Бесшумный трансфер

сегодня, 11:00

«Интер» подписал контракт с Эшли Янгом, выдернув капитана из «Манчестер Юнайтед» прямо посреди сезона. «Соккер.ру» - о не самом ожидаемом трансфере.

Многие громкие трансферы обсуждаются заранее, долго мусолятся и обрастают дополнительными слухами, участниками-интерессантами. Но со сделкой по Янгу все было не так. Еще в первой части сезона никто и не подозревал, что «Интер» нанесет такой резкий удар. Это можно понять по поведению «Манчестер Юнайтед», который не торопился с продлением контракта Янга, рассчитывая, очевидно, сначала посмотреть, как ветеран перенесет сезон, после чего определяться, на какую сумму и срок ему предлагать договор.

И вот наступил январь, когда игрок с заканчивающимся летом контрактом может вести переговоры с другими клубами, и МЮ спохватился. До Манчестера дошли слухи о том, что «Интер» хочет подписать Янга. Причем не просто хочет подписать, а уже обо всем договорился с самим 34-летним англичанином. Нужно понимать, что до последнего и сам Оле-Гуннар Сульшер не представлял, что происходит. Потому что первой его реакцией было отрицание:

Янг не просто наш игрок, он еще и наш капитан. Сейчас вокруг него существует много слухов, мы должны справиться с этим. Если вы играете в МЮ , то должны привыкнуть к таким ситуациям. Уйдет ли он? Мы обсудим с Эшли этот вопрос, если будет такая необходимость.

Обсуждать что-либо было уже поздно. К тому времени Янг твердо решил отказаться от предложения МЮ . Английский клуб все-таки его сделал. Но у Эшли все было на мази с «Интером». Осознав это, Сульшер не стал лукавить и смирился с тем, что капитан и лидер команды уходит:

Если честно, это правильное решение для Эшли. Летом ему будет 35 лет. Если где-то предлагают контракт на два года, то надо соглашаться. Но это его решение. Мы просто не готовы предложить ему такие условия. Он верно служил клубу, выигрывал трофеи. Но у нас на подходе новые игроки. Так что уход Эшли был вопросом времени. Он уже настроился на новый опыт в новом чемпионате, а мы не стали мешать.

Да, именно лидер. Поскольку все игроки МЮ отмечали, что в раздевалке Янг играет ключевую роль для организации и обеспечения настроя команды, заряда на борьбу. Янг исполнял роль харизматичного ветерана и мудреца для своих. В клубе он с 2011 года, очень давно, обладает большим авторитетом. Собственно, поэтому Янг стал капитаном и оставался им в этом сезоне, хотя на поле появлялся уже не так часто.

«Юнайтед» продолжал рассчитывать на него именно как на дядьку в раздевалке, для настроя команды, но уже не как на основного игрока флангов. Отсюда и двоякое отношение к ситуации в клубе со стороны Сульшера. С одной стороны - он очень не хотел ухода Янга, а с другой – понимал, что непосредственно в кадровом плане МЮ ничего не теряе, а урон от отсутствия Эшли в раздевалке еще нужно оценить, его тяжело рассчитать.

А на поле Янг в чемпионате Англии, например, в этом сезоне вышел 12 раз. И то лишь из-за травм других крайних защитников, с которыми чисто по численному составу у «Юнайтед» проблем нет: Шоу, Далот, Ван-Биссака, Уильямс. Другое дело – качественное исполнение. Но это уже другая тема. Так что ясна и позиция МЮ по поводу пополнения состава из-за ухода Янга – его не будет. И если ситуация с крайними защитниками в «Юнайтед» более-менее приемлемая, то как раз у «Интера» с этим большие проблемы. В основном из-за нездоровья Асамоа.

А Антонио Конте для успешной борьбы с «Ювентусом» необходимо иметь сбалансированный состав с прикрытыми дырами, потенциальными и реальными. Янг к тому же прекрасно подходит под итальянскую философию и под игру «Интера». В Италии обычно на возраст смотрят менее всего. Там футболисты-долгожители – это обычное явление. Конечно, речь скорее о тех, кто большую часть карьеры провел на Апеннинах, но и вновь приходящие могут пылить дольше, чем в других топовых чемпионатах. И на возраст не смотрит конкретно Конте. Для него главное – выполнение задачи.

А Янг зарекомендовал себя как крайне исполнительный и профессиональный футболист, который поиграл, наверное, на всех позициях, кроме вратарской. Такой человек – клад для Конте. Кстати, итальянец пытался приобрести Янга, когда еще работал в «Челси», если верить слухам. Но тогда МЮ не отпустил Эшли. Поэтому если «Интер» до января не интересовался Янгом, у Конте в голове такой вариант был уже давно. Сам Янг явно вдохновлялся не только тем, что ему «Интер» предложил контракт, которого он бы не получил в Англии. Но и примером того же Ромелу Лукаку, который шикарно раскрылся под руководством Конте в «Интере».

Если Конте кого-то конкретного очень хочет, значит, он знает, как его применить и правильно использовать. А это даст Янгу и нужную ему игровую практику. При этом «Интер» не стал горячиться и предлагать Эшли сразу договор на полтора года. Заключен контракт по схеме «полгода+год», то есть «Интер» и Янг еще присмотрятся друг к другу в оставшиеся месяцы этого сезона, который может стать и чемпионским. Как минимум, Конте знает, что делает.