«Тоттенхэм» - «Норвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 24-го тура АПЛ, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Норвич».
«Тоттенхэм»
Лондонский клуб угодил в крутое пике, не побеждая в четырех последних матчах чемпионата Англии. Последний раз «Тоттенхэм» брал три очка в АПЛ в конце декабря 2019 года, когда натужно обыграл дома «Брайтон» (2:1).
После этого «Шпоры» успели проиграть «Ливерпулю» и «Саутгемптону» (0:1), а также расписать мировые с «Норвичем» (2:2) и Уотфордом (0:2) в прошлом туре.
Добавляет головной боли Жозе Моуриньо тяжелая травма Харри Кейна, который выпал на несколько месяцев.
«Норвич»
«Канарейки» остаток текущего сезона будут биться за право сохранить прописку в АПЛ. Перспективы в данном направлении у команды весьма призрачны. После 23 сыгранных туров «Норвич» набрал 17 очков и продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице.
В прошлом туре подопечным Даниеля Фарке удалось слегка поправить положение за счет минимальной победы над «Борнмутом» (1:0).
В составе гостей предстоящего матча не сыграет травмированный защитник Тим Клозе и дисквалифицированный хавбек Бен Годфри.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» - 1.409
- Ничья – 5.130
- Победит «Норвич» - 7.840
Интересные факты
- «Тоттенхэм» выиграл 2 последних домашних матча против «Норвича»
- «Канарейки» не забивали голов в 3 из 5 предыдущих гостевых матчах против «Шпор»
- «Тоттенхэм» выиграл 6 из 11 домашних матча в текущем сезоне АПЛ.
- «Норвич» одержал только 1 победу в 11 гостевых поединках текущего чемпионата Англии.
Прогноз
«Тоттенхэм» не оставляет надежд попасть по итогам сезона ТОП-4 АПЛ и квалифицироваться в Лигу Чемпионов. За выполнение этой задачи руководство клуба гарантировало Жозе Моуриньо и футболистам солидный бонус.
Чтобы сохранить теоретические шансы на первую четверку, «Шпоры» должны без проблем разбираться в родных стенах с главным аутсайдером чемпионата Англии. Учитывая удручающую статистику «Норвича» в гостевых матчах, избежать поражения «Канарейкам» будет очень сложно.
Предлагаем заиграть исход Ф1(-1) с коэффициентом 1.671 в букмекерской конторе Pinnacle.