«Интер» объявил о подписании Эшли Янга

Пресс-служба миланского «Интера» на своем официальном сайте сообщила о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Эшли Янга.
«Нерадузрри» согласовали с 34-летним игроком контракт до 30 июня 2020 года с опцией продления еще на один сезон.
🚨 | ANNUNCIO@youngy18 è un nuovo giocatore dell'Inter! ✍️⚫️🔵— Inter (@Inter) 17 января 2020 г.
👉 https://t.co/gS37sSIvlM#WelcomeAshley #NotForEveryone pic.twitter.com/SUARAutGNn
Ранее о переходе Янга в «Интер» порассуждал наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер.
Что пока одни берут кубок/лигу чемпионов, другие подбирают объедки с барского стола?
Ну да, наверное, это классно.
Но почему то отсутствие победы в таком "значимом международном трофее" как кубок УЕФА не делает Барселону менее великой, а Зенит с ЦСКА не ставит в один ряд с грандами или хотя бы серьезными европейскими/мировыми клубами.
Так что опять же - такое себе достижение.
Если гордиться совсем нечем, то сойдет.
Достижение же - ИСТОРИЯ)
Только вот то что Вы единственные кого лишили двух чемпионств и выкинули нафиг из элитного дивизиона в результате коррупционного скандала - тоже часть ИСТОРИИ.
Но почему то о ней Вы упоминать и вспоминать стесняетесь, а предпочитаете другими мнимыми достижениями хвалиться.
Что пока одни берут кубок/лигу чемпионов, другие подбирают объедки с барского стола?
Ну да, наверное, это классно.
Но почему то отсутствие победы в таком "значимом международном трофее" как кубок УЕФА не делает Барселону менее великой, а Зенит с ЦСКА не ставит в один ряд с грандами или хотя бы серьезными европейскими/мировыми клубами.
Так что опять же - такое себе достижение.
Если гордиться совсем нечем, то сойдет.
Достижение же - ИСТОРИЯ)
Только вот то что Вы единственные кого лишили двух чемпионств и выкинули нафиг из элитного дивизиона в результате коррупционного скандала - тоже часть ИСТОРИИ.
Но почему то о ней Вы упоминать и вспоминать стесняетесь, а предпочитаете другими мнимыми достижениями хвалиться.
Такое себе достижение...)
Такое себе достижение...)
Ювентус выиграл в своей истории лишь 2 кубка ЛЧ,4 кубка УЕФА(один из них считался тогда кубок кубков),2 супер кубка УЕФА,1 кубок Интертото и 2 межконтинентальных кубка.
Самое большое количество турниров,цифра 2.Садись на место двойка.Аха-ха
Ювентус выиграл в своей истории лишь 2 кубка ЛЧ,4 кубка УЕФА(один из них считался тогда кубок кубков),2 супер кубка УЕФА,1 кубок Интертото и 2 межконтинентальных кубка.
Самое большое количество турниров,цифра 2.Садись на место двойка.Аха-ха
А то что интер кабинет это факт. Ничего не выиграли на поле. Первый трофей кабинетный и пошло, поехало - кофе Эрерры, паспортные скандалы, кальчополи. Теперь без интрижек снова забвение. Казалось при чём тут Ювентус? Аха-ха)
А то что интер кабинет это факт. Ничего не выиграли на поле. Первый трофей кабинетный и пошло, поехало - кофе Эрерры, паспортные скандалы, кальчополи. Теперь без интрижек снова забвение. Казалось при чём тут Ювентус? Аха-ха)