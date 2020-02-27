«Милан» - «Дженоа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Милан» и «Дженоа» сыграют в 26 туре итальянской Серии A. Представляем наш прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на предстоящий поединок.
«Милан»
«Россонери» отлично проявили себя в последних поединках, что позволило команде подняться на седьмую позицию в турнирной таблице Серии A. На данный момент «Милан» отстает от «Наполи» только по дополнительным показателям и имеет все шансы побороться за зону еврокубков.
В последнем матче подопечные Стефаон Пиоли разошлись миром с «Фиорентиной» во Флоренции, а перед этим с минимальным счетом обыграли дома «Торино».
«Дженоа»
«Грифоны» в прошлом туре чемпионата Италии дали бой дома «Лацио», но все же уступили со счетом 2:3. Перед этим «Дженоа» выдала серию из четырех матчей без поражений, добыв восемь очков.
Это позволило команде подняться на 18 позицию. Чтобы покинуть зону вылета «Дженоа» необходимо ликвидировать отставание от «Сампдории» в виде одного балла. В активе «Грифонов» уверенная победа над «Болоньей» (3:1) и минимальная над «Торино» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» - 1.680
- Ничья – 3.790
- Победит «Дженоа» - 5.710
Статистика
- «Милан» победил «Дженоа» в 4 последних очных матчах.
- «Россонери» не проигрывают «Грифонам» с 2016 года – 5 побед и 1 ничья.
- «Милан» не проигрывал в 10 последних матчах на «Сан-Сиро».
Прогноз
«Милан» постепенно вышел из кризиса и теперь намерен включиться в борьбу за ТОП-6. Положительно на атмосферу в команде повлиял приезд Златана Ибрагимовича, который попутно еще и забивает.
У «Дженоа» самая худшая оборона в чемпионате, которая пропустила 46 голов в 25 поединках. Полагаем, что «Грифоны» не смогут выстоять на «Сан-Сиро». Предлагаем поставить на победу хозяев, за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 1.680.