«Зенит» - «Лейпциг»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 11:15

«Зенит»

Подопечные Сергея Семака должны стремиться к тому, чтобы удержать свои позиции в рамках плей-офф Лиги Чемпионов. Пока команда находится на второй позиции. «Лион» находится на третьем месте в группе, но уступает «Зениту» исключительно по дополнительным показателям.

В последней игре в рамках РПЛ команда Семака боролась за победу в противостоянии с ЦСКА , но ничего не получилось, как итог ничья 1:1. Теперь необходимо очень быстро переключиться на выступление в рамках еврокубков.

«Лейпциг»

Подопечные Юлиана Нагельсманна провалили один матч в рамках еврокубков. На домашней арене команда уступила «Лиону» со счетом 0:2. «Лейпциг» кроме этого поражения в Лиге Чемпионов добыл победы над «Бенфикой» и «Зенитом» с одинаковым счетом 2:1.

В рамках Бундеслиги команда находится на третьей позиции, имея в своем активе восемнадцать набранных очков.

«Лейпциг» в последнем туре сумел победить «Майнц» со счетом 8:0. Теперь остается все свои игровые качества перенести на игру в Санкт-Петербурге.

Котировки БК Pinnacle на грядущую встречу

Победа Зенита – 3,52

Ничья – 2,44

Победа Лейпцига – 2,99

Прогноз

Крайне непросто будет хозяевам сдержать мощную атаку гостей. Наверняка «Зенит» будет пытаться играть на контратаках. Нужно выжидать своего шанса хозяевам и реализовывать свои моменты. Поражение для «Зенита» будет практически катастрофой, так как в этом случае шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов минимальны. Ожидаем тяжелую игру, в которой «Зенит» сумеет пополнить свой очковой багаж. Наша ставка – «Зенит» не проиграет Х1. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,56.