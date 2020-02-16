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«Атлетико» включился в гонку за защитника «Вальядолида» Салису

сегодня, 17:00

По информации испанских СМИ, мадридский «Атлетико» рассматривает возможность покупки защитника «Вальядолида» Мохамеда Салису.

Руководство и тренерский штаб «матрасников» впечатлены игрой 20-летнего ганского защитника и намерены приобрести его летом этого года.

Действующий контракт Мохамеда с «Вальядолидом» действует до июня 2022 года.

В текущем сезоне Салису сыграл в 25 матчах Примеры, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

Также, по слухам, на игрока претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

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Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 17:59
Удачи.
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