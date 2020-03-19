«Генчлербирлиги» — «Коньяспор»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 09:40

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для поединка 27-го тура турецкой Суперлиги, в котором сыграют «Генчлербирлиги» и «Коньяспор».

«Генчлербирлиги»

Клуб из Анкары не лучшим образом провел последние матчи чемпионата Турции. В трех поединках «Генчлербирлиги» набрал всего одно очко, которое было добыто в домашнем противостоянии с «Антальяспор» (1:1).

Между тем команда крупно уступила в гостях «Галатасараю» (3:0) и минимально «Денизлиспор» (1:0). С 28 очками в активе хозяева предстоящего матча обосновались на 12 позиции в турнирной таблице.

«Коньяспор»

«Орлы» на два зачетных пункта отстают от ближайшего соперника и занимают 14 позицию в рейтинге чемпионата Турции. «Коньяспор» не проигрывал в 4 последних турах, что позволило команде покинуть зоны вылета, от которой удалось оторваться на один зачетный пункт.

После трех ничьих кряду, «Коньяспор» в прошлом туре Суперлиги добыл пятую победу в сезоне. В домашнем матче команде с минимальным счетом удалось обыграть «Фенербахче» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Генчлербирлиги» — 2.250

Ничья – 3.200

Победит «Коньяспор» — 3.540

Статистика

«Генчлербирлиги» выиграл 2 из 5 последних домашних матча в чемпионате Турции.

Три предыдущих гостевых матча «Коньяспор» в Суперлиге завершились вничью.

В поединке первого круга текущего сезона чемпионата Турции команды сыграли вничью (1:1).

Прогноз

Участники предстоящего матча ведут заочную борьбу за выживание, хоть и не находятся в зоне вылета. Полагаем, что в очной встрече соперники не станут идти на глобальные риски, с целью разжиться заветными очками.

При таком раскладе весьма перспективно выглядит ставка на чистую ничью, за которую БК Pinnacle предлагает коэффициент 3.200.