«Рух» Брест» — «Энергетик-БГУ»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:18

Во втором туре чемпионата Беларуси по футболу «Рух» в Бресте сыграет против «Энергетика-БГУ». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Рух» Брест

Клуб из города Брест успешно начал новый сезон Высшей лиги Беларуси. В стартовом туре «Брест» сенсационно обыграл в гостях минское «Динамо», забив единственный гол в дебюте встречи.

Отметим, что в прошлом сезоне «Рух» выступал в первой лиге, где занял третье место, а затем успешно прошел матчи плей-офф, обыграв «Дняпро», и заслужив повышение в классе.

«Энергетик-БГУ»

Минский клуб стал автором главной сенсации первого тура чемпионата Беларуси. «Энергетик-БГУ» одолел дома БАТЭ со счетом 3:1.

В прошлом сезоне Высшей лиги команда вела борьбу за выживание. Решить задачу с сохранением прописки в элите удалось за счет удачного финиша. В последних пяти турах «Энергетик» набрал 11 очков и финишировал на 12 позиции.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рух» — 2.570

Ничья – 3.670

Победит «Энергетик-БГУ» — 2.520

Статистика

Участники предстоящего матча раньше не сходились в очных противостояниях.

«Рух» не проигрывал в 5 последних официальных матчах – 3 победы и 2 ничьи.

«Энергентик-БГУ» проиграл только 1 из 5 предыдущих гостевых поединков – 2 победы и 2 ничьи.

Прогноз

Аналитики БК Pinnacle не определяют фаворита в грядущей встрече. «Рух» и «Энергетик» успешно начали сезон, поэтому попытаются развить свой успех, чтобы закрепиться в группе лидеров.