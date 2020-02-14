250 млн евро на пяти трансферах. Методы «Аякса»

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сегодня, 13:30

«Соккер.ру» расскажет о пяти рекордных продажах в истории «Аякса», которые в сумме обогатили амстердамский клуб почти на четверть миллиарда евро.

Хаким Зийех — четвертый по дороговизне исходящий трансфер «Аякса», однако мы предлагаем принять во внимание не только счет, выставленный конечному покупателю, но и затраты на приобретение/воспитание футболиста. «Аякс» по-прежнему прекрасно развивает футболистов и умеет делать на них бизнес, вот почему голландцы остаются на плаву в мире больших акул.

5 место. Аркадиуш Милик (Польша)

Пришёл: в 2015-м из «Байера» за 2.8 млн евро

Ушёл: в 2016-м в «Наполи» за 32 млн евро

Не всегда приходится долго и кропотливо воспитывать футболиста, чтобы он принес пользу на футбольном поле и хорошую выручку в казну. Иногда достаточно просто поверить в талантливого парня и дать ему шанс. Польский форвард в 18 лет переехал в Германию, но «Байер» не смог раскрыть его таланты. Дар прирожденного бомбардира прорезался только в Амстердаме, куда «аптекари» отправили Аркадиуша на правах аренды. «Аякс» поспешил предложить «Байеру» 2.8 миллиона евро, эта сумма покрывала затраты леверкузенского клуба на покупку и содержание Милика.

Прагматичные немцы приняли предложение, посчитав, что это легкий способ избавления от проблемы: вроде как и не было никакого польского форварда — денежки-то целы. Через год после того, как Арек официально стал игроком «Аякса», в «Байере» уже кусали локти и другие труднодоступные части тела: Милик забил 24 гола в чемпионате, и голландцы продали его «Наполи» за 32 миллиона. Все справедливо: кто поверил в футболиста — тот и сорвал куш. «Байер» ведь мог просто продлить аренду еще на сезон, и тогда «Наполи» принес бы свои деньги «аптекарям», а так получилась пятая по дороговизне продажа в истории «Аякса».

4 место. Хаким Зийех (Марокко)

Пришёл: в 2016-м из «Твенте» за 11 млн евро

Ушёл: в 2020-м в «Челси» за 40 млн евро

Чтобы у вас был ориентир, самое дорогое приобретение «Аякса» всех времен — 16.25 млн евро за Миралема Сулеймани. Он, к слову, не оправдал смелых ожиданий, да и ушел свободным агентом. Зийех — восьмой в списке самых дорогих новичков «Аякса», четыре года назад он переехал в Амстердам из Энсхеде, где играл за «Твенте». Хаким пережил взлеты и падения с главным клубом Нидерландов, а прошлый сезон принес ему известность, славу и титулы.

За четыре неполных сезона в «Аяксе» марокканец выиграл все внутренние голландские трофеи, доходил со своим клубом до финала Лиги Европы и полуфинала Лиги чемпионов. Статистика мощнейшая: 48 голов и 82 «ассиста» в 160 матчах. Стоит ли удивляться, что Зийеха забрал в АПЛ один из тамошних грандов? Отнюдь. 40 миллионов евро — это базовая цена, которую уплатит «Челси», в зависимости от успехов Хакима на Туманном Альбионе прибыль «Аякса» может вырасти еще на несколько миллионов.

3 место. Давинсон Санчес (Колумбия)

Пришёл: в 2016-м из «Атлетико Насьональ» за 5 млн евро

Ушёл: в 2017-м в «Тоттенхэм» за 42 млн евро

Давинсон Санчес уже заработал для «Аякса» пару бонусных миллионов, выступая за «Тоттенхэм». Образцовая перепродажа в исполнении амстердамцев. Конечно, за восьмикратным увеличением стоимости колумбийца всего за год бездна работы (нужно отыскать — скауты могут работать годами; подписать, выиграв борьбу у богатых конкурентов; встроить в игру парня с другого континента) и счастливых случайностей, которые тоже неотъемлемая часть футбола. Эта история сложилась для «Аякса» чудесно: Санчес выдал шикарный сезон, причем не только в обороне играл классно, но и атаке помогал регулярно (7 голов + 2 «ассиста»). В итоге, «Тоттенхэм» не утерпел и сделал предложение, от которого «Аякс» не смог отказаться.

2 место. Френки де Йонг (Нидерланды)

Пришёл: в 2015-м из «Виллема II» за 10.13 млн евро

Ушёл: в 2019-м в «Барселону» за 75 млн евро

«Аякс» заплатил 10 миллионов евро за 18-летнего Френки и ни на секунду не пожалел о своем решении. Де Йонг не является воспитанником амстердамского клуба, хотя такое заблуждение в наших краях существует, из Френки вылепили сильного футболиста в Тилбурге, а «Аякс» вывел полузащитника на мировой уровень. Может показаться, что в данном случае «красно-белые» собрали сливки на правах гегемона, но это совсем не так, сотрудничество было взаимовыгодным.

«Виллем» никогда бы не продал футболиста за 75 миллионов евро, да и «Аякс» сумел выручить такую огромную сумму благодаря шикарной работе Эрика тен Хага и всей команды, которая зажгла в Европе в прошлом сезоне и добралась до полуфинала Лиги чемпионов. Тем самым «Аякс» в целом, но, что важнее всего для бизнеса, его футболисты в частности доказали, что способны решать большие задачи.

1 место. Матийс де Лигт (Нидерланды)

Пришёл: воспитанник клуба

Ушёл: в 2019-м в «Ювентус» за 85.5 млн евро

Де Лигт занимался в академии «Аякса» с 10 лет, когда перебрался в славный клуб из детской команды «Абкауде». За десять лет Матийс проделал путь от нескладного припухлого мальчишки до одного из самых дорогих защитников в истории футбола. Как и в случае с де Йонгом, остается только восхититься «предпродажной подготовкой», которую провел «Аякс». Конечно, нельзя запланировать полуфинал Лиги чемпионов, но он оказался очень кстати во всех смыслах. Вряд ли «Аякс» выручил бы 160 миллионов евро за двух талантливых голландцев, если бы вылетел после группового этапа, как в этом сезоне.

Суммарно

На приобретение Аркадиуша Милика, Хакима Зийеха, Давинсона Санчеса, Френки де Йонга и Матийса де Лигта «Аякс» потратил 28.93 млн евро. Не сильно ошибемся, если округлим до 29, ведь на воспитание де Лигта тоже были потрачены какие-никакие средства, пусть они и капля в море по сравнению с вырученной суммой. Вложения размером 29 миллионов евро обернулись доходами в 274.5 млн евро. Таким образом, чистая прибыль от пяти сделок составила 245.5 миллионов евро, и эта сумма еще может вырасти за счет бонусов, если Зийех, де Йонг и де Лигт будут успешны в своих новых командах.

Обозначенная пятерка — это еще и такой срез кадровой политики «Аякса», не знающей границ. Обратите внимание, что здесь футболисты из трех частей света (Африка, Южная Америка, Европа). Есть воспитанник де Лигт, приобретенный в нежном возрасте на местном рынке де Йонг, Зийеха забрали уже разыгравшимся из «Твенте», Санчеса привезли из-за океана, а Милика взяли на поруки в трудное для него время и получили за это награду. «Аякс» - крутой, вот бы и наши клубы чему-нибудь научились у «Аякса».