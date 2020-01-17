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Топ-10 неудачных трансферов лета-2019 в мире

17 января 2020, 20:13
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник
де Лигт Матийс
де Лигт Матийс
Защитник
Фелиш Жоау
Фелиш Жоау
Полузащитник

Кто потратил деньги впустую? Кому не повезло? Какие трансферы оказались дорогими и бесполезными? Слово держит «Соккер.ру». 

Вчера мы разговаривали о худших трансферах прошедшего лета в РПЛ, по крайней мере, тех, который не оправдались в первой половине сезона. Сегодня раздвигаем границы, перед нами — весь мир! А принципы те же: ни травмы футболистов, ни кража их инопланетянами не оправдывают неудачные сделки. Тот же Малком из «Зенита», который с ходу прописался в лазарете, возглавил наш рейтинг антитрансферов РПЛ. По большому счету, бразилец и в мировой антирейтинг должен был попадать на девятую-десятую строчку, все-таки 40 миллионов и 0 профита, но повторяться не станем, просто держите Малкома в уме. 

10 место. Маркос Льоренте (Испания)

Трансфер: из «Реала» в «Атлетико» за 30 млн евро

Воспитанник «Реала» не постеснялся перейти в стан принципиального соперника «сливочных», чтобы «всем всё доказать», но на выходе получился какой-то «пшик». Приверженец правильного питания Маркос по прозвищу «Латук» оказался слишком «овощным» для команды Диего Симеоне, где нужно рвать сырое мясо зубами. В итоге, три выхода в стартовом составе за полгода и туманные перспективы в стане «матрасников». Говорят, МЮ интересуется Льоренте. Это шанс для «Атлетико» выйти из отношений с Льоренте с минимальными потерями. 

9 место. Джованни Ло Чельсо (Аргентина)

Трансфер: аренда из «Бетиса» в «Тоттенхэм» за 16 млн евро

В прошлом лидер «Бетиса» лишь дважды сыграл в стартовом составе «шпор» в АПЛ, еще 10 раз выходил на замену, но за 354 игровые минуты сподобился только на желтую карточку. А ведь этот парень должен был стать заменой Кристиану Эриксену. Договоренность между «Тоттенхэмом» и «Бетисом» подразумевает опцию выкупа Ло Чельсо в конце сезона за 40 миллионов евро, правда, этот пункт будет обязательным только в случае попадания «Тоттенхэма» в топ-4 АПЛ. Так что беспокоиться не о чем! 

8 место. Жоэлинтон (Бразилия)

Трансфер: из «Хоффенхайма» в «Ньюкасл» за 44 млн евро

Жоэлинтон прибыл в «Ньюкасл», чтобы заменить Айосе Переса, отправившегося в «Лестер». «Сороки» заплатили за бразильца рекордные для себя 44 миллиона евро, а Жоэлинтон отплатил одним голом и двумя результативными передачами в 22-х матчах. Безоговорочный провал. С другой стороны, сумма изначально выглядела истерично-завышенной, но так бывает, если сороки денег не клюют. 

7 место. Жоау Канселу (Португалия)

Трансфер: из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 65 млн евро

Гвардиола настаивал, что Канселу — правый защитник его мечты, «Манчестер Сити» выбросил 65 млн евро на португальца, но вблизи Жоау оказался «не тот». На правом фланге в большинстве случаев Пеп предпочитает Кайла Уокера и, похоже, не собирается препятствовать уходу Канселу, который недоволен своим положением в команде:

Если Жоау что-то не нравится, он волен принять лучшее решение для своей карьеры. Это свободная страна, каждый решает сам, как распоряжаться своей жизнью. 

6 место. Лука Йович (Сербия)

Трансфер: из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро

Зидан, напротив, всячески поддерживает Йовича, настаивает, что молодому игроку нужно больше времени на адаптацию, напоминает, что у Луки впереди еще много времени, чтобы себя проявить. Это все так, и Йович должен быть благодарен своему тренеру за такое отношение, но фактически он пока «ни о чем»: 1 гол в 17 матчах за «Реал». 

5 место. Николя Пепе (Кот-д`Ивуар)

Трансфер: из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро

80 миллионов евро — самый дорогой трансфер в истории «Арсенала». Сколько бы ни говорили о том, что деньги не играют в футбол, большие суммы во все времена заставляли требовательно относиться к футболистам. И с Пепе спрос не как с очередного Уэлбека или Айвоби, на все 80 миллионов евро. Только играет Николя пока что как раз на уровне эффективности Уэлбека и Айвоби. А если нет разницы, зачем платить (намного) больше?

4 место. Люка Эрнандес (Франция)

Трансфер: из «Атлетико» в «Баварию» за 80 млн евро

Эрнандес — чемпион мира и талантливый защитник, но здоровье начало подводить Люку или Лукаса, как называет его испанский дедушка, еще в «Атлетико». «Бавария» устроила небывалый для себя аттракцион щедрости и заплатила 80 миллионов евро, а получить может второго Бадштубера. Люка провел 6 матчей в Бундеслиге и снова загремел в лазарет. 

3 место. Матийс де Лигт (Нидерланды)

Трансфер: из «Аякса» в «Ювентус» за 85.5 млн евро

Де Лигт прогремел вместе с «Аяксом» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, но в «Ювентусе» молодой голландец не сумел сразу показать класс. Конечно, он должен был планомернее подходить к составу, но травма Кьеллини внесла коррективы. Матийс оказался не готов, несмотря на помощь опытного Бонуччи: регулярные результативные ошибки, ставшая фирменным знаком игра руками в штрафной и удивительная неуклюжесть в конечном итоге привели к тому, что де Лигт проиграл конкуренцию молодому турку Демиралу. Правда, ненадолго: Матийс оказался «черной вдовой», ведь второй конкурент после Кьеллини получил тяжелую травму. 

2 место. Жоау Фелиш (Португалия)

Трансфер: из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 млн евро

Жоау справедливо оказался в сборной разочарований первой половины сезона Ла Лиги, но справедливо и то, что он еще мальчишка, которому только предстоит реализовать свой немаленький талант в игре мужчин. 4 гола и 1 результативная передача в 21 матче за «Атлетико» - так стартовал Фелиш в Испании. Неубедительно, даже разочаровывающе, но у него будет масса возможностей стереть воспоминания об этом неудачном периоде из памяти людей. 

1 место. Эден Азар (Бельгия)

Трансфер: из «Челси» в «Реал» за 100 млн евро

У Азара похожая статистика, только с уклоном в сторону «ассистов» - 1 гол и 4 результативных передачи, но это «слезы» для такого футболиста. Именно Эден — самый неудачный трансфер прошлого лета в мировом футболе. Когда платишь 100 миллионов евро за опытного игрока в расцвете сил, неоднократно заявлявшего о своей мечте надеть «сливочную» футболку, ждешь, что он с ходу усилит команду на величину своих «скиллов». В реальности же Азар оказался кошмарным непрофессионалом: обжирался в отпуске, долго входил в форму, получал травму — в итоге, пустил коту под хвост первые полгода своей мечты. 

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Van Vanovich
Van Vanovich
18 января в 22:03
Де Лигту всего 20, брали его на перспективу, так что еще про провал рано говорить.
BenderBender
BenderBender
18 января в 18:48
непрофессионал тут только автор
а! ещё те, кто этот сайт делал и обслуживает.
112910415
112910415
18 января в 17:55
богатые тоже косячат !
Raamtvall
Raamtvall ответил neukomm
18 января в 16:47
Ну не совсем соглашусь. Когда ты покупаешь опытного напа за 100 млн, ты рассчитываешь, что он здесь и сейчас усилит игру без этих вот "дайте мне годик на раскачку". Разве не так? Да, время для адаптации надо - месяц-два, но не пол года же. И ладно если бы игрок из слабой лиги переходил в топ клуб, можно сказать скорости высокие, игроки лучше, но когда из Челси в Реал. Ну не знай, не знай.
Во всяком случае вот это просто смех (и позор автора статьи): "Азар оказался кошмарным непрофессионалом: ... получал травму". Ой ужас какой, выдающийся непрофессионализм налицо! Да у нас, оказывается, весь футбольный мир на 100% наполнен непрофессионалами, некоторые аж по нескольку травм за сезон получают!
Roger Young
Roger Young
18 января в 13:53
Йовича очень жалко. Реал просто сломал игру Айнтрахту и ничего не получил для себя
neukomm
neukomm ответил Raamtvall
18 января в 12:10
Ну не совсем соглашусь. Когда ты покупаешь опытного напа за 100 млн, ты рассчитываешь, что он здесь и сейчас усилит игру без этих вот "дайте мне годик на раскачку". Разве не так? Да, время для адаптации надо - месяц-два, но не пол года же. И ладно если бы игрок из слабой лиги переходил в топ клуб, можно сказать скорости высокие, игроки лучше, но когда из Челси в Реал. Ну не знай, не знай.
neukomm
neukomm
18 января в 12:00
После таких трансферов Реала гольфист ржёт в голос, когда говорят, что он недостоин клуба.
NOVA
NOVA
18 января в 11:57
надо было Азара Реалу в прошлом сезоне еще купить, как раз провальный сезон для Реала был и Азар бы за год адаптировался уже в Реале и сейчас я думаю выдавал бы!!!
Zimka
Zimka ответил Action
18 января в 11:17
Хесе атакующий игрок, у них тяжелее это. В Юве Пьяца тоже есть, который сник У защитников в этом плане проще, особенно ЦЗ. Будем надеется...
Тут сразу вспоминается бедняга Бадштубер, очень многое зависит от организма, а его не выбирают.
Шмулик Замуздецкий - Кац
Шмулик Замуздецкий - Кац
18 января в 10:22
    Action
    Action ответил Duda Gigolaev Osetin
    18 января в 10:06
    А если не связка, то связки будут рвать. Пока Демираль остался без них. Не всегда игрок потом возвращается на свой уровень. Пример Хесе перед лицом.
    Хесе атакующий игрок, у них тяжелее это. В Юве Пьяца тоже есть, который сник
    У защитников в этом плане проще, особенно ЦЗ.
    Будем надеется...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответил Action
    18 января в 10:01
    Согласен, ЦЗ - это не Нап, лучшими становятся ближе к 30. А у Де Лигта молодость и уже куча опыта. Через сезон - другой связка Де Лигт - Демираль всех будет рвать.
    А если не связка, то связки будут рвать. Пока Демираль остался без них. Не всегда игрок потом возвращается на свой уровень. Пример Хесе перед лицом.
    Raamtvall
    Raamtvall
    18 января в 09:42
    Вообще неблагодарное дело - всего через полгода судить о трансферах. Время на адаптацию у всех разное, хрен знает, почему оналитеги до сих пор думают, что можно взять на бумаге сильного игрока и он тут же в другом клубе за 5 матчей положит 12 мячей. Это редчайшие, единичные случаи. И уж тем более не надо проводить параллели силы игрока с его стоимостью. Каталонский балет в 13м искусственно задрал стоимость перепиаренного Неймара и понеслось - любой два раза засветившийся в газетах сопляк уже меньше 90млн не стоит, когда красная цена - 20.
    Медив
    Медив
    17 января в 23:28
    Эх, помнится как целый год фанаты Реала смаковали, как разведут Челси с трансфером Азара...
    При всем уважении к Азару, но это карма, которая ударила по Реалу. Нефиг сидеть на ушах игроков и обещать им райские сады. Вот Азар и приехал за обещанным садом, про футбол речи не было.
    Вон Барселона знает уже про силу кармы - ушедшие со скандалом Коутиньо и Дембеле, снятый с самолета в Рим Малком... Вобщем карма работает, как не крути
    inter1988
    inter1988 ответил Да ладно вам
    17 января в 22:05
    Самый провальный трансфер - это покупка арбитра Ювентусом на матч с Лацио. Вообще на ветер выброшенные деньги.
    хахаха!!! Браво
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    17 января в 22:04
    где Гризман?
    Да ладно вам
    Да ладно вам
    17 января в 21:46
    Самый провальный трансфер - это покупка арбитра Ювентусом на матч с Лацио. Вообще на ветер выброшенные деньги.
    Action
    Action ответил ЦСКА 06
    17 января в 21:34
    Де лигт здесь лишний.
    Согласен, ЦЗ - это не Нап, лучшими становятся ближе к 30. А у Де Лигта молодость и уже куча опыта. Через сезон - другой связка Де Лигт - Демираль всех будет рвать.
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
    17 января в 21:24
    Сейчас рано говорить про провальные трансферы. Фабиньо в прошлом году полсезона не вылезал из скамейки, Клопп говорил, что нужно время. Все считали трансфер провальным, в итоге фабиньо главная сила полузащиты Ливерпуля. Вспомните трансфер Модрича, ведь тоже говорили, что худший трансфер сезона, в итоге зм получил, 4 лч выиграл. Рано судить ещё.
    arsworld
    arsworld
    17 января в 21:10
    пепе здесь ,мне кажется лишним,тренеришка его засиживал на лавке,а так он не плохо смотрится
    Mara
    Mara
    17 января в 20:43
    Де Лигт из Атлетико в Баварию, ну ок ;)
    sihafazatron
    sihafazatron
    17 января в 20:42
    за канселу заплатили 28+ слили данило))
    а так согласен, пока он не заиграл. сложно уокера вытеснить из основы, который и на воротах может сыграть)))
    bublikyo
    bublikyo
    17 января в 20:35
    Столько рекламировали Николя Пепе после одного удачного сезона, что аж Арсенал повелся
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06
    17 января в 20:34
    Де лигт здесь лишний.
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