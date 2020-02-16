Из трио в квартет. «Ливерпуль» нашел форварда

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сегодня, 19:54

Команда Клоппа забила в 35 играх АПЛ подряд, но «красные» ищут нападающего, а «Соккер.ру» выясняет детали.

У кандидата есть клаусула

В Германии есть понятие отступных, в отличие от Франции, где прописывать клаусулу запрещено законом. Например, контракты Неймара или Мбаппе нельзя выкупить у ПСЖ за фиксированную сумму денег, пускай хакеры и прочитали переписку из взломанного ими официального аккаунта «Барселоны» и выяснили, что бразилец вернется в Каталонию.

А вот в соглашении Холанда и «Боруссии» Д есть сумма отступных, говорят о 75 млн евро, опция будет доступна с января 2021. И в контракте Вернера – «Лейпциг» предложил новое соглашение и существенно увеличил Тимо оклад (зарабатывает больше самого Дзюбы), присутствует аналогичный пункт. На официальном сайте «Ливерпуля» можно найти в разделе обзора прессы сообщение от местного издания, что речь о 60-66 млн евро.

Другие источники уточнили, что хватит 58 млн евро. В любом из случаев – сумма для рынка вменяемая. С учетом, что у «Ливерпуля» хорошие отношения со спонсорами «Лейпцига» и «Зальцбурга», в сделку легко поверить. Тем более, Вернер наперед продумал пути ухода из «Лейпцига», и сам в интервью сознался – допускает, что покинет Бундеслигу. О «Баварии» не заикался, то есть хочет попробовать силы за рубежом.

Клопп ищет запасные ходы

Сезон сказочный, но по нему вряд ли стоит оценивать будущее «Ливерпуля». Не смогут вечно побеждать, серия с голами в ворота соперников по АПЛ прервется в итоге. Вчера были близки – «Норвич» неплохо держал удар, даже разок заставил Алиссона показать класс. Если бы не выход Мане на замену, то Клопп увидел нулевую ничью.

Матчей, в которых у «Ливерпуля» нет легкости при реализации моментов, куда больше, чем можно подумать, если смотреть только на статистику. Команда жутко эффективная, даже у Ван Дейка в атаке получается, не говоря о трио форвардов, но соперники понимают, кто перед ними, встречают плотно и жестко. Робертсон и Александер-Арнольд стараются, Фирмино – прекрасен, но Клопп думает о будущем.

Дело даже не в том, что Мане, Салах или Фирмино могут сами инициировать расставание – никогда наверняка не знаем, какие внутри коллектива реальные отношения, например, Бэйл, Бензема и Роналду никогда не были друзьями, хотя колотили голы пачками. Если кто-то из тройки «Ливерпуля» получит невероятно предложение, подумает, что все к лету успел выиграть – «Ливерпуль» потеряет важного игрока, нужен будет новичок под основу.

Возможно создание квартета

Где, если не в «Ливерпуле», ставить на квартеты? Трент и Эндрю играют невероятно высоко, фактически как латерали, но при этом Фабиньо и Хендерсон сделали все, чтобы Ван Дейк и его напарник не чувствовали себя неуютно при ответных атаках соперника – у Алиссона не так уж много работы, зато есть породистые сэйвы и полно «сухарей».

И тут важно учесть особенности крайних защитников команды – Робертсон и Александер-Арнольд невероятно цепкие ребята. И поскольку у Мане тоже неплохо получается в отборе, и как у Фирмино, то Клопп может помечтать о переходе на тактику «4-4-2», чтобы добавить вариантов в атаке, если «4-3-3» не сработают.

Покупка Вернера, разумеется, намекнет на расставание с Мане или Фирмино – немец играет из глубины, может занимать позицию центрального форварда, но предпочитает заходить в штрафные площади с левого край, тяготеет к зонам, которые занимает Садио. И, что важно – кандидат не играет так, как три победителя ЛЧ из «Ливерпуля». Это тоже важный момент при создании квартета.

У Вернера тоже есть минусы

Тимо не всегда держит темп, и это Клопп должен учитывать. Руководство «Ливерпуля» может привлечь цена – за 58-60 млн евро вы не найдете 23-летнего форварда в 20 голами в топ-5, однако нужно учитывать риски. Не каждый немец в составе «красных» - Дитмар Хаманн, иногда попадаются такие, как Лорис Кариус.

Вернер, конечно, другой по характеру, чем вратарь – в «Лейпциге» старается многое делать сам, не боится ответственности. Молодой нападающий легко принимает решения, четко работает с моментами, почти каждый второй его удар в этом сезон – в створ ворот. Быстрый, но деловитый – пожалуй, именно так проще всего описать футбольный стиль Вернера.

В футбол играют обычные люди. Салах, Мане и Фирмино сейчас показывают максимум, но им тоже нужна подмена, поддержка и свежие идеи напарников с другим подходом. Поскольку бразилец может также меняться местами с Вернером – у Окслейда-Чемберлена так не получается, то трансфер логичный. Однако различие стилей Вернера и «Ливерпуля» учитывайте, как и отсутствие у Тимо чемпионских матчей.

Выбор и ответственность Клоппа

«Красные» могут сработать в своем стиле. Фирмино взяли из «Хоффенхайма», контракт Вернера нужно выкупить у «Лейпцига», и вариантов в атаке станет больше, хотя 100 млн евро тратить не придется. Сам Тимо рискует, ведь когда речь о такой монолитной конструкции, как «Ливерпуль», всегда можно оказаться лишним и угодить на скамейку.

Но Вернер, как говорят в Англии, уже контактировал с «Ливерпулем» зимой, общался с Клоппом, и если Юрген четко объяснил новичку его роль в составе лидера АПЛ – Тимо не точно откажется. Заодно понимание, что впереди ждет переезд в Англию, поможет ударно сыграть за «Лейпциг» весной, а потом добавит сил на Евро-2020.

Вернер становится звездой мирового футбола, и если «Ливерпулю» достаточно отдать 58 млн евро, чтобы гарантировано получить контракт с Тимо – сложно найти причины, чтобы отказаться. Немец говорит, что может стать еще лучше, но и сейчас у него по 4 удара за полный матч, по 2 удара в створ за игру и нужно всего 2.4 попытки в среднем, чтобы отличиться.

Аналитики «красных» и лично Клопп давно следят за Тимо, поэтому если сделают ставку – можно доверять их решению, не сомневаться, что «Ливерпулю» нужен еще один форвард, причем именно этот. А вот конечная успешность трансфера зависит от множества факторов, и хотя фиксируем, что Вернер и команда Клоппа стилистически различаются, глупо отрицать его силу.

Да, Тимо привык к контратакам и пространству, но ведь ведет игру «Лейпцига». Реализовал три пенальти, забил 17 голов с игры в Бундеслиге, а в среду сыграет против «Тоттенхэма» в Лондоне. Клопп сможет посмотреть на соотечественника против клуба из АПЛ , но и сейчас ни Юрген, ни другие эксперты не сомневаются – в 23 года у Вернера достаточно зрелый футбол, чтобы в него поверить.

Тимо станет еще лучше, если синхронизирует свой подход со стилем «Ливерпуля», а поскольку Фирмино не настолько результативный – 8 голов в АПЛ против 20 мячей в Бундеслиге от Вернера, то ставка не кажется странной. Бобби – любимчик публики и невероятный футболист, но изначально не центральный форвард. Клопп может рассчитывать на бразильца на разных позициях, в том числе ниже новичка Вернера или в схеме «4-4-2».

«Ливерпулю» важно иметь несколько вариантов ведения игры в будущем сезоне, и если наставник не сомневается в том, что нужен именно Вернер – уже весной договорятся, чтобы Тимо спокойно готовился к Евро-2020.