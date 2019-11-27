Анатомия провала. Фавориты РПЛ в Европе

вчера, 12:30

«Соккер.ру» с огорчением реагирует на очередное четвертое место российского клуба в ЛЧ . Ведь и в ЛЕ дела идут не лучше!

Самое обидное, что причины поражений понятные. Лимит сдержал общее развитие – местные без конкуренции, а легионеров правильных заманить нельзя. Уровень молодых тренеров не растет, а ветеран Сёмин два года подряд проваливается в ЛЧ , причем в прошлый раз группа была куда легче.

У «Зенита» нет ни одного полуфинала Лиги Европы, хотя в турнире успешнее выступали клубы, которые намного беднее и скромнее. ЦСКА в ЛЧ застревал на четвертых местах. «Спартак» не всегда проходит в групповые раунды, позорятся с порога. «Краснодар» держится, но общий рейтинг падает.

Ситуация плачевная. Российские клубы хотят в ЛЧ ради премиальных, а ЛЕ многие недооценивают, чтобы… Снова попасть именно во второй турнир через РПЛ , ведь общими поражениями обвалили рейтинг и дальше будет две команды в ЛЧ . Нет работающей концепции развития, зато есть приученные фанаты – поражения уже не шокируют.

Но не говорите, что «Зенит» сыграл на максимуме против «Вильярреала» весной, это неправда. «Локомотив» дома не мог лучше сработать против «Байера»? Так в гостях ведь получилось, как у «Краснодара» против тех же «фармацевтов». У «Зенита» четыре матча против «Лейпцига» за пару лет и ноль прогресса! ЦСКА вообще «Лудогорцу» влетел.

Где тут гранды? Максимум – опасные. В этом ключевая проблема. Ведущие российские клубы проигрывают тем, кому не должны, то есть оправдывать общий провал «уровнем соперников» не спешите. А теперь конкретизируем, чтобы понять, кто и насколько виноват за последние пять сезонов с этим включительно.

Грехи «Спартака»

АЕК (0:1; 1:1), «Марибор» (1:1, 1:1), «Атлетик» (1:3), ПАОК (0:0, 2:3), Рапид (1:2, 0:2), «Вильярреал» (3:3, 0:2), «Рейнджерс» (0:0), «Брага» (1:2, 0:1).

Не требуем обыгрывать «Ливерпуль», но у «Спартака» редко смертельный жребий. Где в списке соперник, который клуб с бюджетом в 11 миллиардов рублей не должен обыгрывать, невзирая ни на что? Ладно, испанские середняки – допустим, непобедимые, но киприоты и греки не такие уж и сильные.

«Спартак», хотя и сыграл всего в 4 из 5 последних сезонов, часто вылетал сразу, но и потерял для России шанс на целых 36 пунктов. Всех переигрывать нельзя, но даже половины хватило бы, чтобы зайти в новые групповые этапы, получить дополнительные матчи, помогая себе и рейтингу РПЛ .

Ошибки ЦСКА

«Спарта» (2:2), ПСВ (1:2), «Базель» (0:2), «Црвена Звезда» (0:0), «Виктория» (2:2, 1:2), «Лудогорец» (1:5), «Эспаньол» (0:2), «Ференцварош» (0:1; 0:0).

У ЦСКА больше солидных соперников даже среди тех, кто не круче и не располагал сказочным бюджетом. Зато сразу виден откат. Раньше теряли очки со «Спартой», но шли дальше. Потом начали проигрывать «Виктории» - вылетели, победы над «Реалом» не помогли.

А теперь докатились до разгрома от «Лудогорца». С МЮ пару лет назад играли вничью, как и с «Байером», так что ничья и поражение от «Ференцвароша» - фиксация на новом, более низком уровне. ЦСКА наиграл больше матчей, чем «Спартак», и потерял шанс на 26 пунктов, потерю которых уровнем соперников не объяснить.

Неудачи «Краснодара»

«Слован» (3:3), ХИК (0:0), ПАОК (0:0), «Спарта» (0:3, 0:1), «Партизани» (0:0), «Сельта» (0:2, 1:2), «Црвена Звезда» (1:2), «Стандард» (1:2), «Олимпиакос» (1:2, 0:4), «Базель» (0:5), «Хетафе» (1:2)

У «быков» мало грехов, но появился опыт, однако обидно потеряли шансы на 38 очков. К ним можно относиться так строго, как к «Спартаку» и ЦСКА . Как видите, «Краснодар» терял очки с командами, чей уровень можно описать как средний/высокий – «Сельта», «Олимпиакос», «Базель». Но это не «Реал» или ПСЖ !

Со всеми перечисленными конкретно «Краснодар» мог сыграть иначе и сильнее. Не случайно прошли «Байер», не случайно могли пройти «Валенсию» и грохнули «Порту». У «быков» есть все необходимое, чтобы и в РПЛ играть лучше – реально сражаться за титул, и в Европе не уступать грекам в одни ворота.

Проколы «Локомотива»

«Бешикташ» (1:1, 1:1), «Фенербахче» (0:2, 1:1), «Копенгаген» (0:0), «Шериф» (1:1, 1:2), «Галатасарай» (0:3), «Шальке» (0:1, 0:1).

В ЛЕ скучно, а до ЛЧ не доросли? «Локомотив» сначала не побеждает турецкие клубы, потом начал им проигрывать. Сначала не смог обыграть «Копенгаген», а потом уступил «Шальке» - включаем в список, ведь команда Тедеско, хоть и была вице-чемпионом Германии, находилась в глубочайшем кризисе. Ее обыграть было проще, чем «Порту».

Даже если вычеркнуть всех соперников по этому сезону в ЛЧ – хотя можно было не вычеркивать «Байер» после гостевой победы, то остается 25 пунктов, которые были на кону и уплыли. Для успехов не нужно было обыгрывать «Ювентус» и «Атлетико». Но если одобряешь поражения от «Шерифа» на основании, что потом и так вышел в плей-офф ЛЕ , то потом нарываешься на два четвертых места в ЛЧ .

Осечки «Зенита»

«Гент» (1:2), АЗ (2:3), «Андерлехт» (0:2), «Бней Иегуда» (0:1), «Утрехт» (0:1), «Русенборг» (1:1), «Селтик» (0:1), «Динамо» Минск (0:4), «Мольде» (1:2), «Копенгаген» (1:1), «Славия» (0:2), «Бордо» (1:1), «Фенербахче» (0:1), «Вильярреал» (1:3, 1:2).

Напишите в комментариях, если искренне верите, что в списке есть соперник, которого Клопп с составом «Зенита» не смог бы обыграть. Как видите, здесь нет чемпионов топ-5, в плей-офф ЛЕ петербуржцы не нарывались на МЮ , как «Ростов», или на «Арсенал», как ЦСКА .

Тем удивительнее, что за пять последних сезонов «Зенит», который только-только вернулся в ЛЧ , где грешит реже, умудрился потерять шансы на 42 очка, которые сильно пригодились бы РПЛ в рейтинге УЕФА . Чемпион играл чаще многих и растерял колоссальное количество баллов с середняками.

Причина позорных выступлений не в классе соперников?

Давно пора понять, что никто никуда из соперников не убежал. Что «Барселона» десять лет назад была на голову выше любого чемпиона России тех лет, что «Ливерпуль» сейчас может организовать хоррор любому победителю РПЛ .

Класс фаворитов сохранился таким, каким был. Есть верхняя планка, за нее держатся. Но и яркие выскочки были и будут, а «Аякс» - один из примеров, как и «Монако», как и многие другие в той же ЛЕ . Не верьте в сказку, будто кто-то куда-то убежал именно от РПЛ .

Посмотрите на соперников: АЕК , «Марибор», «Рапид» и «Виктория». Еще «Лудогорец», «Ференцварош», «Бней Иегуда», минское «Динамо». Кто из них встал на уровень «Ливерпуля» и «Ювентуса»? Причины поражений строго в российских клубах. Сами нарываются на глупые голы.

В выводе только один плюс – поскольку сами виноваты, то все зависит строго от ведущих команд России. И «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА , и «Локомотив», и даже «Краснодар», которому пора в группу ЛЧ , могут и должны улучшить результаты. Нет никаких оправданий – ресурсов больше, чем у большинства соперников.

При этом за неполные пять сезонов пять ведущих российских клубов, из которых только «Спартак» пропустил одну кампанию, потеряли шанс завоевать 167 пунктов, что равно 55 победам и 2 ничьим в пересчете. Это колоссальный недобор именно с теми, кого можно и нужно обставлять.

На неделе, когда «Зенит» дома играет с «Лионом», важно напомнить, сколько раз петербуржцы не обыгрывали тех, кто не сильнее на голову. ЦСКА должен отомстить «Лудогорцу» за выездной позор – тоже дома. А «Краснодару» нужна победа над «Базелем». Тут нет соперников, которых невозможно обыграть.