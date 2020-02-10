«Валенсия» - «Атлетико»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1581347948

сегодня, 18:19

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на стартовый матч 24-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Валенсия» и «Атлетико».

«Валенсия»

«Кажаны» в прошлом туре чемпионата Испании проиграли важный матч в гостях «Хетафе» (0:3). Уступив прямому конкуренту, «Валенсия» опустилась на седьмую позицию в турнирной таблице и выпала из зоны еврокубков.

До этого «Летучие мыши» успешно провели домашний матч против «Сельты» (1:0), а также обыграли на «Месталье» саму «Барселону» со счетом 2:0.

«Атлетико»

«Матрасники» наконец-то взяли победу в чемпионате Испании, после трех провальных матчей. Подопечные Диего Симеоне на прошлых выходных в присущем себе стиле обыграли в Мадриде «Гранаду» (1:0).

Перед этим «Атлетико» уступил в мадридском дерби «Реалу» (0:2) и капитулировал в гостевой встрече с «Эйбаром». Также подопечные Диего Симеоне не смогли обыграть дома аутсайдера «Леганес» (0:0).

Благодаря победе в прошлом туре, «Матрасники» вернулись в зону Лиги Чемпионов, но «Валенсию» они опережают только за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» - 3.230

Ничья – 3.110

Победит «Атлетико» - 2.490

Статистика

В матче первого круга текущего сезона Ла Лиги «Атлетико» и «Валенсия» сыграли вничью (1:1).

«Атлетико» не проигрывает «Валенсии с 2014 года – 6 побед и 4 ничьи.

„Валенсия“ выиграла 3 последних домашних матча в чемпионате Испании.

„Атлетико“ проиграл 2 предыдущих выездных поединка в испанском чемпионате.

Прогноз

К очному противостояния „Валенсия“ и „Атлетико“ подходят не в лучших игровых кондициях. „Кажаны“ и „Матрасники“ синхронно вылетели из Кубка Испании, а положение в турнирной таблице Ла Лиги в плане борьбы за зону Лиги Чемпионов весьма шаткое.

„Матрасники“ не отказываются от своей любимой манеры – играть строго на оборону. Аналогичный подход в последних поединках использовали и „Кажаны“. Вряд ли в этой встрече мы увидим открытый футбол. Букмекерская контора Pinnacle за ставку на ТМ(2,5) предлагает выгодный коэффициент 1.56.