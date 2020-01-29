«Милан» - «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

29 января 2020, 16:30

«Милан»

Коллектив из Милана постепенно набирает обороты. С приходом Стефано Пиоли улучшилась игра команды. В последних трех встречах удалось взять максимум очков. Нельзя сказать, что показывает очень уверенную игру «Милан», но при этом команда приятно удивляет.

Отставание от зоны Лиге Европы исключительно номинальное, так как у конкрентов столько же очков сколько и у «россонери».

«Верона»

Можно сказать, что Иван Юрич достучался до своих подопечных. Очень здорово наблюдать за игрой команды в последних встречах. Видна качественная динамика и появился качественный переход из обороны в атаку.

На текущий момент «Верона» расположилась на девятой позиции серии А. В последних пяти играх в активе команды три победы и две ничьи.

Котировки БК Pinnacle:

Победа Милана – 1,68

Ничья – 3,95

Победа Вероны – 6,30

Прогноз

Крайне трудно будет «Милану» одержать победу, но все-таки за счет качественной ротации мы считаем, что на протяжении всего матча будет у хозяев преимущество, которое должно воплотиться в забитые мячи. «Верона» будет биться, но рассчитывать на успех команде будет невероятно трудно. Ожидаем трудовую победу «Милана». Играем успех хозяев в букмекерской конторе Pinnacle за 1,68.