«Реал» Мадрид – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Центральный матч 26 тура Ла Лиги состоится на «Сантьяго Бернабеу», где сыграют «Реал» и «Барселона». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.
«Реал» Мадрид
«Сливочные» оказались в сложной ситуации, провалив три последних матча. В минувшую среду подопечные Зинедина Зидана не удержали даже ничейный счет в домашнем матче с «Манчестер Сити», уступив чемпиону АПЛ со счетом 1:2.
В чемпионате Испании «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» (2:2) и уступил «Леванте» (0:1). Эти осечки стоили «Галактикос» потери лидерской позиции, на которую взобралась «Барселона». В лазарете мадридского клуба вновь оказался Эден Азар.
«Барселона»
«Сине-гранатовы», в отличие от своего прямого конкурента, выглядят в последних поединках убедительно. В Неаполе подопечные Кике Сетьена добились результативной ничьи с «Наполи» (1:1), выполнив минимальную задачу в виде гостевого гола.
В Ла Лиге «Барселона» выиграла четыре последних матча. В последнем поединке каталонцы разгромили на «Камп Ноу» «Эйбар» со счетом 5:0. Пока «Блаугранас» не могут рассчитывать на Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Также в лазарете находится защитник Жорди Альба.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» - 2.290
- Ничья – 3.700
- Победит «Барселона» - 3.070
Статистика
- Первая встреча соперников в текущем сезоне Ла Лиги закончилась вничью (0:0).
- «Барселона» выиграла 3 последних гостевых матча против «Реала».
- «Реал» не побеждал в 3 предыдущих домашних поединках во всех турнирах – 1 ничья и 2 поражения.
Прогноз
«Реал» оказался в откровенном кризисе, который мешает команде добиваться положительных результатов. Пока Зинедин Зидан не может привести в порядок своих подопечных и в предстоящем поединке хозяевам будет крайне трудно противостоять набравшему ход сопернику.
«Барселона» стабилизировала игру в защите и по-прежнему результативно играет в обороне. Считаем, что в этом матче предпочтение отдать лучше гостям. В БК Pinnacle ставки на Ф2(0) можно сделать по выгодному коэффициенту 2.30.