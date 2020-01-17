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«Интер» объявил о подписании Эшли Янга

вчера, 22:13

Пресс-служба миланского «Интера» на своем официальном сайте сообщила о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга.

«Нерадузрри» согласовали с 34-летним игроком контракт до 30 июня 2020 года с опцией продления еще на один сезон.

Ранее о переходе Янга в «Интер» порассуждал наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответил juvenale
сегодня в 08:03
Это да, такого супер важного и колоссального достижения как кубок Интертото даже у Реала нет, гоббам есть повод для гордости.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:27
Удачи Янгу и спасибо за все
cska plus
cska plus
сегодня в 07:24
Удачи негру!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:02
На пару сезонов его хватит
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 05:58
Поздравляю
112910415
112910415
сегодня в 05:21
возможно, будет толк
Mangur
Mangur
сегодня в 05:12
Без комментариев
ОПС
ОПС
сегодня в 03:40
Зачем?
Eirek
Eirek ответил juvenale
сегодня в 01:51
ну тогда первый клуб выигравший все значимые трофеи хахах как тебе такое иллон маск
И что понимается под словом значимый?
Что пока одни берут кубок/лигу чемпионов, другие подбирают объедки с барского стола?
Ну да, наверное, это классно.

Но почему то отсутствие победы в таком "значимом международном трофее" как кубок УЕФА не делает Барселону менее великой, а Зенит с ЦСКА не ставит в один ряд с грандами или хотя бы серьезными европейскими/мировыми клубами.

Так что опять же - такое себе достижение.
Если гордиться совсем нечем, то сойдет.
Достижение же - ИСТОРИЯ)

Только вот то что Вы единственные кого лишили двух чемпионств и выкинули нафиг из элитного дивизиона в результате коррупционного скандала - тоже часть ИСТОРИИ.
Но почему то о ней Вы упоминать и вспоминать стесняетесь, а предпочитаете другими мнимыми достижениями хвалиться.
juvenale
juvenale ответил drug01
сегодня в 01:15
Зачем он им нужен в таком возрасте?????
парика будет дрючить
drug01
drug01
сегодня в 00:53
Зачем он им нужен в таком возрасте?????
juvenale
juvenale ответил Eirek
сегодня в 00:48
Логично, другие клубы не опускаются до борьбы аж за САМ кубок интертото) Такое себе достижение...)
ну тогда первый клуб выигравший все значимые трофеи хахах как тебе такое иллон маск
Eirek
Eirek ответил juvenale
сегодня в 00:34
к )))) Ювентус входит в пятерку клубов в Европе по количеству европейских трофеев + единственным,кто выиграл все международные трофеи хахах
Логично, другие клубы не опускаются до борьбы аж за САМ кубок интертото)
Такое себе достижение...)
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Жека10
вчера в 23:50
теперь берегись Кабинетус.Аха-ха
ха-ха) смешные вы му-му)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
вчера в 23:46
Опять интер весь шлак муму покупает
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
вчера в 23:45
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 23:44
Интеру и Конте он очень пригодится
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:42
Это случилось.
Жека10
Жека10
вчера в 23:38
    Жека10
    Жека10 ответил juvenale
    вчера в 23:36
    к )))) Ювентус входит в пятерку клубов в Европе по количеству европейских трофеев + единственным,кто выиграл все международные трофеи хахах
      Нaстасья
      Нaстасья ответил Князь сажал врагов на посох
      вчера в 23:35
      Не волнуйся так, ты от волнения позабыл, что в том году мы по пенкам проиграли финал мелану, потому что когда Юве в полуфинале вышвырнул Реал, промадридский судейка показал Недведу ЖК и Чех пропустил финал. Так бы размазали мелан. А то что интер кабинет это факт. Ничего не выиграли на поле. Первый трофей кабинетный и пошло, поехало - кофе Эрерры, паспортные скандалы, кальчополи. Теперь без интрижек снова забвение. Казалось при чём тут Ювентус? Аха-ха)
        Нaстасья
        Нaстасья
        вчера в 23:31
        не на шутку обеспокоены поклонники старой синьоры, видимо чуют неладное
        Евгений Макрушин
        Евгений Макрушин ответил Князь сажал врагов на посох
        вчера в 23:29
        Ни за кого
        Нaстасья
        Нaстасья ответил Князь сажал врагов на посох
        вчера в 23:28
        А ты что это ругаешься? Пользуешься лояльной модерацией?
        Костя, а ты не устал развлекать тут народ?)
        juvenale
        juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
        вчера в 23:27
        Не волнуйся так, ты от волнения позабыл, что в том году мы по пенкам проиграли финал мелану, потому что когда Юве в полуфинале вышвырнул Реал, промадридский судейка показал Недведу ЖК и Чех пропустил финал. Так бы размазали мелан. А то что интер кабинет это факт. Ничего не выиграли на поле. Первый трофей кабинетный и пошло, поехало - кофе Эрерры, паспортные скандалы, кальчополи. Теперь без интрижек снова забвение. Казалось при чём тут Ювентус? Аха-ха)
        хахахахаххахаа
        juvenale
        juvenale ответил Dirty_Harry
        вчера в 23:26
        Действительно откуда тут Юве в списке великих? Вечно просирающий финалы, я настолько стар что помню когда кабинет последний раз выигрывал еврокубок
        к )))) Ювентус входит в пятерку клубов в Европе по количеству европейских трофеев + единственным,кто выиграл все международные трофеи хахах
        juvenale
        juvenale ответил Евгений Макрушин
        вчера в 23:25
        В чем его величие?
        как в чем))) пару трофеев поле войны при помощи кофе ерреры,потом 50 лет даже финалы не нюхали ))организовали фарсополли и выиграли картонные кубки
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил Евгений Макрушин
        вчера в 23:23
        В Европе за Реал
        А в Азии и Латинской Америке?)
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил League1
        вчера в 23:23
        Всегда считал его лишним в МЮ. Не думаю, что это хорошая сделка для Интера.
        Это отличная сделка для интера)
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил Dirty_Harry
        вчера в 23:22
        Князь не неси чушь понимаю твою боль и стыд за клуб. Гордится то в принципе нечем. Да и тот финал выиграли с помощью пенок, в лохматом 2003. Потом спалились на договорных матчах, позорный вылет в серию Б, а ты тут про кабинеты заливает смешно же.
        Не волнуйся так, ты от волнения позабыл, что в том году мы по пенкам проиграли финал мелану, потому что когда Юве в полуфинале вышвырнул Реал, промадридский судейка показал Недведу ЖК и Чех пропустил финал. Так бы размазали мелан.
        А то что интер кабинет это факт. Ничего не выиграли на поле. Первый трофей кабинетный и пошло, поехало - кофе Эрерры, паспортные скандалы, кальчополи. Теперь без интрижек снова забвение. Казалось при чём тут Ювентус? Аха-ха)
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