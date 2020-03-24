«Рух» Брест» — «Энергетик-БГУ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Во втором туре чемпионата Беларуси по футболу «Рух» в Бресте сыграет против «Энергетика-БГУ». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Рух» Брест
Клуб из города Брест успешно начал новый сезон Высшей лиги Беларуси. В стартовом туре «Брест» сенсационно обыграл в гостях минское «Динамо», забив единственный гол в дебюте встречи.
Отметим, что в прошлом сезоне «Рух» выступал в первой лиге, где занял третье место, а затем успешно прошел матчи плей-офф, обыграв «Дняпро», и заслужив повышение в классе.
«Энергетик-БГУ»
Минский клуб стал автором главной сенсации первого тура чемпионата Беларуси. «Энергетик-БГУ» одолел дома БАТЭ со счетом 3:1.
В прошлом сезоне Высшей лиги команда вела борьбу за выживание. Решить задачу с сохранением прописки в элите удалось за счет удачного финиша. В последних пяти турах «Энергетик» набрал 11 очков и финишировал на 12 позиции.
Котировки БК Pinnacle
Победит «Рух» — 2.570
Ничья – 3.670
Победит «Энергетик-БГУ» — 2.520
Статистика
- Участники предстоящего матча раньше не сходились в очных противостояниях.
- «Рух» не проигрывал в 5 последних официальных матчах – 3 победы и 2 ничьи.
- «Энергентик-БГУ» проиграл только 1 из 5 предыдущих гостевых поединков – 2 победы и 2 ничьи.
Прогноз
Аналитики БК Pinnacle не определяют фаворита в грядущей встрече. «Рух» и «Энергетик» успешно начали сезон, поэтому попытаются развить свой успех, чтобы закрепиться в группе лидеров.
Полагаем, что наш ждет открытый футбол, в котором команды сыграют результативно в атаке. Ставку на ТБ(2,5) можно разместить по выгодному коэффициенту 1.700.