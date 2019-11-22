Установка обновлений

сегодня, 14:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как изменилась сборная Хорватии.

На чемпионате мира 2018 года хорваты добились выдающегося успеха – добрались до финала. Но отгремели фанфары, награды покрылись тонким слоем пыли, а самим вице-чемпионам предстояло доказывать, что их взлёт – не просто счастливое стечение обстоятельств, а закономерный итог. Нужно было подтверждать статус одной из сильнейших команд мира.

Вскоре после финала мирового первенства заявили об уходе нападающий Марио Манджукич и вратарь Даниэль Субашич. Вскоре компанию им составил защитник «Локомотива» Ведран Чорлука. У капитана и лучшего игрока 2018 года Луки Модрича заметный спад. Ивана Ракитича замучили травмы. Совсем недавно он повредил ахилл. Проблемы с сердцем вынудили Ивана Стринича завершить карьеру. Уже почти год лечится Шиме Врсалько. Кроме того, многие герои российских полей сейчас больше думают о смене клубов и о новых контрактах. Заслужили.

Одной из задач тренера Златко Далича, который продолжает тренировать «шахматных», было обновление команды. Не резкая смена поколений, а мягкое введение в состав новых футболистов с последующим перераспределением функций внутри коллектива. Хорватия не испытывает недостатка в одарённых игроках. Просто нужно было ими правильно распорядиться. Однако действовать Даличу приходилось в условиях цейтнота. Уже осенью восемнадцатого года вице-чемпионам мира предстояли матчи Лиги Наций с более чем серьёзными соперниками – испанцами и англичанами. Поэтому приходилось проводить ремонт на ходу.

Первый выход против испанцев обернулся конфузом. Рассерженная «красная фурия» не оставила от хорватской команды камня на камне – 6:0. Очень слабо сыграл в воротах Ловре Калинич. В игре с англичанами, проходившей на пустом стадионе в Риеке, ворота защищал Доминик Ливакович. Ничья 0:0, а Ливакович был признан игроком матча.

Ответная встреча с испанцами получилась тоже яркой и результативной. Хорваты взяли реванш 3:2, а один из двух своих голов защитник Тин Едвай забил на пятой добавленной ко второму тайме минуте. В Лондоне хорваты вели в счёте после гола Андре Крамарича, но потом как-то легко пропустили два мяча и уступили 1:2. Далич не стал делать трагедии из последнего места в группе. Перед командой стояла куда более сложная и внятная задача – выйти на Евро-2020. В группе Е всего пять команд – помимо хорватов, это сборные Венгрии, Словакии, Уэльса и Азербайджана. Ровный расклад, разве что азербайджанская команда слабее остальных. Поэтому борьба ожидалась упорной, а каждая неудача могла стать роковой.

С теми же азербайджанцами пришлось изрядно помучиться на загребском «Максимире». Рамиль Шейдаев отличился на 20-й минуте, и только в конце тайма левый защитник Борна Беришич сумел восстановить равенство. Во втором тайме дожали благодаря голу Андрея Крамарича. Но игра серебряных призёров чемпионата мира не впечатлила. А последовавший проигрыш венграм в Будапеште только усилил тревогу. Не та Хорватия, ой не та.

Поправить дела удалось летними победами – над валлийцами дома (2:1) и словаками в Братиславе 4:0. Но после четырёх игр 9 очков. Столько же, сколько у венгров. Осень обещала быть жаркой. Сборная Азербайджана снова дала бой хорватам и добилась в Баку почётной для себя ничьей 1:1. Но венгры в Сплите были препарированы мастерски – 3:0. Гол Модрича и дубль Бруно Петковича, который не играл на чемпионате мира и поэтому предельно мотивирован. Ещё один не имеющий серебряной медали боец – хорошо знакомый нам армеец Никола Влашич забил в Уэльсе. Но удержать победу не удалось -1:1. Однако эта ничья укрепила позиции «шахматных» и приблизила их к выигрышу группового турнира. Проиграв словакам первый тайм, хорваты смяли соперника после перерыва – Влашич, Петкович и Перишич. Всё, задача выполнена. Пусть и без особого блеска, а несколько рутинно. Неважно. Всё самое главное будет летом. А пока процесс установки обновлений проходит успешно. Система не зависла.

Главная проблема – вратарская. Даниэль Субашич не был выдающимся вратарём, но с ним, кстати сербом, было как-то спокойнее. Ловре Калинич, чей рост перевалил за два метра, не отличается ни уверенностью, ни стабильностью. Плюс у себя в «Астон Вилле» Ловре даже не сидит в запасе. Вице-чемпион мира просто не играет. Доминик Ливакович моложе, заметно ниже Калинича, играет в не самом сильном домашнем чемпионате, но с ним несколько спокойнее. Поэтому в решающих матчах Далич ставил в ворота именно его. Есть еще Симон Слуга из «Лутона», не играющий в СПАЛе Карло Летица, но пока вратарский вопрос не решён. Подробнее о нём поговорим отдельно.

Много перемен в обороне. Ушёл из сборной Чорлука, травмирован Врсалько, реже привлекаются Деян Ловрен и Домагой Вида. Тино Едвай на чемпионате мира сыграл лишь раз – с исландцами. Сейчас он – ключевая фигура в защите. Способен сыграть на любой позиции, а не только справа. На левом фланге, где ранее играл Иван Стринич, обжился Борна Баришич. Его может подменить Дарио Мельняк. В центре неплохо справляются Дино Перич и Дуэ Чалета-Цар. При необходимости можно вернуть в основу Ловрена и Виду. А можно наигрывать Филиппа Бенковича. Очень хотят закрепиться в основе Карло Бартолец и Йосип Юранович, но правая бровка занята Едваем.

В средней линии у Луки Модрича появились два отличных помощника – бывший спартаковец, а ныне игрок «Аталанты» Марио Пашалич, а выкупленный ЦСКА за 15 миллионов евро у «Эвертона» Никола Влашич. Разыгрался в «Кальяри» и снова вернулся в сборную Марко Рог. В строю Милан Бадель и Марцело Брозович. Вызывался в команду бывший полузащитник «Рубина» Мийо Цакташ, но ему ещё предстоит закрепиться. Надеются в штабе на выздоровление и последующее возвращение Ивана Ракитича.

Неизбежны были изменения в атаке. Марио Манджукич год назад наигрался в национальной команде и теперь ищет куда бы уйти из «Ювентуса». Николу Калинича Далич выгнал из сборной во время чемпионата мира и не собирается возвращать. Анте Ребич, Иван Перишич и Андрей Крамарич никуда не исчезли, но теперь к ним добавился Бруно Петкович, которого называют хорватским Ибрагимовичем. Златан, кстати, в своё время отказался играть за историческую родину своей матери. Петкович высок – метр девяносто три, быстр и пластичен. Не Ибрагимович, но игрок весьма приличный. Недаром им заинтересовалась «Барселона».

Приглашён в сборную бывший футболист «Барселоны» Ален Халилович. Когда-то «Барса» в обход правил купила 16-летнего атакующего полузащитника загребского «Динамо». Но Ален не заиграл ни на «Кам Ноу», ни где больше. Его гоняли по арендам – в большие клубы – например, в «Милан», и в команды средней руки. Сейчас Халилович в очередной раз пытается заиграть, уже в «Херенвене». Пока получается не так, как бы хотелось. В сборной Хорватии Халилович играет с 16 лет – самый молодой футболист в истории «шахматных». Но вызывается он туда от случая к случаю и авансом. Вот и сейчас Халилович играл только в товарищеских матчах, но в отборочных встречах хорваты обошлись без завядшего дарования.