«Славия» — БАТЭ: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:27

Представляем вашему вниманию прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на первый матч ½ финала Кубка Беларуси, в котором сыграют «Славия» и БАТЭ .

«Славия»

Коллектив из города Мозырь успешно начал новый сезон чемпионата Беларуси. Во втором туре Высшей Лиги «Славия» уже обыграла БАТЭ , добыв победу со счетом 2:1. Затем команда развила успех, одержав гостевую победу над действующим чемпионом «Динамо» из Бреста с аналогичным счетом.

На стадии четвертьфинала Кубка Беларуси «Славия» без проблем прошла «Днепр», дважды разгромив соперника со счетом 3:0.

БАТЭ

Экс-чемпион Беларуси расстроил своих болельщиков на старте текущего сезона. Кроме вышеупомянутого поражения в Мозыре (1:2), БАТЭ уступил в гостях «Энергетику» в первом туре чемпионата.

Прервать серию неудач у клуба из Борисова удалось в прошлом туре, когда дома был переигран «Рух» с минимальным счетом.

БАТЭ пробился в полуфинал Кубка Беларуси за счет двух побед над минским «Динамо» — 2:1 в гостях и 3:2 дома.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Славия» — 3.670

Ничья – 3.340

Победит БАТЭ – 2.060

Статистика

БАТЭ побеждал «Славию» в 4 из 5 последних очных встречах.

побеждал «Славию» в 4 из 5 последних очных встречах. В 5 последних очных встречах команд на стадионе «Славии» проходила ставка на ТБ (2,5)

(2,5) БАТЭ выиграл 3 из 5 предыдущих гостевых матча у «Славии».

Прогноз

БАТЭ в этом матче кинет все силы на то, чтобы реабилитироваться за неудачный старт чемпионата и поражение от «Славии» двухнедельной давности. Клуб из Борисова в целом превосходит своего соперника по всем показателям и, поэтому, должен доказывать свое превосходство со второй попытки.

Предлагаем заиграть ставку на победу гостей, за которую букмекерская компания Pinnacle предлагает выгодный коэффициент 2.060.