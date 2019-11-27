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Анатомия провала. Фавориты РПЛ в Европе

вчера, 12:30

«Соккер.ру» с огорчением реагирует на очередное четвертое место российского клуба в ЛЧ. Ведь и в ЛЕ дела идут не лучше! 

Самое обидное, что причины поражений понятные. Лимит сдержал общее развитие – местные без конкуренции, а легионеров правильных заманить нельзя. Уровень молодых тренеров не растет, а ветеран Сёмин два года подряд проваливается в ЛЧ, причем в прошлый раз группа была куда легче. 

У «Зенита» нет ни одного полуфинала Лиги Европы, хотя в турнире успешнее выступали клубы, которые намного беднее и скромнее. ЦСКА в ЛЧ застревал на четвертых местах. «Спартак» не всегда проходит в групповые раунды, позорятся с порога. «Краснодар» держится, но общий рейтинг падает. 

Ситуация плачевная. Российские клубы хотят в ЛЧ ради премиальных, а ЛЕ многие недооценивают, чтобы… Снова попасть именно во второй турнир через РПЛ, ведь общими поражениями обвалили рейтинг и дальше будет две команды в ЛЧ. Нет работающей концепции развития, зато есть приученные фанаты – поражения уже не шокируют. 

Но не говорите, что «Зенит» сыграл на максимуме против «Вильярреала» весной, это неправда. «Локомотив» дома не мог лучше сработать против «Байера»? Так в гостях ведь получилось, как у «Краснодара» против тех же «фармацевтов». У «Зенита» четыре матча против «Лейпцига» за пару лет и ноль прогресса! ЦСКА вообще «Лудогорцу» влетел. 

Где тут гранды? Максимум – опасные. В этом ключевая проблема. Ведущие российские клубы проигрывают тем, кому не должны, то есть оправдывать общий провал «уровнем соперников» не спешите. А теперь конкретизируем, чтобы понять, кто и насколько виноват за последние пять сезонов с этим включительно. 

Грехи «Спартака»

АЕК (0:1; 1:1), «Марибор» (1:1, 1:1), «Атлетик» (1:3), ПАОК (0:0, 2:3), Рапид (1:2, 0:2), «Вильярреал» (3:3, 0:2), «Рейнджерс» (0:0), «Брага» (1:2, 0:1).

Не требуем обыгрывать «Ливерпуль», но у «Спартака» редко смертельный жребий. Где в списке соперник, который клуб с бюджетом в 11 миллиардов рублей не должен обыгрывать, невзирая ни на что? Ладно, испанские середняки – допустим, непобедимые, но киприоты и греки не такие уж и сильные.  

«Спартак», хотя и сыграл всего в 4 из 5 последних сезонов, часто вылетал сразу, но и потерял для России шанс на целых 36 пунктов. Всех переигрывать нельзя, но даже половины хватило бы, чтобы зайти в новые групповые этапы, получить дополнительные матчи, помогая себе и рейтингу РПЛ

Ошибки ЦСКА

«Спарта» (2:2), ПСВ (1:2), «Базель» (0:2), «Црвена Звезда» (0:0), «Виктория» (2:2, 1:2), «Лудогорец» (1:5), «Эспаньол» (0:2), «Ференцварош» (0:1; 0:0).

У ЦСКА больше солидных соперников даже среди тех, кто не круче и не располагал сказочным бюджетом. Зато сразу виден откат. Раньше теряли очки со «Спартой», но шли дальше. Потом начали проигрывать «Виктории» - вылетели, победы над «Реалом» не помогли. 

А теперь докатились до разгрома от «Лудогорца». С МЮ пару лет назад играли вничью, как и с «Байером», так что ничья и поражение от «Ференцвароша» - фиксация на новом, более низком уровне. ЦСКА наиграл больше матчей, чем «Спартак», и потерял шанс на 26 пунктов, потерю которых уровнем соперников не объяснить. 

Неудачи «Краснодара»

«Слован» (3:3), ХИК (0:0), ПАОК (0:0), «Спарта» (0:3, 0:1), «Партизани» (0:0), «Сельта» (0:2, 1:2), «Црвена Звезда» (1:2), «Стандард» (1:2), «Олимпиакос» (1:2, 0:4), «Базель» (0:5), «Хетафе» (1:2)

У «быков» мало грехов, но появился опыт, однако обидно потеряли шансы на 38 очков. К ним можно относиться так строго, как к «Спартаку» и ЦСКА. Как видите, «Краснодар» терял очки с командами, чей уровень можно описать как средний/высокий – «Сельта», «Олимпиакос», «Базель». Но это не «Реал» или ПСЖ

Со всеми перечисленными конкретно «Краснодар» мог сыграть иначе и сильнее. Не случайно прошли «Байер», не случайно могли пройти «Валенсию» и грохнули «Порту». У «быков» есть все необходимое, чтобы и в РПЛ играть лучше – реально сражаться за титул, и в Европе не уступать грекам в одни ворота. 

Проколы «Локомотива»

«Бешикташ» (1:1, 1:1), «Фенербахче» (0:2, 1:1), «Копенгаген» (0:0), «Шериф» (1:1, 1:2), «Галатасарай» (0:3), «Шальке» (0:1, 0:1). 

В ЛЕ скучно, а до ЛЧ не доросли? «Локомотив» сначала не побеждает турецкие клубы, потом начал им проигрывать. Сначала не смог обыграть «Копенгаген», а потом уступил «Шальке» - включаем в список, ведь команда Тедеско, хоть и была вице-чемпионом Германии, находилась в глубочайшем кризисе. Ее обыграть было проще, чем «Порту». 

Даже если вычеркнуть всех соперников по этому сезону в ЛЧ – хотя можно было не вычеркивать «Байер» после гостевой победы, то остается 25 пунктов, которые были на кону и уплыли. Для успехов не нужно было обыгрывать «Ювентус» и «Атлетико». Но если одобряешь поражения от «Шерифа» на основании, что потом и так вышел в плей-офф ЛЕ, то потом нарываешься на два четвертых места в ЛЧ.  

Осечки «Зенита»

«Гент» (1:2), АЗ (2:3), «Андерлехт» (0:2), «Бней Иегуда» (0:1), «Утрехт» (0:1), «Русенборг» (1:1), «Селтик» (0:1), «Динамо» Минск (0:4), «Мольде» (1:2), «Копенгаген» (1:1), «Славия» (0:2), «Бордо» (1:1), «Фенербахче» (0:1), «Вильярреал» (1:3, 1:2). 

Напишите в комментариях, если искренне верите, что в списке есть соперник, которого Клопп с составом «Зенита» не смог бы обыграть. Как видите, здесь нет чемпионов топ-5, в плей-офф ЛЕ петербуржцы не нарывались на МЮ, как «Ростов», или на «Арсенал», как ЦСКА

Тем удивительнее, что за пять последних сезонов «Зенит», который только-только вернулся в ЛЧ, где грешит реже, умудрился потерять шансы на 42 очка, которые сильно пригодились бы РПЛ в рейтинге УЕФА. Чемпион играл чаще многих и растерял колоссальное количество баллов с середняками. 

Причина позорных выступлений не в классе соперников?

Давно пора понять, что никто никуда из соперников не убежал. Что «Барселона» десять лет назад была на голову выше любого чемпиона России тех лет, что «Ливерпуль» сейчас может организовать хоррор любому победителю РПЛ

Класс фаворитов сохранился таким, каким был. Есть верхняя планка, за нее держатся. Но и яркие выскочки были и будут, а «Аякс» - один из примеров, как и «Монако», как и многие другие в той же ЛЕ. Не верьте в сказку, будто кто-то куда-то убежал именно от РПЛ

Посмотрите на соперников: АЕК, «Марибор», «Рапид» и «Виктория». Еще «Лудогорец», «Ференцварош», «Бней Иегуда», минское  «Динамо». Кто из них встал на уровень «Ливерпуля» и «Ювентуса»? Причины поражений строго в российских клубах. Сами нарываются на глупые голы. 

В выводе только один плюс – поскольку сами виноваты, то все зависит строго от ведущих команд России. И «Зенит», и «Спартак», и ЦСКА, и «Локомотив», и даже «Краснодар», которому пора в группу ЛЧ, могут и должны улучшить результаты. Нет никаких оправданий – ресурсов больше, чем у большинства соперников. 

При этом за неполные пять сезонов пять ведущих российских клубов, из которых только «Спартак» пропустил одну кампанию, потеряли шанс завоевать 167 пунктов, что равно 55 победам и 2 ничьим в пересчете. Это колоссальный недобор именно с теми, кого можно и нужно обставлять. 

На неделе, когда «Зенит» дома играет с «Лионом», важно напомнить, сколько раз петербуржцы не обыгрывали тех, кто не сильнее на голову. ЦСКА должен отомстить «Лудогорцу» за выездной позор – тоже дома. А «Краснодару» нужна победа над «Базелем». Тут нет соперников, которых невозможно обыграть. 

«Шальке», «Галатасарай» и «Байер» тоже не отнести к оппонентам, с которыми нельзя сыграть успешнее, но «Локомотив» два года подряд на последнем месте в ЛЧ. А это чемпион и вице-чемпион России! 

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Все комментарии
loko256
loko256
сегодня в 10:12
Сказано всё по делу, как же не нравится Наше отношение футболистов к сопернику, пропустили гол и как девочки плачутся, мол "мы не сможем, всё потеряно" где млять русский дух, Зенит с победой, молодцы..
nubom
nubom
   73 / 917
вчера в 19:51
Наш российский футбол, как отцепленный вагон, ускоряясь катится под горку. В окне мимо нас проносятся скорые поезда мирового футбола. В России они останавливаются только по требованию. Зарубежные профессионалы выходят на поле, с трудом угадывая, в какую игру мы играем, быстренько отгружают порцию голов нашим доморощенным топам и мчаться дальше за горизонт, на встречу с настоящим футболом...
Кто и за что нас так наказал?!...
mugik1973
mugik1973 ответил sn_spb
   508 / 917
вчера в 19:15
Как хочешь так и понимай.
112910415
112910415
   86 / 917
вчера в 17:56
на осинке не вырастут апельсинки )
sn_spb
sn_spb ответил mugik1973
   218 / 917
вчера в 17:21
Ты походу читать не умеешь. Проигрыши приведены за последние 5 лет. При этом ни кто не спрашивает что бомжи сделали за 8 лет. Ведать ни как не можешь смериться с позором. Где Зенит там всегда стыт и позор. Уже давно нужно привыкнуть.
Я извиняюсь конечно, но я не понял:
вЕдать или все таки вИдать.
смЕриться или смИриться.
И что значит слово стыТ?
Roger Young
Roger Young
   417 / 917
вчера в 15:40
Все и так понятно. В статье тема раскрыта не полностью по понятным причинам.
tuman960
tuman960 ответил Дед за ЦСКА
   126 / 917
вчера в 15:15
Уважаемый, не путай москвичей и СпаМ, За последние, как было указано 8 лет , Зенит и ЦСКА больше всех остальных клубов РФПЛ набирали очков, о чём свидетельствуют рейтинги УЕФА.
зенит-66,ЦСКА-47.5,Краснодар-42.5,Локо-33 итого-189 очков!!Вот клубы которые работают на Россию!!
Спартак,Ростов,Рубин,Уфа,Арсенал все вместе дали только-44 очка за последние 5 лет!!!!
-----------------------------------------------------------------
за последние 5 лет таблица УЕФА
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 917
вчера в 14:42
Зенит много лет поставщик очков в российскую копилку. Это аксиома. Такая же аксиома как Спартак - разбазариватель этих очков. Гыгыгы
kts
kts
   214 / 917
вчера в 14:19
В ЕВРОПЕ НЕТ ЕСЬКОВЫХ!!!! Вот и вся разгадка 🤣
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Danila Selin
   71 / 917
вчера в 14:13
Выставили Зенит главным транжирой, мол больше всех очков потенциально упустили. Похоже, ради этого статья и была. Только автор пустил: 1. Зенит при этом больше всех очков добыл. 2. Зенит, в отличие от московских клубов за последние 8 лет 2 - ды выходил в плей-офф. Москвичи, даже по разу не выходили. И этим всё сказано. 3. Несмотря на выше указанные влёты, Зенит всегда исправлялся и добивался поставленной задачи. Москвичи, не то-что бы выполняли поставленные задачи, а просто ради престижа в ответ обыграть не в состоянии были. Как ни крути, и как бы не плевались желчью болельщики из Москвы и журналисты, болеющие за московские команды, и не пытались, вот такими статьями и манипуляцией фактами, облить Зенит грязью - он всё равно лучше оказывается.
Уважаемый, не путай москвичей и СпаМ, За последние, как было указано 8 лет , Зенит и ЦСКА больше всех остальных клубов РФПЛ набирали очков, о чём свидетельствуют рейтинги УЕФА.
mugik1973
mugik1973 ответил Danila Selin
   508 / 917
вчера в 14:00
Ты походу читать не умеешь. Проигрыши приведены за последние 5 лет. При этом ни кто не спрашивает что бомжи сделали за 8 лет. Ведать ни как не можешь смериться с позором. Где Зенит там всегда стыт и позор. Уже давно нужно привыкнуть.
Danila Selin
Danila Selin ответил Muxaэлb Шумахер
   468 / 917
вчера в 13:48
Якорем РПЛ является вилковско-егоровско-дюковский зенит. Перед матчами ЛЧ и ЛЕ другие гранды играют между собой, а зенит с Тамбовом, Оренбургом, Сочи, Рубином. Понятно, что зенит будет выступать чуть лучше, при купленных-то жеребьёвках с Дандолками. И в той же ЛЧ ЦСКА постоянно получал группу смерти, чтобы зенит выигрышно смотрелся на фоне "московского клуба". Фу.
И не надоело вам теории заговора везде искать? у ЦСКА и Локо, также как и у Краснодара, тоже и игры не самые сложные перед ЕК. И да, у ЦСКА не всегда была группа смерти, а 4 места так и занимали + напомнить сколько матчей подряд ЦСКА пропускал, в т.ч. и не в самых сложных матчах? тоже заговор Зенита и Газпрома?
Danila Selin
Danila Selin
   468 / 917
вчера в 13:45
Выставили Зенит главным транжирой, мол больше всех очков потенциально упустили. Похоже, ради этого статья и была. Только автор пустил:
1. Зенит при этом больше всех очков добыл.
2. Зенит, в отличие от московских клубов за последние 8 лет 2 - ды выходил в плей-офф. Москвичи, даже по разу не выходили. И этим всё сказано.
3. Несмотря на выше указанные влёты, Зенит всегда исправлялся и добивался поставленной задачи. Москвичи, не то-что бы выполняли поставленные задачи, а просто ради престижа в ответ обыграть не в состоянии были.
Как ни крути, и как бы не плевались желчью болельщики из Москвы и журналисты, болеющие за московские команды, и не пытались, вот такими статьями и манипуляцией фактами, облить Зенит грязью - он всё равно лучше оказывается.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   51 / 917
вчера в 13:23
Ошибки при выступлениях в ЕК связаны наверное с управлением и законами которые действуют в РПЛ: необходимо убирать лимит, гос.финансирование и провести судейскую реформу, и глядишь 1-2 клуба в ЛЕ которые на частные деньги организуют хорошие академии, не будут переплачивать агентам и футболистам, вот тогда будут добиваться успеха)
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Bom Bom
   474 / 917
вчера в 13:08
«Атлетико» (1:3) Спартак проиграл Атлетику из Бильбао с таким счетом.
Поправили. Спасибо.
Bom Bom
Bom Bom
   242 / 917
вчера в 13:05
«Атлетико» (1:3)
Спартак проиграл Атлетику из Бильбао с таким счетом.
Muxaэлb Шумахер
Muxaэлb Шумахер
   54 / 917
вчера в 13:02
Якорем РПЛ является вилковско-егоровско-дюковский зенит. Перед матчами ЛЧ и ЛЕ другие гранды играют между собой, а зенит с Тамбовом, Оренбургом, Сочи, Рубином. Понятно, что зенит будет выступать чуть лучше, при купленных-то жеребьёвках с Дандолками. И в той же ЛЧ ЦСКА постоянно получал группу смерти, чтобы зенит выигрышно смотрелся на фоне "московского клуба". Фу.
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   516 / 917
вчера в 12:55
Нельзя обыгрывать всех....и не важно статус и уровень соперника...важно выполненная задача. Проход в ЛЕ или ЛЧ, выход из группы или не выход. Автор интересно подметил...Зенит играл чаще других....но вывод сделал не верный. Зенит играл чаще других, как раз, потому что он чаще других выполнял поставленную задачу. А это важно. Посмотрим, что будет сегодня. Нужна победа.
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