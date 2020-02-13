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«Амьен» - ПСЖ: прогноз и ставки БК Pinnacle

сегодня, 17:48

Представляем прогноз и обзор предложений БК Pinnacle для матча 25-го тура французской Лиги «Амьен» - ПСЖ, который состоится 15 февраля на стадионе «Стаде де ла Ликорн».

«Амьен»

В прошлом туре чемпионата Франции «Единороги» потерпели 12 поражение в сезоне, уступив дома «Монако» со счетом 1:2. До этого «Амьен» два раза кряду сыграл вничью, поделив очки с «Лионом» и «Тулузой» (0:0).

Последний раз команда Лука Эльснера побеждала в Лиге 1 еще в начале ноября 2019 года, когда с минимальным счетом обыграла дома «Брест». Набрав 20 очков, «Амьен» расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице, отставая от зоны переходных матчей на четыре балла.

ПСЖ

Париж по классике жанра не ощущает конкуренции в своем чемпионате. Сейчас команда Томаса Тухеля опережает второй «Марсель на двенадцать очков и слабо верится, что действующий чемпион Франции даст себе спуск.

На минувших выходных ПСЖ одержал пятую победу кряду в Лиге 1, уничтожив дома „Лион“ (4:2). Также среди недели подопечные Тухеля разбили „Дижон“ (6:1) в кубковой встрече.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит „Амьен“ - 8.450
  • Ничья – 5.860
  • Победит ПСЖ – 1.340

Интересные факты

  • ПСЖ обыграл „Амьен“ матче первого круга Лиги 1 со счетом 4:1.
  • „Амьен“ проиграл ПСЖ в 3 из 4 домашних матчах – 1 ничья.
  • В 3 из  очных встречах команд в Амьене проходила ставка на ТМ(3,5)

Прогноз

Париж добыл существенный запас прочности в Лиге 1 и теперь сосредоточится на выступлениях в Лиге Чемпионов. Учитывая, что через три дня ПСЖ играть против дортмундской „Боруссии“, есть основания полагать, что Томас Тухель даст отдых ключевым игрокам в предстоящем матче.

„Амьен“, чтобы добыть важные очки во встрече с фаворитом, наверняка закроется в глухой обороне. При таких раскладах ставка на ТМ(3,5) выглядит весьма перспективно. За нее букмекерская контора Pinnacle предлагает коэффициент 1.729.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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