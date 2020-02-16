«Атлетико» включился в гонку за защитника «Вальядолида» Салису

По информации испанских СМИ, мадридский «Атлетико» рассматривает возможность покупки защитника «Вальядолида» Мохамеда Салису.
Руководство и тренерский штаб «матрасников» впечатлены игрой 20-летнего ганского защитника и намерены приобрести его летом этого года.
Действующий контракт Мохамеда с «Вальядолидом» действует до июня 2022 года.
В текущем сезоне Салису сыграл в 25 матчах Примеры, отличившись одним голом и одной результативной передачей.
Также, по слухам, на игрока претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».