ГлавнаяНовости

Фанатка «Челси» полностью оголится, если «синие» выиграют чемпионат

сегодня, 21:30

Фанатка «Челси» Джессика Лопес полностью разденется, если «синие» выиграют в этом сезоне АПЛ.

Девушка известна тем, что она была удостоена титула Мисс Бум Бум Великобритания, который присуждается обладательнице лучших ягодиц.

«Челси» пока что далек от первой строчки, но в предыдущей игре разгромил «Саутгемптон».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнические изделия
Вчера, 13:45 Комментарии8
Все билеты на матч «Краснодар» - «Спартак» проданы
Вчера, 12:00 Комментарии13
На матче «Урал» - «Зенит» ожидается более 20 тыс. зрителей
Вчера, 09:29 Комментарии5
Минимальная стоимость билета на матч Россия - Бельгия составит 600 рублей
05 октября Комментарии4
Фанаты «Аякса» превратили фонтан в Валенсии в пенную ванну
03 октября ВидеоКомментарии6
Испанских болельщиков не будет на матче «Краснодар» - «Хетафе»
02 октября Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   132 / 1014
сегодня в 22:36
Симпатичная сучка!
Colchoneros
Colchoneros
   132 / 1014
сегодня в 22:35
Вот она!
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил 7 из 9
   4 / 1014
сегодня в 22:12
В общем, в этом году зрители в накладе не останутся при любом раскладе) Если Челси выиграет - Лопес разденется, если выиграет Тоттенхэм - Моноло, если выиграет Ливерпуль - Князь с другом своим, а если МЮ - то разденется вся Англия, ибо заплатить придётся много)
Если мы разденемся, тебе придётся многостаночницей становится не только на соккере. Аха-ха)
311
311
   194 / 1014
сегодня в 22:06
Да я и сам готов раздеться!)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил hohoл
   51 / 1014
сегодня в 22:04
Если не выйграют будет у меня сосать
7 из 9
7 из 9 ответил allemz
   19 / 1014
сегодня в 21:54
Монола полностью оголится, если Тоттенхэм не вылетит в Чемпионшип.
В общем, в этом году зрители в накладе не останутся при любом раскладе)
Если Челси выиграет - Лопес разденется,
если выиграет Тоттенхэм - Моноло,
если выиграет Ливерпуль - Князь с другом своим,
а если МЮ - то разденется вся Англия, ибо заплатить придётся много)
hohoл
hohoл
   779 / 1014
сегодня в 21:51
Сосать бы лучше собралась, а не просто оголяться
allemz
allemz
   20 / 1014
сегодня в 21:51
Монола полностью оголится, если Тоттенхэм не вылетит в Чемпионшип.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   48 / 1014
сегодня в 21:49
Это из сферы фантастики если Челси выиграет в этом сезоне чемпионат хотя всякое может быть и все возможно
EAGinLE
EAGinLE
   38 / 1014
сегодня в 21:47
У российских фанаток попы не хуже .
dino-hsv
dino-hsv
   80 / 1014
сегодня в 21:37
да там по ссылке в оригинале такие фотки, что она это уже сделала
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   4 / 1014
сегодня в 21:35
Джессика Лопес разденется, а глорики колбасы застрелятся. Аха-ха)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100