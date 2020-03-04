Кубок Английской футбольной Лиги завоевал «Манчестер Сити»

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вчера, 19:34

С приходом весны на Туманном Альбионе началась первая раздача трофеев. Первой ласточкой стал финал Кубка Английской футбольной Лиги, который состоялся в первый день марта. В воскресенье в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» за обладание первым трофеем в очной дуэли сошлись клубы «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Несмотря на самые разные прогнозы, относительно исхода матча, Кубок Лиги заполучили подопечные Пепа Гвардиолы. Команда «Манчестер Сити» сегодня принимает поздравления, став обладателем первого трофея в английском футболе этого сезона.

А что же «Астон Вилла»? Подопечные Дина Смита отчаянно пытались на равных противостоять чемпиону Англии, однако в итоге класс все же взял верх. Команда из Бирмингема осталась без трофея. Футболистам «Астон Виллы» остается только гордиться тем, как они сумели пройти турнирную дистанцию, каких соперников выбили из розыгрыша. Более ничего!

Закономерный итог турнирного пути команды «Астон Вилла»

Как бы не пыжилась «Астон Вилла», команда явно не дотягивает до уровня клуба Английской Премьер Лиги. Все попытки в нынешнем сезоне сыграть достойной и на уровне во внутреннем чемпионате для команды Дина Смита заканчиваются безрезультатно. Вернее, результат есть, но он явно не в пользу коллектива. После 27-ти сыгранных туров в активе клуба «Астон Вилла» всего 25 очков и только 19 место в турнирной таблице. Если не случится чуда, Бирмингем лишится своего представителя в элитном дивизионе английского футбола.

Единственным утешением для болельщиков команды в текущем сезоне стал выход «Астон Виллы» в финал Кубка Английской Лиги. Правда, этот турнир не ахти какой важный и престижный, тем не менее, участие в нем и победа в финале, могут принести команда некоторые дивиденды. Понимая этого, футболисты из Бирмингема старались приложить максимум усилий, чтобы добиться максимального результата в нынешнем розыгрыше этого Кубка. Главный приз — попадание в число участников турнира Лига Европы. Перспектива заманчивая.

С учетом того, что для Дина Смита и компании больше ничего в нынешнем сезоне хорошего не светит, Кубок Лиги стал основным турниром для команды. Пройденный турнирный путь стал подтверждением здоровых амбиций команды, однако здоровых амбиций, упорства и везения оказалось не достаточно, чтобы победить в финале. Еще труднее добиться успеха, когда тебе противостоит команда экстра-класса.

Английский футбол всегда был богатым на сюрпризы и уже сам выход команды «Астон Вилла» можно расценивать как определенную сенсацию. На длинной турнирной дистанции подопечные Дина Смита сумели обыграть такие команды, как «Брайтон» и «Вулверхэмптон». Выбить из турнира непобедимый «Ливерпуль» и одолеть не менее амбициозный «Лестер».

Некоторые результаты матчей можно назвать удивительными. Чего только стоит победа 5:0 над «Ливерпулем». Не менее блестяще сыграла команда из Бирмингема в полуфинале, обыграв в упорном поединке «Лестер». Выход «Астон Виллы» в финал Кубка Лиги вызывал уважение. Даже учитывая тот факт, что шансов в противостоянии с командой «Манчестер Сити» у команды Смита не было.

Состоявшийся финал наглядно показал, насколько важен для победы высокий класс игроков и соответствующий уровень команды. Везение для «Астон Виллы» в финале закончилось. За результат пришлось цепляться зубами. Увы. Чуда не случилось! Победителем стала сильнейшая, более классная команда.

Что мы увидели в финале Кубка Лиги

Увидели упорную борьбу Давида и Голиафа. Только в этот раз Голиаф все же оказался сильнее, чем было написано в библейской притче. Глядя на игру явно ощущалась разница в классе команд-соперниц. Подопечные Пепа Гвардиолы спокойно подошли к решению поставленной задачи, без пафоса. Два забитых мяча в середине первого тайма можно считать обычным рабочим моментом. Причем голы забивались при идеально разыгранных комбинациях, с учетом мастерства и класса игроков «Манчестер Сити».

Сначала на 20-й минуте матча Агуэро коварным ударом головой отправил мяч в ворота «Астон Виллы». Затем пришел черед отметиться голом Родриго Эрнандесу, который мастерски завершил розыгрыш углового у ворот команды Дина Смита.

Все это время игра футболистов «Астон Вилла» была отмечена лишь фактом присутствия на поле. Робкие попытки провести полноценную атаку сразу пресекались еще в середине поля. Исключением стала 41 -я минута матча, когда после ряда несуразных игровых моментов, последовал проход Эль-Гази по флангу, закончившийся навесом на угол вратарской площади. Удар головой Мбавана Саматы оказался точным. На этом все. Больше забитых голов в этом матче зрители не увидели.

Как не пытались футболисты «Астон Виллы» заключительного штурма ворот команды соперника у них не получилось. Не хватило ни опыта, ни мастерства. Подопечные Пепа Гвардиолы хладнокровно довели матч до победного конца. В итоге победа «горожан» со счетом 2:1 и Кубок Английской Лиги остается в Манчестере.