В ожидании «Весёлого Роджера»

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вчера, 12:00

«Соккер.ру» рассказывает о грядущих переменах в ПСВ .

ПСВ «Эйндховен» объявил о назначении нового тренера. Им станет германский специалист Роджер Шмидт. Но он приступит к работе только летом. Текущий сезон брабантцы доиграют под руководством Эрнеста Фабера.

Удивляет не выбор эйндховенцев и не отсрочка, а время, выбранное для подобного объявления. У Фабера, которому помогает советами Гус Хиддинк, только начало получаться. ПСВ вышел из спада и закрепился на четвёртом месте. Можно побороться с «Фейеноордом» и за третье место. Не потеряны теоретические шансы на чемпионство. И тут известие о назначении Шмидта.

Более чем откровенный намёк Фаберу, что им недовольны. Не утверждают в роли главного, значит, не оправдал доверия. Конечно, никто не обещал бывшему защитнику брабантцев сделать его главным. Однако у Эрнеста есть опыт работы в подобной роли – в «Эйндховене», «Неймегене», «Гронингене». Скорее всего, он рассчитывал стать таковым и в родном клубе. Но руководство решило иначе.

ПСВ провёл под руководством Фабера одиннадцать встреч, шесть из которых выиграл. Три ничьих, два проигрыша. Вполне приемлемый результат. В последних играх команда уверенно набирала очки. Качество игры далеко от идеала, но не забывайте о кадровых проблемах брабантцев. Летом продали Люку де Йонга и Ирвина Лосано, зимой — Стивена Бергвейна. Травма выбила из рядов Донуэлла Малена, который только-только начал примерять на себя роль лидера. Поэтому результаты ПСВ – это максимум, который можно выжать из этой команды. Начинавший сезон в роли главного тренера Марк ван Боммел выпустил руль из рук и команду понесло по ухабам. А Фабер вернул управляемость, во многом спас сезон, казавшийся потерянным.

Насколько велика была роль Хиддинка. Ведь бывший тренер сборной России, а также самый успешный в истории ПСВ наставник, занимал неформальную должность консультанта. Насколько велика его помощь Фаберу – пока неясно. Скорее всего, Эрнест не гнушался посоветоваться с мэтром, однако последнее слово было за ним. Эксперимент выглядел удачным, а продолжение сотрудничества было бы логичным. Но летом Хиддинк снова станет пенсионером, а Фабер, скорее всего, вернётся к работе с молодёжным составом.

А теперь о Роджере Шмидте, которого в Австрии называли «Весёлый Роджер». Разумеется, не из-за сходства с пиратским символом. «Ред Булл» при Шмидте играл весело и задорно, выиграл чемпионат и Кубок Австрии, а тут у тренера имя подходящее. Летом 2015 года Шмидт вернулся на родину, где взялся за «Байер». В первом сезоне Шмидта его команда пришла на финиш третьей, прилично отстав не только от «Баварии», но и дортмундской «Боруссии». При этом «аспириновые» показали весьма приличный и зрелищный футбол. Кроме того, у «Байера» виделась способность к росту. Понравился и тренер. Эмоциональный, постоянно что-то ищущий, спорящий с судьями. Но второй сезон у Шмидта не задался. Ставка на Лигу чемпионов себя не оправдала. «Аптекари» вышли из группы, но при этом потеряли кучу очков в Бундеслиге. Но далее он был выбит «Атлетико». А после 2:6 в Дортмунде руководство клуба указало Шмидту на дверь.

Отдохнув три месяца, Роджер уехал в столицу Китая, где принял «Бэйцзин Гоань». Первый сезон выдался неказистым. И качество игры было так себе, и место оказалось невысоким – девятым. Во втором пекинцы заметно прибавили. Был отрезок, когда они возглавляли таблицу Суперлиги. Но сдали на финише и оказались в итоговой таблице четвёртыми.

В прошлом году «Бэйцзинь Гоань» долгое время шёл первым и серьёзно рассчитывал на чемпионский титул. Но два поражения отбросили пекинцев на второе место. Руководству это не понравилось, и немецкий специалист был отправлен в отставку. К большому недовольству болельщиков. В пекинском аэропорту Шмидта встретили тысячи китайцев, которые благодарили Роджера за работу. И за подаренную надежду. Новым тренером «Бэйцзинь Гоань» стал француз Бруно Женезио, с которым столичный клуб занял второе место – самое высокое в истории.

Как говорит сам Шмидт, два года работы в Китае дали ему очень много. Он стал более гибким, более уверенным в себе, менее восприимчивым к давлению из вне. Более того, Роджер обмолвился, что любому тренеру стоит поработать на Востоке, вспомнив Арсена Венгера.

В Германии Шмидт долгое время оставался без дела. Рассматривался в качестве кандидатов на пост тренера «Спартака», но москвичи остановились на кандидатуре Доменико Тедеско. «Герта», прежде чем прибегнуть к услугам Юргена Клинсманна, также обращался к Роджеру. Судя по тому, что берлинский клуб принял Клинсманн, предложение «старой дамы» не нашло поддержки. Зато Шмидт с радостью откликнулся на приглашение из Нидерландов.

Технический директор ПСВ Джон де Йонг рассказал, что кандидатура Шмидта возникла сразу после ухода ван Боммела. Шли переговоры, немецкий тренер приезжал в Эйндховен, знакомился с игрой команды. Немаловажным фактором стало наличие в составе германских легионеров – вратаря Ларса Уннершталя, защитника Тимо Баумгартля и Даниэля Шваба. Не исключено, что при Шмидте диаспора пополнится.