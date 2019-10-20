Взмахи кулаками

сегодня, 21:30

Заурядный вроде бы матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов» стал едва ли не самым горячим в туре. «Соккер.ру» - об игре с тремя красными карточками.

Собственно, предыдущую фразу можно было бы изменить, потому что речь не столько об игре, в которой случились три удаления, сколько о неигровых эпизодах, которые привели к красным карточкам. Но к арбитру Василию Казарцеву есть вопросы, особенно у «Оренбурга», хотя мы продолжаем настаивать на том, что арбитры ошибаются не из-за вселенского заговора, а потому что живые люди и могут где-то недосмотреть или принять ошибочное решение в цейтноте из-за спорности эпизода. Такими были и моменты в этом противостоянии.

Взять даже голевой эпизод. Мяч «Крылья Советов» забили очень красивый – Паул Антон знатно приложился с подбора. Но есть мнение, что рефери не должен был назначать свободный удар, с которого самарцы в итоге и вышли вперед, то есть добыли победу, по сути. Мяч был запущен игроком «Оренбурга» со своей половины поля. Назвать это целенаправленным пасом своему вратарю? Не самое однозначное решение, и наверняка найдутся люди, которые скажут, что никакого паса там не было. Но судья посчитал иначе, поэтому сыгравший руками голкипер хозяев Андрей Климович по факту совершил ошибку, взяв его в руки. Он попросту не видел, от кого прилетел к нему мяч, что подтверждают и слова Андреа Чуканова: «Мне кажется, это точно не пас был: Деспотович выбивал мяч в борьбе. Но судья назначает свободный удар! На мой взгляд, это совсем не по делу было».

Обычно такие эпизоды ничем не заканчиваются, поэтому на них не заостряют внимания. Данный случай интересен как раз тем, что решил судьбу матча. Но таких решений могло быть больше. Например, в Казарцева летят обвинения в том, что он на 85-й минуте не заметил нарушения правил Александром Анюковым на Сергее Терехове. Тоже момент для просмотра повторов, но назначение пенальти могло бы дать совсем другой результат.

Еще одним спорным эпизодом стало попадание мяча в руку Никите Чернову в самом конце игры. Мяч отлетел в руку от головы Дмитрия Комбарова, но судья посчитал, что нет повода для назначения пенальти, поскольку в регламенте есть пункт, который позволяет не назначать одиннадцатиметровый при попадании в руку мяча рикошетом от головы или ноги другого футболиста. Видимо, этим и руководствовался Казарцев. Но все же видели, что попадание в руку было, поэтому эпизод взорвал ситуацию и привел к той самой драматичной развязке, которая не очень вязалась с не самым острым футболом на поле, но вполне себе вытекала из того, что копилось за душой у игроков «Оренбурга», которые глядели на эти решения судьи.

Споры переросли в потасовку, в пылу которой Анюков двинул локтем Чуканова, за что сразу получил красную карточку. Затем судья раздал по красной карточке и главным тренерам – Сергею Федотову и Миодрагу Божовичу. Отреагировали все трое на удаления по-разному. Например, опытный Анюков вполне понимал, что заслужил это наказание: «Хотел бы принести извинения. В первую очередь тренерскому штабу „Оренбурга“ и Андреа Чуканову. Меня перехлестнули эмоции, удаление заслужил».

Чуканов рассказал, что Анюков после игры сразу к нему подошел: «Вы видели сами: человек играет рукой. Мы все побежали к судье, потому побежали к боковому спрашивать, а футболисты „Крыльев Советов“ окружили судью. Я подходил к арбитру, а там Анюков стоял. Он меня толкнул: „Чего ты к нему идешь?“ Я отвечаю: „Тебе какая разница?“ — и пошел опять. Он меня толкнул — я его толкнул. А потом он чего-то завелся, начал толкаться. Ничего, потом подошел в раздевалку, извинился. Пожали руки. Это футбол, это эмоции. Бывает. Не вижу ничего страшного. Со всеми может случиться, просто надо держать себя в руках».

При этом за такую несдержанность Анюкову грозит дисквалификация на срок до четырех матчей. Возможно, последующее поведение Александра послужит смягчающим обстоятельством. А о том, что эмоций было у участников матча больше, чем вызывал сам их футбол, говорит и поведение того же Божовича, который растерянно помчался на поле после окончания матча: «Почему я выбежал в центр поля? Я был на эмоциях и не знал, какой самый короткий путь в раздевалку. Не знаю, почему началась потасовка. Некоторые люди своим поведением заводят болельщиков, футболистов. Выглядит это странно».

Куда более конкретно высказался Федотов, который уверен в том, что рефери принимал решения сугубо против его команды, что и спровоцировало конфликт в конце встречи: «Даже не хочется говорить. Все всё видели. С товарищем Казарцевым пусть разбираются компетентные органы, которые за это отвечают. Кому такой футбол нужен? Не знаю. И вопросик хочется задать по моему удалению. На меня напали, и я же получил красную карточку. Прекрасно. Здорово. И мне сказали: иди разбирайся с Божовичем сам лично. Великолепно».

Отношение к произошедшему в «Оренбурге» вполне четко описал полузащитник Тимур Аюпов: «Что произошло в конце? Ни одна команда не хотела уступать. Градус игры и так был завышен. Дали волю эмоции, чувствам. Только не могу понять, почему почти в каждом туре на первый план выходит судейская бригада? Хотя они должны обслуживать игры. А у нас получается, что в каждом матче судьи выходят на первый план и трактуют эпизоды так, как им хочется. Никто в нашей команде не удовлетворен судейством».

Поспорить сложно: о самой игре после матча никто и не говорил, особенно среди людей, не считающих себя поклонниками «Оренбурга» и «Крыльев Советов». Шум сделали эмоции и судьи. А между тем, тут есть что отметить. Ведь самарцы одержали уже третью победу подряд и поднялись на шестое место, а это позиция «лучшего среди остальных», ведь первая пятерка в неприкосновенности.