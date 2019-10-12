Девушки, рискующие ради похода на футбол

сегодня, 18:53

И свободой, и здоровьем – тоже. «Соккер.ру» рад победе миллионов иранских женщин, которые выбили право ходить на стадион.

Победа в результате страданий?

Преодоление себя делает нас человечнее? Наверное, тут в жизни, как в спорте – для маленьких побед над собой нужно много работать, не говоря о больших свершениях. Сегодня выносливый кениец Элиуд Кипчоге пробежал марафон за 1 час, 59 минут и 40 секунд – первым в истории выбежал из двух часов. Упорно работал и установил мировой рекорд!

А чуть раньше смелые иранские девушки отвоевали право смотреть футбол на стадионе. Додавили упрямых иранских чиновников в ФИФА , но мужики реагировали, а не были инициаторами. Ни один президент всемирной организации с 1981 года, когда начал действовать запрет, не догадался отстоять права иранских женщин. Какой позор и трусливость!

Прогибаться под тех, кто корчит из себя могущественных, до сих пор популярно. Но каким образом Иран удалось убедить? С помощью смерти, к сожалению. 29-летняя Сахар Ходаяри страдала биполярным расстройством. Она попыталась пройти на футбольный стадион, переодевшись мужчиной. Но девушку задержала полиция, обвинили, что на публике без хиджаба, назначили суд.

Сахар не дождалась вердикта, облила себя бензином… В результате умерла в больнице от полученных ожогов 9 сентября. Страшная трагедия из-за беспросветной глупости чиновников. Причем не думайте, что Ходаяри, известная как «Синяя девушка» - в честь цветов любимого клуба, стала единственной, кто пострадал. Многие пробовали пройти на арену, переодевшись и приклеив бороды.

Многим удавалось – понятно, что они об этом никому не рассказывали, кого-то ловили полицейские и строго судили, пришивая нарушения к нарушениям. Например, в прошлом году девушка из города-миллионника Ахваз по имени Шабнам сняла лак с ногтей, подстригла их, нарисовала бороду и усы, нашла парик и пошла на стадион. И хотя ее не поймали, эта акция протеста была сознательной.

Девушка выложила фото, а власти начали ее преследовать. Хорошо, что у Шабнам были деньги и паспорт – женщина в Иране может получить документы, только если мужчина-родственник разрешит, и она смогла убежать в Турцию. Сейчас молодая девушка в изгнании, а дома ее собираются судить. Не она первая, активная фаза войны фанаток за свои права началась в 2005 году, причем тогдашний президент Ирана обещал изменить подход к вопросу.

Но на политика надавили радикальные консерваторы, и только после того, как погибла девушка с психическим расстройством, которая в тюрьме не получила лечение, что усугубило состояние, иранцы испугались дисквалификаций от ФИФА . Подводим итог: в 21 веке пришлось 13 лет активно протестовать, получать судебные вердикты, умирать или бросать семью, отправляясь в бега, чтобы женщины получили право увидеть футбол вживую.

Надо отдать должное тысячам активисток. Например, Мариам Шоджаи возглавляла одну из таких групп, будучи сестрой капитана сборной Ирана – Масуда. Ей активно помогали, хотя давление общества и властей было. А отдельно хочется отметить миллионы трусливых иранских мужчин. Не поддерживали протесты совершенно. Не удалось найти активных массовых призывов к властям пустить женщин на футбол.

Не осталось стран с запретами?

Официально стран, где женщинам запрещено быть фанатками футбола, не может быть в принципе. Ограничения противоречат правилам ФИФА , следовательно – федерации нужно наказывать. Но годами закрывали глаза на нарушения. Например, в Саудовской Аравии впервые пустили женщин на футбольную арену 12 января 2018 года.

В прошлом году! До этого у них тоже были попытки пройти, переодевшись, но следовали аресты. Честно говоря, изучение темы огорчило. Запомните факт – в Иране разрешены операции по смене пола. Такая серьезная перемена, как из мужчины в женщину, полностью соотносится с трактовками религии в этой стране. Но девушек почти 40 лет не пускали на футбол.

А вот если женщина перенесла операции - все, можно. Не находите ли подход лицемерным? Если мужчинам и женщинам можно и играть, и смотреть дома футбол в Иране, то в чем был смысл запрета посещения арены на 38 лет? Футбола в седьмом веке не было, прямого указания ни в одной древней книге на посещение матча нет. Никто и не заявлял, что запрет в Иране был религиозным.

Аргументация оставалась вялой – якобы женщине нельзя слышать матерные слова от мужчин с трибун. Можно подумать, иранки и не только дома истерики от мужиков не видят, или уличные ссоры не наблюдают. Хотя ради обхода дисквалификаций ФИФА официальные запреты не используются, правозащитники фиксируют, что в Алжире, Турции, Ливане и ОАЭ многие девушки не решаются ходить на стадионы.

Консервативные взгляды родственников очень мешают. Девушке нельзя казаться мужественной, а футбол, как считают в тех обществах – для парней. Но оцените лицемерие иранских чиновников! Было сразу несколько скандалов, когда выпускали в женской сборной мужиков. Сначала был голкипер в 2010, потом парочка полевых. Затем поймали сразу восьмерых мужчин, ведь иранцы играют с покрытыми головами и не в трусах – тяжело различить.

Но когда соперницы поняли, что против них мужчины, то официальные футбольные власти Ирана придумали смешной аргумент: выпускали парней обыгрывать девушек в футбол от имени национальной женской сборной, поскольку все в команде якобы стояли в очереди на смену пола. Мало того, что нарушали закон, так еще и прикрылись фетвой. Набрали футболистов, среди которых были профессионалы! Скандал случился в 2015 году. Надеемся, у Азмуна не было матчей за женскую сборную Ирана.

Сборная не подвела болельщиц?

На футболистов привлечение девушек на трибуны оказало благотворное влияние, Обыграли Камбоджу со счетом 14:0 в отборе к ЧМ -22. Не самая крупная победа в истории, ведь в 2000 году вынесли Гуам 19:0, но разница впечатляет. Азмун забил трижды, Ансарифа – четыре раза, девушки на трибунах активно и громко болели. Солнце на плоскую Землю не упало, так почему не позволить девушкам, у которых в Иране ограничений с рождения, радоваться?

Ведь надо понимать четкую юридическую разницу. Когда взрослый человек сознательно решает вести определенный законный образ жизни – на здоровье. Вот только иранки, когда им не запрещали, носили туфли на высоких каблуках, короткие юбки и делали в семидесятых ровно такие же прически, как в то время были популярны в Европе и Северной Америке. У них насильно отобрали право выбора, а теперь через страдания смелой безумной девушки возвращают достоинство в футболе.

Причем явно испугались дисквалификации, ведь хочется на ЧМ -22 в Катар. Когда человеку что-то запрещают, хотя не имеют на это законного или морального права, то он чувствует себя заложником. Прекрасно, что девушки пришли на футбол, но пусть это будет не показухой для Инфантино и мира, а новой волной адекватности. Нет ничего аморального в просмотре футбола, ведь в таком случае получается, что мужчина разрешали грешить десятилетиями.

Не случайно девушки скандировали: «Мы забрали то, что и так наше». В Иране, кстати, 41 миллион женщин – почти население Испании. Но знаете, что в истории лицемернее всего? Запрет на посещение футбольных игр не был прописан ни в одном законе в Иране. Девушек полиция не пускала по устному приказу чиновников, провоцировали снимать хиджабы и переодеваться в мужчин, чтобы ловить независимых и социально активных.

Тупо «шили» дела. Футбол использовали как наживку для протестующих. На руках чиновников не только кровь Сахар, но и свобода десятков осужденных, о которых в мире не узнали. И все под прикрытием норм, которые не прописаны ни в одном законе огромной древней страны. Причем само разрешение получилось спонтанным и кривым – на арену на 75 тысяч мест продали 2 тысячи билетов парням, и около 3 тысяч – девушкам. Население Тегерана – 8.7 млн человек, а Ирана – 83 миллиона.

Лишь одна из каждых четырнадцати тысяч местных женщин смогла увидеть матч сборной вживую. Чиновники не дали заполнить стадион, зато иранки своего добились! Большая победа для умных, красивых и талантливых, как знаем по сильному иранскому кинематографу, женщин.