«Тоттенхэм» - «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:22

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 24-го тура АПЛ , в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Норвич».

«Тоттенхэм»

Лондонский клуб угодил в крутое пике, не побеждая в четырех последних матчах чемпионата Англии. Последний раз «Тоттенхэм» брал три очка в АПЛ в конце декабря 2019 года, когда натужно обыграл дома «Брайтон» (2:1).

После этого «Шпоры» успели проиграть «Ливерпулю» и «Саутгемптону» (0:1), а также расписать мировые с «Норвичем» (2:2) и Уотфордом (0:2) в прошлом туре.

Добавляет головной боли Жозе Моуриньо тяжелая травма Харри Кейна, который выпал на несколько месяцев.

«Норвич»

«Канарейки» остаток текущего сезона будут биться за право сохранить прописку в АПЛ . Перспективы в данном направлении у команды весьма призрачны. После 23 сыгранных туров «Норвич» набрал 17 очков и продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице.

В прошлом туре подопечным Даниеля Фарке удалось слегка поправить положение за счет минимальной победы над «Борнмутом» (1:0).

В составе гостей предстоящего матча не сыграет травмированный защитник Тим Клозе и дисквалифицированный хавбек Бен Годфри.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» - 1.409

Ничья – 5.130

Победит «Норвич» - 7.840

Интересные факты

«Тоттенхэм» выиграл 2 последних домашних матча против «Норвича»

«Канарейки» не забивали голов в 3 из 5 предыдущих гостевых матчах против «Шпор»

«Тоттенхэм» выиграл 6 из 11 домашних матча в текущем сезоне АПЛ .

. «Норвич» одержал только 1 победу в 11 гостевых поединках текущего чемпионата Англии.

Прогноз

«Тоттенхэм» не оставляет надежд попасть по итогам сезона ТОП-4 АПЛ и квалифицироваться в Лигу Чемпионов. За выполнение этой задачи руководство клуба гарантировало Жозе Моуриньо и футболистам солидный бонус.

Чтобы сохранить теоретические шансы на первую четверку, «Шпоры» должны без проблем разбираться в родных стенах с главным аутсайдером чемпионата Англии. Учитывая удручающую статистику «Норвича» в гостевых матчах, избежать поражения «Канарейкам» будет очень сложно.

Предлагаем заиграть исход Ф1(-1) с коэффициентом 1.671 в букмекерской конторе Pinnacle.