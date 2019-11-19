Игра во Франкфурте становится матчем сезона

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Когда Сборная Северной Ирландии после четырех туров неожиданно возглавила группу «С», многие восприняли это как вызов. Шутка ли, гегемонии немцев и голландцев брошен вызов. Британская команда, у которой в рейтинге ФИФА 33 строчка, действительно играла весной и в начале лета сильно и мощно. Правда соперники у британцев были не ахти какие сильные, но все таки, 12 очков после 4 туров уже что-то значит.

Почему сборная Северной Ирландии заставила говорить о себе?

После результата жеребьевки для экспертов состав команд в группе «С» не вызывал никаких споров. Сборная Германии и сборная Нидерландов сразу получили ярлыки фаворитов группы. То как ни эти две сборные будут разыгрывать между собой судьбу двух путевок. Северная Ирландия рассматривалась в качестве раздражителя, команды, которая вынуждена, будет довольствоваться роль третьей команды.

Можно сказать, что так и случилось, если бы не одно «но». Пока немцы и голландцы в очных встречах терзали друг друга, британцы спокойно разобрались с другими командами в группе. Сначала были побеждены эстонцы, затем настал черед сборной Белоруссии. Ответные матчи с этими же командами футболисты сборной Северной Ирландии тоже сумели взять 6 очков.

В итоге, когда закончился весенне-летний отборочный цикл, Северная Ирландия оказалась с 12 очками на первом месте. Немцы занимали вторую строчку в таблице. Для сборной Голландии отводилось третье место. На тот факт, что у сборной Нидерландов было две игры в запасе, мало кто обращал внимания. Главное количество очков!

Начавшийся осенний отборочный цикл, сразу внес некоторые изменения в таблицу. Немцы после домашнего поражения от голландцев 2:4, сумели реабилитироваться в следующем туре. На стадионе в Белфасте сборная Германии обыграла хозяев поля со счетом 2:0. Голландцы тем временем наверстывали свое отставание от лидеров, доигрывая свои пропущенные матчи. Что мы получили к ноябрю месяцу?

Сборная Германии вышла в лидеры с 18 очками. Голландцы после ничьей в Белфасте с ос сборной Северной Ирландии оказалась с 16 очками на второй строчке. Британская команда, имея в активе 13 очков, занимает 3-е место в таблице группы «C».

Что могут дать матчи последнего тура для группы «C»?

Гипотетически перед матчами вторника на выход из группы претендуют три сборные: Германия, которая занимает первую строчку в турнирной таблице, сборная Голландии, идущая с 16 очками на второй строчке турнирной таблице и сборная северной Ирландии, у которой перед последним матчем в активе 13 очков.

Что может случиться? Если британская сборная сумеет сотворить чудо и на «Коммерцбанк Арене» обыграет немецкую сборную, в активе команды будет 16 очков. Но чудо одиночным быть не может. Эстонцы тоже должны прыгнуть выше головы, обыграв в гостях сборную Нидерландов. При таком раскладе будет уже учитываться количество забитых/пропущенных голов, и вопрос с обладателем второй путевки будет решаться на базе статистики.

Естественное, подобные расклады из области альтернативной истории. Однако в наше время ничего невозможного в футболе нет и можно ожидать, все, что угодно. Было бы несправедливо надеяться на другой результат. Сборные Голландии и Германии всегда являются украшением любого крупного турнира. Судьба же сборной Северной Ирландии в руках самих британских футболистов и надеяться на чудо, удел только слабых команд, которые доказать свою силу и класс в игре не смогли.