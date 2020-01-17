Топ-10 неудачных трансферов лета-2019 в мире

17 января 2020, 20:13

Кто потратил деньги впустую? Кому не повезло? Какие трансферы оказались дорогими и бесполезными? Слово держит «Соккер.ру».

Вчера мы разговаривали о худших трансферах прошедшего лета в РПЛ , по крайней мере, тех, который не оправдались в первой половине сезона. Сегодня раздвигаем границы, перед нами — весь мир! А принципы те же: ни травмы футболистов, ни кража их инопланетянами не оправдывают неудачные сделки. Тот же Малком из «Зенита», который с ходу прописался в лазарете, возглавил наш рейтинг антитрансферов РПЛ . По большому счету, бразилец и в мировой антирейтинг должен был попадать на девятую-десятую строчку, все-таки 40 миллионов и 0 профита, но повторяться не станем, просто держите Малкома в уме.

10 место. Маркос Льоренте (Испания)

Трансфер: из «Реала» в «Атлетико» за 30 млн евро

Воспитанник «Реала» не постеснялся перейти в стан принципиального соперника «сливочных», чтобы «всем всё доказать», но на выходе получился какой-то «пшик». Приверженец правильного питания Маркос по прозвищу «Латук» оказался слишком «овощным» для команды Диего Симеоне, где нужно рвать сырое мясо зубами. В итоге, три выхода в стартовом составе за полгода и туманные перспективы в стане «матрасников». Говорят, МЮ интересуется Льоренте. Это шанс для «Атлетико» выйти из отношений с Льоренте с минимальными потерями.

9 место. Джованни Ло Чельсо (Аргентина)

Трансфер: аренда из «Бетиса» в «Тоттенхэм» за 16 млн евро

В прошлом лидер «Бетиса» лишь дважды сыграл в стартовом составе «шпор» в АПЛ , еще 10 раз выходил на замену, но за 354 игровые минуты сподобился только на желтую карточку. А ведь этот парень должен был стать заменой Кристиану Эриксену. Договоренность между «Тоттенхэмом» и «Бетисом» подразумевает опцию выкупа Ло Чельсо в конце сезона за 40 миллионов евро, правда, этот пункт будет обязательным только в случае попадания «Тоттенхэма» в топ-4 АПЛ . Так что беспокоиться не о чем!

8 место. Жоэлинтон (Бразилия)

Трансфер: из «Хоффенхайма» в «Ньюкасл» за 44 млн евро

Жоэлинтон прибыл в «Ньюкасл», чтобы заменить Айосе Переса, отправившегося в «Лестер». «Сороки» заплатили за бразильца рекордные для себя 44 миллиона евро, а Жоэлинтон отплатил одним голом и двумя результативными передачами в 22-х матчах. Безоговорочный провал. С другой стороны, сумма изначально выглядела истерично-завышенной, но так бывает, если сороки денег не клюют.

7 место. Жоау Канселу (Португалия)

Трансфер: из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 65 млн евро

Гвардиола настаивал, что Канселу — правый защитник его мечты, «Манчестер Сити» выбросил 65 млн евро на португальца, но вблизи Жоау оказался «не тот». На правом фланге в большинстве случаев Пеп предпочитает Кайла Уокера и, похоже, не собирается препятствовать уходу Канселу, который недоволен своим положением в команде:

Если Жоау что-то не нравится, он волен принять лучшее решение для своей карьеры. Это свободная страна, каждый решает сам, как распоряжаться своей жизнью.

6 место. Лука Йович (Сербия)

Трансфер: из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро

Зидан, напротив, всячески поддерживает Йовича, настаивает, что молодому игроку нужно больше времени на адаптацию, напоминает, что у Луки впереди еще много времени, чтобы себя проявить. Это все так, и Йович должен быть благодарен своему тренеру за такое отношение, но фактически он пока «ни о чем»: 1 гол в 17 матчах за «Реал».

5 место. Николя Пепе (Кот-д`Ивуар)

Трансфер: из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро

80 миллионов евро — самый дорогой трансфер в истории «Арсенала». Сколько бы ни говорили о том, что деньги не играют в футбол, большие суммы во все времена заставляли требовательно относиться к футболистам. И с Пепе спрос не как с очередного Уэлбека или Айвоби, на все 80 миллионов евро. Только играет Николя пока что как раз на уровне эффективности Уэлбека и Айвоби. А если нет разницы, зачем платить (намного) больше?

4 место. Люка Эрнандес (Франция)

Трансфер: из «Атлетико» в «Баварию» за 80 млн евро

Эрнандес — чемпион мира и талантливый защитник, но здоровье начало подводить Люку или Лукаса, как называет его испанский дедушка, еще в «Атлетико». «Бавария» устроила небывалый для себя аттракцион щедрости и заплатила 80 миллионов евро, а получить может второго Бадштубера. Люка провел 6 матчей в Бундеслиге и снова загремел в лазарет.

3 место. Матийс де Лигт (Нидерланды)

Трансфер: из «Аякса» в «Ювентус» за 85.5 млн евро

Де Лигт прогремел вместе с «Аяксом» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, но в «Ювентусе» молодой голландец не сумел сразу показать класс. Конечно, он должен был планомернее подходить к составу, но травма Кьеллини внесла коррективы. Матийс оказался не готов, несмотря на помощь опытного Бонуччи: регулярные результативные ошибки, ставшая фирменным знаком игра руками в штрафной и удивительная неуклюжесть в конечном итоге привели к тому, что де Лигт проиграл конкуренцию молодому турку Демиралу. Правда, ненадолго: Матийс оказался «черной вдовой», ведь второй конкурент после Кьеллини получил тяжелую травму.

2 место. Жоау Фелиш (Португалия)

Трансфер: из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро

Жоау справедливо оказался в сборной разочарований первой половины сезона Ла Лиги, но справедливо и то, что он еще мальчишка, которому только предстоит реализовать свой немаленький талант в игре мужчин. 4 гола и 1 результативная передача в 21 матче за «Атлетико» - так стартовал Фелиш в Испании. Неубедительно, даже разочаровывающе, но у него будет масса возможностей стереть воспоминания об этом неудачном периоде из памяти людей.

1 место. Эден Азар (Бельгия)

Трансфер: из «Челси» в «Реал» за 100 млн евро

У Азара похожая статистика, только с уклоном в сторону «ассистов» - 1 гол и 4 результативных передачи, но это «слезы» для такого футболиста. Именно Эден — самый неудачный трансфер прошлого лета в мировом футболе. Когда платишь 100 миллионов евро за опытного игрока в расцвете сил, неоднократно заявлявшего о своей мечте надеть «сливочную» футболку, ждешь, что он с ходу усилит команду на величину своих «скиллов». В реальности же Азар оказался кошмарным непрофессионалом: обжирался в отпуске, долго входил в форму, получал травму — в итоге, пустил коту под хвост первые полгода своей мечты.