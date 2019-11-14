«Интер» в Майами. Бекхэм собирает «команду мечты»

вчера, 19:45

«Соккер.ру» рассказывает о новоиспеченном клубе из Флориды под патронажем Дэвида Бекхэма.

Как в «Майами» появился свой «Интер»?

История этого «Интера» началась 12 лет назад, в 2007 году, когда покинул «Реал» и перебрался в МЛС , чтобы выступать за «Лос-Анджелес Гэлакси». В США профессиональные спортсмены подписывают контракты не с клубами, а с лигой, и когда Дэвида Бекхэма уговаривали примкнуть к МЛС , англичанину предложили опцию, которая предполагала приобретение франшизы лиги (то есть возможности заявить в МЛС собственный футбольный клуб) по сниженной стоимости — 25 миллионов евро.

К моменту, когда Бекхэм завершил карьеру, в МЛС назрел вопрос о создании нового футбольного клуба взамен почившему в 2001 году «Майми Фьюжн» на побережье Атлантического океана, в крупнейшем туристическом и деловом центре юго-востока США . Дэвид недолго думал, в 2014 году он выкупил франшизу и стал готовиться к запуску большого футбольного проекта вместе со своими партнерами — кинопродюссером Саймоном Фуллером и боливийским миллиардером Марсело Клауре, который еще десять лет назад пытался создать клуб в Майами в партнерстве с «Барселоной». Позже к инвестиционной группе Бекхэма присоединятся братья Хорхе и Хосе Мас из Майами, а также японец Масаеси Сон.

Когда «Интер» начнет выступления в МЛС и где он будет играть?

Изначально старт был намечен на 2017 год, однако «Интеру» потребовалась отсрочка в два года из-за поиска места под строительство стадиона. Бекхэма пинали как футбольный мячик, из одного места в другое: в районе порта — были против бизнесмены, в живописном месте на берегу — претензии кидают богачи, которые не хотят, чтобы арена портила им вид, рядом со стадионом местной бейсбольной команды — отказ владельцев земельных участков. В итоге стадион «Интера» «Майами Фридом Парк» будет построен только к 2022 году и в далеко не самом благополучном районе Майами под названием Овертаун. Впрочем, через два года его заметно «облагополучат». Ближайшие пару лет команда проведет на стадионе «Локхарт», который будет достроен к марту, после постройки «Фридом Парка» временщик будет использоваться академией и юношескими командами. «Интер» стартует в МЛС со следующего сезона — в 2020 году.

Почему, собственно, «Интер»?

Вот как сам Бекхэм объяснил выбор в пользу этого названия:

«Интер Майами» — это имя воплощает ту огромную энергию, которая бушует в одном из самых невероятных городов мира. В городе, который принимает людей всех национальностей, возрастов, рас и вероисповеданий.

Отдельного внимания заслуживает логотип «Интера», на котором изображена цапля и солнце во время затмения. Объясняется, что 7 лучей, исходящие от солнца — это дань уважения карьере Бекхэма, который выступал под седьмым номером, а цапля — символ силы, терпения и свободы. Интернациональный, независимый, свободный, сильный - вот каким хочет видеть свой клуб Дэвид Бекхем.

Когда состоится дебют «Интера» из Майами?

Вчера стало известно точное время дебюта команды Дэвида Бекхэма в МЛС . По иронии судьбы, в своем первом матче «Интер» сыграет против бывшего клуба своего босса - «Лос-Анджелес Гэлакси». Встреча состоится 14 марта 2020 года на поле «Интера». Жаль, что Златан не приедет: на днях швед покинул клуб из Города ангелов. Говорят, Ибра возвращается в Европу, но что если Бекхэм уговорит его остаться в Штатах?

Кто будет тренировать флоридский «Интер»?

Пока главный тренер не назначен, но у Бекхэма остались недели, если не дни на то, чтобы определиться с кандидатурой наставника. В прессе мелькали различные фамилии — от до , раньше говорили о и , но, кажется, среди них нет будущего тренера «Интера». Дэвид и спортивный директор Пол МакДоно еще могут всех удивить.

Кто будет играть в Майами?

В составе «Интера» уже 7 футболистов. Последним новичком стал канадский атакующий полузащитник «Торонто» Джей Чепмен. Также уже в составе аргентинцы Маттейс Пеллегрини и Хулиан Карранза, мексиканец Виктор Ульоа, еще один канадец Давид Норман, венесуэлец Кристиан Макун и американец колумбийского происхождения Джордж Акоста. Звезд по понятным причинам пока нет, сильных футболистов из Европы «Интер» сможет пригласить уже в зимнее трансферное окно. Вероятно, некоторые договоренности уже достигнуты, только нам о них пока доподлинно не известно.

Кем собирается усилиться «Интер»?

А вот это самое интересное, потому что невозможно представить клуб Бекхэма без звезд. Вопрос только в фамилиях. При всем уважении Себастьян Дриусси из «Зенита» звездой не является, но в Майами его зовут, и переговоры между клубами продолжаются. «Сине-бело-голубые» пока не хотят отпускать аргентинца.

Куда любопытнее слухи об интересе к игрокам испанских грандов. Говорят о и , причем уругвайца «Барселона» якобы готова отпустить в «Интер» летом бесплатно. Льорис, Кавани, Давид Сильва, Фалькао — всех их слухи связывали с переездом в Майами, но настоящей бомбой станет подписание , который раздумывает над своим будущим, вероятно, как раз в связи с предложением Бекхэма. Лео после любого сезона может покинуть «Барселону» при условии, что продолжит карьеру не в Европе. А что, а вдруг?