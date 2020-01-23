«Севилья» - «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

23 января 2020, 17:31

Представляем прогноз и обзор коэффициентов БК Pinnacle на матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Севилья» и «Гранада».

«Севилья»

В прошлом туре испанского чемпионата команда Хулена Лопетеги не смогла набрать очков в Мадриде, где уступила «Реалу» со счетом 1:2. Несмотря на поражение, «Нервионцы» сохранили четвертую строчку в турнирной таблице и продолжают оставаться в зоне Лиги Чемпионов.

Среди недели «Севилья» легко разобралась с «Леванте» (3:1) и пробилась в 1/8 финала Кубка Короля. В лазарете команды находится только полузащитник Хоан Хордан, а лучший бомбардир Лукас Окампос забил пять голов в пятнадцати поединках Ла Лиги.

«Гранада»

Подопечные Диего Мартинеса до последнего сопротивлялись в гостевом матче на «Камп Ноу», но все же уступили «Барселоне» с минимальным счетом. После успешного начала сезона, когда команда даже лидировала в турнирной таблице, «Гранада» существенно сбавила обороты.

Перед стартом очередного тура, «Красно-белые» занимаются десятую позицию, имея 27 набранных очков. Отставание от первой шестерки составляет четыре зачетных пункта. В кубковой встрече против «Бадалона» «Гранада» добыла победы в дополнительных таймах (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» - 1.389

Ничья – 4.720

Победит «Гранада» - 9.700

Интересные факты

В матче первого круга Ла Лиги «Севилья» с минимальным счетом обыграла «Гранаду» в гостях.

«Севилья» выиграла 4 из 5 предыдущих домашних матча против «Гранады».

В активе «Нервионцев» 4 победы в 9 домашних матчах этого сезона Ла Лиги.

«Гранада» проиграла 5 последних гостевых матча в чемпионате Испании.

Прогноз

Чтобы удерживаться в первой четверке, команде Хулена Лопетеги необходимо брать максимум очков в поединках с соперниками второго эшелона. «Гранада» - это чисто домашняя команда, которая добивается результатов в родных стенах. В гостях «Красно-белые» регулярно терпят поражения и вряд ли смогут претендовать на очки на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», где хозяева играют мощно и результативно.

Предлагаем заиграть ставку на Ф1(-1) с коэффициентом 1.645 в букмекерской конторе Pinnacle.