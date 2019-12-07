Кролик съел удава

вчера, 18:00

«Соккер.ру» рассказывает о главной сенсации в чемпионате Нидерландов.

«Аякс», громивший всех налево и направо, забивавший в последних матчах не меньше четырёх мячей, вдруг потерпел первое поражение в чемпионате. Причём на «Йохан Кройф Арене», где не знал поражений на протяжении двух лет, да ещё в сотом матче Эрика тен Хага на посту тренера аяксидов.

Проиграл чемпион клубу «Виллем II», который никогда не был сложным соперником для аяксидов. В пятидесяти двух последних матчах двух команд «Аякс» обыграл «королевскую гвардию» 44 раза, 2 встречи завершились вничью и только 6 раз побеждала команда из Тилбурга. В финале последнего Кубка Голландии амстердамцы отгрузили «гвардейцам» четыре безответных гола. Оба матча в Эредивизие также завершились победами команды Тен Хага – 2:0 в Амстердаме и 4:1 в Тилбурге. Статистика – двумя руками за «Аякс».

Единственное, что могло осложнить жизнь чемпиону – потеря Квинси Промеса. Травма, полученная бывшим спартаковцем в игре с «Твенте», оказалась достаточно серьёзной. У Промеса проблемы с задней поверхностью бедра, на матч с «Виллемом» он не попал в заявку. Вот и выяснилось, насколько важен для «Аякса» его воспитанник, вернувшийся домой после долгого отсутствия. Чемпион играл слишком предсказуемо, прямолинейно. Не хватало импровизации Промеса, а это обстоятельство облегчило работу обороне гостей. Тяжёл и малоподвижен был выдвинутый вперёд ветеран аяксидов Клас-Ян Хунтелар. Ноа Ланг до сих пор находился под впечатлением от своего хет-трика в ворота «Твенте», а Донни ван де Бек был увлечён новостями из Мадрида и Лондона. «Реал» готов купить голландца за 55 миллионов, а «Тоттенхэм» перебить эту цену. «Виллем»? А что «Виллем»? «Аякс» рассчитывал положить брабантцев одной левой.

Оборона «гвардейцев» гнулась, но не ломалась. Уверенно действовал в воротах Тимон Велленройтер. Немецкий голкипер значительно прибавил в этом году, Йоахим Лёв мог бы обратить на него внимание, отправить своего помощника Андреаса Кёпке в Нидерланды. Велленройтер превосходно отыграл в Амстердаме, где по его воротам было нанесено около двух десятков ударов. Ни один из них не достиг цели.

В жизни есть закон могучий,

Кто пастух, кто – господин.

Но рожденье – это случай,

Всё решает ум один.

Повелитель всемогущий

Рассыпается во прах.

А Вольтер живёт в веках.

Пьер-Огюстен Бомарше

Но было бы чересчур просто объяснить проигрыш «Аякса» травмой Промеса, слабой игрой атакующих полузащитников или уверенными действиями вратаря гостей. Главная причина в том, что «Виллем» не испугался «повелителя всемогущего», не проиграл ещё в коридоре, ведущем на поле. Зачастую «Аякс» давил и задавливал своим авторитетом, заставлял соперника трепетать. Неизвестно, какие слова подобрал тренер Адрие Костер для своих подопечных, но футболисты из Тилбурга совершенно не боялись хозяев поля. И эта уверенность, нежелание становиться кроликом, брошенным на съеденье удаву, и стали тем фактором, что помог «королевской гвардии» сотворить главную сенсацию.

К сороковой минуте «Аякс» провёл с десяток атак, но ворота Велленройтера до сих пор не пали. Угловой, удар Сержиньо Деста со второго этажа, и мяч звонко ударил Йордана Петерса по предплечью. Пенальти? Нет. Судья Бьорн Кёйперс даже обошёлся без VAR . Гости быстро организовали ответную атаку. Че Нуннели (воспитанник «Аякса») умчался к воротам родного клуба. Дест догнал и остановил беглеца, но сделал это столь неуклюже, что Кёйперс запросил видеоповтор эпизода. После чего указал на точку. 20-летний Майк Ндауишмиу очень хладнокровно исполнил пенальти. Андре Онана отправился в один угол, а мяч – в противоположный.

Пропустить мяч для «Аякса» – не трагедия. В игре с «Твенте» чемпион проигрывал 0:2, а в итоге победил 5:2. Но «Виллем» – не «Твенте». Выстоял, а потом забил второй. И снова поймал чемпиона на контратаке. Вышедший на замену защитник Дамил Данкерлуй, получив мяч от Эвангелоса Павлидиса, оказался в штрафной хозяев. Защитник «Аякса» Николас Тальяфико явно поленился вступать в отбор, видимо не верил, что Данкерлуй сможет правильно распорядиться мячом. А тот пробил в дальний от Онаны угол. Вратарь же понадеялся на защитника и прыгнул с опозданием – 0:2. И все шансы «Аякса» спасти игру растаяли. Пришлось признать себя побеждённым.

Чемпион проиграл первый раз в чемпионате и первый раз ушёл с поля без голов. Ранее амстердамцы теряли очки только в матчах с «Витессом» Леонида Слуцкого и ещё здоровым ПСВ . И вот неудача в игре со старательным, но всё же уступающим в классе соперником. И хотя восемь матчей тура ещё впереди, есть повод для некоторых заключений.

Если «Алкмар» выиграет в гостях у «Зволле», то отрыв «Акса» от преследователей сократится с шести очков до трёх. В семнадцатом туре лидеры играют между собой, причём на поле «Алкмара». И при условии удачного выступления команды Арне Слота в двух ближайших встречах, в таблице может возникнуть двоевластие. Как раз на самом экваторе. Вот так скромный «Виллем» оживил интригу в чемпионской гонке. Да и сам выскочил на третье место, обогнав именитых соседей из Эйндховена.