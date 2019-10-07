Фанатка «Челси» полностью оголится, если «синие» выиграют чемпионат

Фанатка «Челси» Джессика Лопес полностью разденется, если «синие» выиграют в этом сезоне АПЛ.
Девушка известна тем, что она была удостоена титула Мисс Бум Бум Великобритания, который присуждается обладательнице лучших ягодиц.
«Челси» пока что далек от первой строчки, но в предыдущей игре разгромил «Саутгемптон».
Если Челси выиграет - Лопес разденется,
если выиграет Тоттенхэм - Моноло,
если выиграет Ливерпуль - Князь с другом своим,
а если МЮ - то разденется вся Англия, ибо заплатить придётся много)
Если Челси выиграет - Лопес разденется,
если выиграет Тоттенхэм - Моноло,
если выиграет Ливерпуль - Князь с другом своим,
а если МЮ - то разденется вся Англия, ибо заплатить придётся много)