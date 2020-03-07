Скажем мы друг другу Браво. Браво, Браво, Браво! 

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сегодня, 14:41

«Соккер.ру» сообщает о скорых переменах в карьере одного из сильнейших вратарей Южной Америки.

Припев некогда очень популярной песни Аллы Пугачёвой говорит о том, что следующим героем блога «Бригада» станет вратарь сборной Чили Клаудио Браво. Который пока продолжает играть за свою сборную. Но близок к смене клубной прописки.

После очередной победы «Манчестер Сити» в Кубке Лиги о своём желании сменить клуб заявил страж ворот «горожан» Клаудио Браво. Не об уходе вообще, а о смене клуба. 36-летнему Браво, по праву считающемуся лучшим в истории чилийского футбола, захотелось играть постоянно, а не от случая к случаю, что с ним происходит в нынешнем клубе.

Клаудио Браво, превосходно защищавший ворота «Реала Сосьедад» в смутные для басков времена, в своё время органично вписался в состав «Барселоны». Чилиец выиграл два чемпионата и два Кубка Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. Заодно установил рекордную для клуба сухую серию в 754 минуты и держал на лавочке Марка-Андре тер Штегена. В составе сборной Чили «Кондор» (какое ещё прозвище могут дать чилийскому голкиперу) дважды выиграл Копа Америка. Смелый, не стесняющийся вступать в единоборства и выходить далеко из ворот, уверенно действующий и в ближнем бою, и на выходах. Скромный, но по нынешним временам рост метр восемьдесят четыре не был тому помехой.

В качестве одного из лучших вратарей планеты чилиец отправился к Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити» в качестве первого номера. Но в Англии у «Кондора» не получилось. Клаудио «привёз» гол в первой же игре. С самого начала не задалось. И под занавес сезона 2016-17 Браво уступил ворота аргентинцу Вилли Кабальеро. Громкую фамилию чилийца как-то только не склоняли. На предмет несоответствия. Словно не было ни десяти лет в Испании, ни блестящих матчей в воротах сборной Чили.

Следующим летом «Сити» купил у «Бенфики» Эдерсона Сергунина. Бразилец стал самым дорогим голкипером планеты и не мог сидеть в запасе по умолчанию. Поэтому Браво были отведены второстепенные встречи — типа Кубка Лиги. Там-то южноамериканец мог проявить себя во всей красе. Несколько раз он тащил на себе полурезервный состав «Сити» в серии пенальти, совершал превосходные броски и спасения. Говорили, что Клаудио ничего не растерял. Кроме места в воротах, которое теперь принадлежит Эдерсону. И неважно, что на Кубке конфедераций Браво признали лучшим вратарём турнира. В двух чемпионских сезонах чилиец лишь трижды выходил в матчах Премьер-Лиги. Все три пришлись на сезон 2017-18, в котором «Сити» прихватил Кубок Лиги при непосредственном участии «Кондора». А весь прошлый сезон Браво провёл в роли созерцателя. Ахилл подвёл. В какой-то момент Клаудио думал всё бросить и попрощаться. Но решил повременить.

В нынешнем сезоне он избавился от болячек и вернулся в обойму. В роли второго вратаря, разумеется. Но в ноябре чилийцу представился шанс. В игре с «Аталантой» получил травму Эдерсон, и Клаудио занял его место. Но до финального свистка он не доиграл. Получил красную карточку, и в конце встречи свитер с перчатками пришлось примерить защитнику Кайлу Уокеру.

Эдерсон вскоре выздоровел, а Браво занял свою нишу. И выиграл очередной Кубок Лиги для своей команды. «Кубок Клаудио Браво», как сказал потом Александр Зинченко. Матч с «Астон Виллой» непросто складывался для пока ещё чемпиона. Если б не Клаудио, всё могло быть иначе. И хотя ценность трофея, особенно для отлучённого от Европы «Сити», невысока, чилиец стал настоящим героем матча на «Уэмбли».

О просчётах первого года никто не помнит, «Кондор» искупил свою вину. Но первым так и не стал. В тридцать шесть лет можно было продолжать в том же стиле. Зевать на лавке в главных встречах, играть во второразрядных. Деньги на карточку всё равно капают. Но Браво решил иначе. Пусть на лавочке сидит Зэк Стеффен, у которого в текущем сезоне что-то не сильно складывается в немецкой «Фортуне». А он ещё поиграет. Тем более, что варианты для продолжения карьеры имеются. Целых три.

«Манчестер Сити» готов пристроить своего голкипера в МЛС , а именно в свой подшефный коллектив «Нью-Йорк Сити». Хотя там вроде бы довольны Шоном Джонсоном и не собираются его менять. Сидеть на лавочке в Манчестере и делать то же самое в Нью-Йорке — не одно и тоже.

Второй вариант — мексиканский «Монтеррей». Аргентинец Марсело Бароверо неплох для своих тридцати шести. Но ради приезда звезды, пусть и слегка гаснущей, он может и подвинуться. Приход Браво привлечёт зрителей на трибуны, да и играть «Кондор» не разучился. «Банда», а это прозвище «Монтеррея», скоро сложит чемпионские полномочия. Но жизнь на этом не закончится. Впереди ещё Клаусура. Браво же, оказавшись, в своей, испаноязычной среде, сможет играть более смело и раскованно. Никто не упрекнёт за слабое взаимодействие с обороной.

И третий путь. Родной «Коло-Коло», который с радостью приютит Клаудио, покинувшего команду четырнадцать лет назад. Брайан Кортес может отойти в сторону. Ненадолго. Ведь Браво немолод, отыграет годик, а там и торжественные проводы. Зато как красиво. В Сантьяго были бы только рады такому повороту дел.

Но пока Клаудио Браво, подобно богатырю, стоит у трёх дорог. Время на раздумье у него есть. Можно взвесить все три варианта. Почему три? Есть и четвёртый. А именно остаться в Манчестере и выиграть ещё один Кубок своего имени.