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«Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнические изделия

сегодня, 13:45
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

«Спартак» обратился к болельщикам накануне матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара».

Во избежание очередей советуем прибывать ко входу на трибуну заблаговременно. Размеры разрешенной для проноса ручной клади составляют 40x40x45 см, однако мы настоятельно рекомендуем сдавать рюкзаки в камеру хранения. Иначе процедура досмотра может серьезно затянуться, и не все болельщики попадут на сектор к началу игры.

Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры.

Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   351 / 1025
сегодня в 15:04
А то свиньи итак уже подорвали престиж своей команды до пердива.
cska plus
cska plus
   18 / 1025
сегодня в 14:50
    Josep Guardiola_777
    Josep Guardiola_777
       114 / 1025
    сегодня в 14:29
    Проси не проси им пофиг они сами должны понимать что клуб страдает а им то они и шарфы свои при любой удобной возможности выкидывают тем самым унижая и клуб и себя!
    mensk
    mensk
    сегодня в 14:06
    И об этом надо еще просить? Башку надо откручивать.
    Eddja
    Eddja
       351 / 1025
    сегодня в 14:02
    Вся страна знает в каком месте свиньи их проносят.
    Литейный 4
    Литейный 4
       10 / 1025
    сегодня в 13:52
    Болельщики свиней законодатели моды по проносу файеров. Они без этого не могут. Гыгыгы
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