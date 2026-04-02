Балласт «Манчестер Юнайтед» прижился в Испании и Италии. «Барса» торгуется по Рэшфорду, осталось пристроить двоих

02 апреля 2026, 09:44

Сразу нескольким игрокам продажа пошла на пользу.

Антони ожил в «Бетисе»

Их мэтч был виден ещё во второй половине прошлого сезона, когда бразилец приезжал играть на правах аренды. История с трансфером летом оказалась непростой, но всё же закончилась хэппи-эндом – вингер отправился к Мануэлю Пеллегрини помогать бороться за еврокубки. Получается отлично. В Лиге Европы «белые» вышли из группы сразу в 1/8 финала, выбили «Панатинаикос» и теперь встретятся с «Брагой» в четвертьфинале. В Ла Лиге зацепиться за Лигу чемпионов уже вряд ли получится – отставание от «Атлетико» уже 13 очков, вряд ли кто-то из группы лидеров растеряет солидное преимущество.

Что касается самого Антони, бразилец смотрится солидно – семь мячей, пять голевых за 24 матча. Вингер выдал пару перформансов – его дубль принёс ничью с «Вильярреалом», с «Мальоркой» футболист поучаствовал во всех трёх голах (дубль и ассист), он же забил единственный гол в матче с «Атлетико», отдал голевую на победный мяч с «Мальоркой». В восьми матчах ЛЕ у Антони пять голов и три ассиста. Теперь исполнитель мечтает о вызове в сборную Бразилии на чемпионат мира-2026. Учитывая текущую форму, вполне может зацепиться за место в команде.

В случае с Антони расставание пошло на пользу всем. 100 миллионов манкунианцы, конечно, не отбили, но дальше всё было бы только хуже. А так и они хоть что-то заработали, и футболисту дали начать новую жизнь.

Хёйлунду проще в знакомой Серии А

«Красные дьяволы» очень долго мучались с поиском подходящего форварда – молодого и талантливого, чтобы закрыл позицию на долгие годы. Хёйлунд на первый взгляд подходил под критерии – был отмечен Гасперини, неплохо проявил себя в «Аталанте». При этом после трансфера выяснилось, что у датчанина совсем другой набор качеств. Расмус больше подходил под вертикальный футбол. В дебютном сезоне ещё худо-бедно забивал, а вот на следующий год просел.

Летом датчанина отправили в «Наполи» на правах аренды, что стало выгодным решением для всех. МЮ тем же летом подписал Шешко – Беньямин тоже начинал довольно скверно, но при Каррике нашёл своё место в команде. «Наполи» после чемпионского сезона потерял Лукаку из-за травмы и получил качественную замену – форвард уже играл в Италии, на фоне стагнации не будет пользоваться спросом, а значит, за него не заломят космический ценник. Самому Расмусу повезло попасть в руки Конте – тот умеет раскрывать неоднозначных футболистов. Совсем недавно был опыт с Мактоминэем. Тот тоже не пригодился «красным дьяволам», считался крайне ограниченным игроком – а менеджер интегрировал его в команду так, чтобы скрыть его недостатки и по максимуму использовать сильные стороны.

С Хёйлундом выходит похожая история. 10 голов в 26 матчах Серии А, Конте ему доверяет. Да, придётся конкурировать с Лукаку, как только тот выздоровеет – но именно за Хёйлундом будущее. Если неаполитанцы выйдут в ЛЧ (а так скорее всего и произойдёт), то активируется обязательство выкупа. По слухам, компенсация составит 44 млн евро.

Маркус Рэшфорд хорошо выходит на замену в «Барсе»

Когда-то лидер «Юнайтед» давно начал деградировать как футболист. Вмешаться не смог ни тен Хаг, ни ван Нистелрой, ни Аморим. Аренда в «Астон Виллу» тоже оказалась не сказать, что действенной. Вингер очень хотел попасть в «Барсу». Учитывая статистику Маркуса, большое счастье, что его арендовали.

В составе «блауграны» вингер не блистает, хотя оно и понятно – в команде уже сложился атакующий костяк с Ямалем и Рафиньей на флангах. Оба в прошлом году претендовали на «Золотой мяч» – как с такими конкурировать. Каталонцам Маркус всё же полезен – англичанин увеличивает глубину состава, выходя на замену и попадая в игровой ритм. Четыре гола и шесть результативных передач за 24 матча при том, что футболист часто выходит не с первых минут, неплохой результат.

«Барса» при этом хитрит. По соглашению с МЮ у каталонцев была опция выкупа за 30 миллионов евро, действие которой истекало в марте. «Сине-гранатовые» не стали её активировать – видимо, хотят сбить ценник или договориться о повторной аренде. В любом случае с «Юнайтед» у Рэшфорда нет будущего – возможно, лучше надеяться на сотрудничество с «Барселоной».

О Гарначо больше не нужно волноваться

В случае с Гарначо всё не так гладко – но, к счастью «красных дьяволов», это уже не их проблемы. С аргентинцем удалось провернуть то, что не вышло с Санчо. Джёдона в «Челси» отдавали на правах аренды с обязательством выкупа – «аристократы» в итоге даже согласились на штраф, лишь бы вернуть футболиста. И буквально сразу после этого подписали другого проблемного вингера «Юнайтед». За Алехандро выплатили 40 млн евро.

Получили футболиста со скверным характером, который при этом не всегда компенсирует это игрой. В «Челси» Гарначо – игрок ротации с семью голами и четырьмя ассистами в 36 матчах во всех турнирах. Опять же, для МЮ главное – что они его сплавили.

Головная боль – Санчо и Онана

В разы хуже ситуация с Санчо и Онана. Первого ещё годом ранее пытались пристроить в «Челси» – не получилось. Теперь у Джейдона летом истекает контракт, а он играет в «Астон Вилле» на правах аренды. В 2026 году стал чаще попадать в старт, забил дебютный мяч за «львов» – уж слишком долго набирал форму. Вскоре станет свободным агентом и бесплатно достанется конкуренту.

Онана в Турции смотрится неплохо. Его «Трабзонспор» поднялся на третье место, идёт в четырёх очках от лидирующего в таблице «Галатасарая», одержал победу в шести из семи предыдущих туров, Андре на этом отрезке оформил три «сухаря». Тут сложность в том, что сам футболист не хочет уходить из МЮ и намерен бороться за место в составе с Ламменсом.

Получается, за первого манкунианцы не получат вообще ничего, а второй сам не намерен уходить. Вдобавок зарплата камерунца должна увеличиться в случае выхода «Юнайтед» в еврокубки – и это дополнительно усложнит поиск покупателей.