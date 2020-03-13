«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:14

В центральном матче 30-го тура АПЛ «Тоттенхэм» в Лондоне сыграет против «Манчестер Юнайтед». Представляем прогноз и обзор ставок от БК Pinnacle на этот поединок.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» завершили выступления в Лиге Чемпионов, безвольно уступив РБ «Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала. В Германии подопечные Жозе Моуриньо пропустили три безответных гола, доведя серию без побед до шести поединков во всех турнирах.

Перед этим «Тоттенхэм» также вылетел из Кубка Англии, где лондонцы в серии пенальти уступили «Бернли». В АПЛ «Шпоры» опустились уже на восьмую позицию, отстав от ТОП-4 на семь очков. В последнем матче команда сыграла вничью с «Бернли» (1:1).

«Манчестер Юнайтед»

На финише сезона «Красные дьяволы» набрали отличный ход. Отлично сработали трансферы Игало и Фернандеша, которые стали лидерами команды на поле. В минувший четверг « МЮ » фактически решил задачу с выходом в четвертьфинал Лиги Европы.

В Австрии подопечные Оле-Гуннера Сульшера разгромили ЛАСК (5:0), а перед этим обыграли в дерби «Манчестер Сити». «Манкунианцы» вплотную приблизись к ТОП-4, сократив отставание от «Челси» на три очка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» — 3.490

Ничья – 3.420

Победит «Манчестер Юнайтед» — 2.220

Статистика

«Тоттенхэм» проиграл 2 из 4 последних домашних матча в АПЛ .

. « МЮ » не проигрывал в 3 из 5 предыдущих выездных поединках чемпионата Англии.

» не проигрывал в 3 из 5 предыдущих выездных поединках чемпионата Англии. «Манчестер Юнайтед» выиграл 4 из 5 последних поединка против «Тоттенхэма».

В 5 последних очных встречах команд забивалось меньше (3,5) голов.

Прогноз

«Шпоры» находятся в откровенном кризисе, как игровом, так и психологическом. К тому же, в составе команды Жозе Моуриньо отсутствуют два ключевых форварда, без которых, «Тоттенхэму» очень трудно даются забитые голы.

У «Манчестер Юнайтед» наметился существенный подъем, что подтверждают последние матчи команды. Полагаем, что «Красные дьяволы» должны пользоваться неоднозначным состоянием принципиального соперника. В БК Pinnacle ставку на Ф2(0) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.591.