеет играть против российских команд, независимо от их стиля и тактики. А «Краснодар», к сожалению, не посчитал должным отплатить фанатам после двойного поражения от «Олимпиакоса». Нельзя устать в сентябре месяцев до выхода на поле, поэтому не ищите странные оправдания о попытке сберечь силы.

Приходится признать, что третья команда РПЛ оказалась в гостях на голову слабее, чем вторая команда из швейцарской лиги. Дома у «Краснодара» будут шансы, чтобы сыграть иначе, а пока речь о позорном влете, который уже нельзя отыграть назад и забыть. А ведь «Базель» добрый, стабильно унижает российские клубы, чтобы они сделали выводы!

У «Зенита», «Спартака» и ЦСКА не получилось стать умнее в еврокубках – каждый после встреч со швейцарцами не уважал «каких-то» португальцев, австрийцев, бельгийцев или чехов. Надеемся, «Краснодар» урок со второго раза усвоит. В Европе соперник становится проходным, когда ты его оставил позади, не раньше!

Нельзя сначала не ценить оппонента уровня «Олимпиакоса», а потом так бесстыдно влетать «Базелю». Сыграли в лучших традициях худших матчей российских клубов в международных турнирах. Стыдно, и должны разозлиться на себя, ведь греки четко показали, как играть нельзя, а против швейцарцев наплевали на тот опыт и усугубили положение.

«Краснодар» сегодня был очень плох, и хотя «Базель» - приличная команда, им стыдно уступать 5:0, даже в гостях. Хорошо лишь то, что это первый тур ЛЕ и есть пять матчей, чтобы показать другое отношение к еврокубкам и свой футбол. Но «Краснодар» нужно ругать, они и так самые обласканные комплиментами из всех фаворитов РПЛ, поскольку редко подставляются.

Но когда по делу влетают, какой смысл дозировать негодование? Мусаев, его штаб, оборона, хавбеки и форварды заслужили критику после двух подряд выездов, где «Краснодар» предал футбол. Они не ценили соперников, хотя пока без статуса в спорте – не имеют ни единого трофея. С таким отношением к важным матчам будет трудно разжиться большой победой в решающей игре.

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Все комментарии
DEIVID 2
DEIVID 2 ответил Leningrad 84
   85 / 985
вчера в 11:06
Ну ведь Динамо-то было не какое-то, а Московское! Тем более, что потом в Кубке была ответка 9:3...
Динамо было убогое, которое из себя ничего не представляла, ни чемпион России, ни команда уровня еврокубков. Вот это реально позорнейшее поражение на все времена. Кем же надо быть, что бы настолько слабой команде проиграть.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил DEIVID 2
   86 / 985
20 сентября в 20:45
А вот скажи, каково это проиграть какому-то Динамо 7-1??? Это уж кем надо быть???
Ну ведь Динамо-то было не какое-то, а Московское!
Тем более, что потом в Кубке была ответка 9:3...
EzOp
EzOp
20 сентября в 15:24
Ну что господа ,граждане ,товарищи болельщики ,фанаты и иже с ними, дотанцевался Краснодар ( да и ЦСКА тоже ) со сбережением сил на "дерби СЕЗОНА" опозорился по самое небалуйся. Никаких приличных слов тут не найти только матерные подойдут .Не ожидал я от быков такого отстоя честно говоря удивили. И ладно ты только себя опозорили так нет же они весь наш футбол обгадили . Болею за спартак но в этой игре хотел чтобы Краснодар победил и скажу что мне просто стыдно было смотреть на это убожество на это катастрофу , на то как игроки наплевали на болельщиков и только делали вид что играют ! Одним словом обкаканные клоуны . Не Быки а беременные курицы. Позорище.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   80 / 985
20 сентября в 13:37
Вот только не надо петь про Мусаева " у бровки" . Кто он такой, этот Мусаев ? Что он выигрывал в своей карьере ? Правильно - НИЧЕГО ! А из него уже некоторые лепят нового Гвардиолу с Клоппом. в одном флаконе. Про таких как он говорят : " .. может выиграть битву, но никогда не выиграет войну". Абсолютно верно, пока, во всяком случае. Это же касается и Гончаренко, кстати.
DEIVID 2
DEIVID 2 ответил Leningrad 84
   85 / 985
20 сентября в 10:23
Смотри, от стыда не загнись, семи-ноль несчастный...
А вот скажи, каково это проиграть какому-то Динамо 7-1??? Это уж кем надо быть???
nubom
nubom
   144 / 985
20 сентября в 09:37
Уважаемый pam06! Я с Вами совершенно согласен!
Изменяю формулировку:
Унизить честь страны - этого им Россия не простит! Не быть цска и краснодару чемпионами в ближайшие годы.
pam06
pam06 ответил nubom
   42 / 985
20 сентября в 09:09
«Звёздная болезнь» — деформация личности с явно завышенным отношением к себе и искаженным отношением к действительности под влиянием успехов в какой-либо деятельности, проявляющаяся социальной дезадаптацией и ведущая к её деградации. [Википедия] Спрашивается, в каком виде деятельности мы наблюдаем успехи?
Потому и в кавычках... что развилась на пустом месте и благородя авансовым деферамбам.
nubom
nubom ответил pam06
   144 / 985
20 сентября в 09:06
Какая экономия для междусобойчика. Банальная "ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ". Где МЫ - И ГДЕ они. Вот и огребли!!!
«Звёздная болезнь» — деформация личности с явно завышенным отношением к себе и искаженным отношением к действительности под влиянием успехов в какой-либо деятельности, проявляющаяся социальной дезадаптацией и ведущая к её деградации.
[Википедия]
Спрашивается, в каком виде деятельности мы наблюдаем успехи?
pam06
pam06 ответил Delight
   42 / 985
20 сентября в 09:05
Краснодар проиграл, а стыдно за Зенит!
За зенит конечно стыдно, Но у них есть ДЗЮБА - который если что и своим напихать может. Пусть он не ГЕНИЙ зеленого поля и сферы, но лидером полноценным стал. Недолюбливаю Зенит, но нужно быть объективным.
pam06
pam06 ответил nubom
   42 / 985
20 сентября в 09:00
Унизить честь страны, ради экономии сил для проведения своего междусобойчика - этого им Россия не простит! Не быть цска и краснодару чемпионами в ближайшие годы.
Какая экономия для междусобойчика. Банальная "ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ". Где МЫ - И ГДЕ они. Вот и огребли!!!
pam06
pam06
   42 / 985
20 сентября в 08:58
Проиграли по делу. Проиграли еще до выхода на поле, что и показали первые минуты. Недонастрой полнейший, ни скорости, ни мысли, ни КОМАНДНЫХ действий. Как буд то междоусобица раздирает. У "жеребят№ вчера хотя бы начало было. А по игре и те и другие проиграли по делу. НЕ ДОСТОЙНЫ ПОБЕД С ТАКИМ ОТНОШЕНИЕМ К ДЕЛУ!!!
nubom
nubom
   144 / 985
20 сентября в 08:54
Унизить честь страны, ради экономии сил для проведения своего междусобойчика - этого им Россия не простит! Не быть цска и краснодару чемпионами в ближайшие годы.
Groove000
Groove000
   46 / 985
20 сентября в 08:11
Провал Мусаева... А как бы Мусаева и не было у кромки поля. Одно дело изучить соперника до матча, и совсем другое - пытаться что-то изменить по ходу матча
112910415
112910415
   53 / 985
20 сентября в 07:47
и теперь надо отыграться на армейцах !
правда, у армейцев - симметричные идеи !
Правдин Семён
Правдин Семён
   278 / 985
20 сентября в 07:18
Это просто жесть. Нет слов.
scikuni
scikuni
   829 / 985
20 сентября в 04:58
команда все равно за счет набора игроков лидирует в стране и этого достаточно, раз мужик с бумажкой тренера не нужен
yasukuni
yasukuni ответил Stormtrooper-26
   294 / 985
20 сентября в 04:55
До тех пор пока господин охламон Мусаев не получит полноценную тренерскую лицензию и не начнёт нормально руководить игрой своей команды, то считаю у Краснодара нет тренера в Еврокубках, а по сему футболисты разгильдяйничают на поле и получается не матч а непонятно что... Конечно, это возможно не главная причина последних провалов в Европе, но мне кажется она играет немаловажную роль. Ну и лично я по сей день ставлю под сомнение вообще тренерскую компетентность Мусаева.
Полная чушь. Это истинный уровень РПЛ - игроков и тренеров, причем ВСЕХ. Шальная победа Локо не должна глаза застить, раз в год и палка стреляет. Будем и дальше удивляться не поражениям и разгромам, а редким случайным победам.

Причем еще и судья быкам подыграл - в конце матча два пенальти за полминуты не поставил, а то бы 0-6 получилось.
Gelious
Gelious
   96 / 985
20 сентября в 00:34
А ещё про Арсенал писали, что опозорились. У Тулы хотя бюджет на трансферы сто лет как 0 рублей. И полное отступ опыта
firtreeman
firtreeman ответил Bolshoy
20 сентября в 00:27
Не быки, а коровы...
телята
Bolshoy
Bolshoy
   401 / 985
20 сентября в 00:11
Не быки, а коровы...
bsww
bsww ответил Stormtrooper-26
   262 / 985
19 сентября в 23:45
До тех пор пока господин охламон Мусаев не получит полноценную тренерскую лицензию и не начнёт нормально руководить игрой своей команды, то считаю у Краснодара нет тренера в Еврокубках, а по сему футболисты разгильдяйничают на поле и получается не матч а непонятно что... Конечно, это возможно не главная причина последних провалов в Европе, но мне кажется она играет немаловажную роль. Ну и лично я по сей день ставлю под сомнение вообще тренерскую компетентность Мусаева.
Это главная причина, тренер поорать на них не может с бровки, показав кузькину мать, вот и бездельничают. А для игроков это очень важно психологически, когда тренер на бровке и может оперативно что-то подсказать, а не через звоночек заменяющему
зигзаг
зигзаг
   234 / 985
19 сентября в 23:34
Краснодар жалко как то. Весело только когда зенит проигрывает
League1
League1 ответил Александр Кузнецов 5
   212 / 985
19 сентября в 22:52
Зато девчонка симпатичная)
Чуть не плачет, сильно её огорчили футболисты.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   170 / 985
19 сентября в 22:50
До тех пор пока господин охламон Мусаев не получит полноценную тренерскую лицензию и не начнёт нормально руководить игрой своей команды, то считаю у Краснодара нет тренера в Еврокубках, а по сему футболисты разгильдяйничают на поле и получается не матч а непонятно что... Конечно, это возможно не главная причина последних провалов в Европе, но мне кажется она играет немаловажную роль. Ну и лично я по сей день ставлю под сомнение вообще тренерскую компетентность Мусаева.
112910415
112910415
   53 / 985
19 сентября в 22:47
есть 5 шансов на исправление !
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   700 / 985
19 сентября в 22:46
Зато девчонка симпатичная)
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Delight
   86 / 985
19 сентября в 22:45
Краснодар проиграл, а стыдно за Зенит!
Смотри, от стыда не загнись, семи-ноль несчастный...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   404 / 985
19 сентября в 22:44
щас найдется петушок который 7-0 вспомнит, но стыдно за проект - а быкам собраться все еще впереди, вон реал!! опустили 3-0 без мбапе и каванни
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   55 / 985
19 сентября в 22:41
Не чувствовалось ответственности у Быков в этом матче. В первую очередь они сами себя не уважают, а потом уже всех нас. Досадно. 😫.
Delight
Delight
   446 / 985
19 сентября в 22:36
Краснодар проиграл, а стыдно за Зенит!
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