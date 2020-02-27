«Реал» Мадрид – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:22

Центральный матч 26 тура Ла Лиги состоится на «Сантьяго Бернабеу», где сыграют «Реал» и «Барселона». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Реал» Мадрид

«Сливочные» оказались в сложной ситуации, провалив три последних матча. В минувшую среду подопечные Зинедина Зидана не удержали даже ничейный счет в домашнем матче с «Манчестер Сити», уступив чемпиону АПЛ со счетом 1:2.

В чемпионате Испании «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) и уступил «Леванте» (0:1). Эти осечки стоили «Галактикос» потери лидерской позиции, на которую взобралась «Барселона». В лазарете мадридского клуба вновь оказался Эден Азар.

«Барселона»

«Сине-гранатовы», в отличие от своего прямого конкурента, выглядят в последних поединках убедительно. В Неаполе подопечные Кике Сетьена добились результативной ничьи с «Наполи» (1:1), выполнив минимальную задачу в виде гостевого гола.

В Ла Лиге «Барселона» выиграла четыре последних матча. В последнем поединке каталонцы разгромили на «Камп Ноу» «Эйбар» со счетом 5:0. Пока «Блаугранас» не могут рассчитывать на Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Также в лазарете находится защитник Жорди Альба.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» - 2.290

Ничья – 3.700

Победит «Барселона» - 3.070

Статистика

Первая встреча соперников в текущем сезоне Ла Лиги закончилась вничью (0:0).

«Барселона» выиграла 3 последних гостевых матча против «Реала».

«Реал» не побеждал в 3 предыдущих домашних поединках во всех турнирах – 1 ничья и 2 поражения.

Прогноз

«Реал» оказался в откровенном кризисе, который мешает команде добиваться положительных результатов. Пока Зинедин Зидан не может привести в порядок своих подопечных и в предстоящем поединке хозяевам будет крайне трудно противостоять набравшему ход сопернику.

«Барселона» стабилизировала игру в защите и по-прежнему результативно играет в обороне. Считаем, что в этом матче предпочтение отдать лучше гостям. В БК Pinnacle ставки на Ф2(0) можно сделать по выгодному коэффициенту 2.30.