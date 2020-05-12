«Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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12 мая 2020, 08:23

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Аугсбург» и «Вольфсбург».

«Аугсбург»

«Фуггеры» ушли на карантин не в лучшем положении, заняв четырнадцатую позицию в турнирной таблице Бундеслиги.

В пассиве «Аугсбурга» четыре поражения в последних пяти матчах, при одной ничье. Пока запаса набранных очков команде хватает, чтобы опережать зону вылета на четыре балла. В последнем поединке «Фуггеры» уступили «Баварии» в Мюнхене (0:2).

«Вольфсбург»

«Волки» ведут борьбу за зону еврокубков, от которой они отстают на одно очко, уступая «Шальке».

В текущем сезоне «Вольфсбург» не добрал много очков из-за большого количества ничейных матчей, которых накопилось уже девять. Два последних поединка команды как раз завершались мировыми исходами – «Унион» (2:2) и РБ «Лейпциг» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аугсбург» — 3.300

Ничья – 3.390

Победит «Вольфсбург» — 2.300

Статистика

«Аугсбург» не побеждал в пяти последних матчах чемпионата.

«Вольфсбург» не проигрывал в шесте предыдущих поединках Бундеслиги.

«Волки» выиграли два из трех предыдущих гостевых матча у «Фуггеров».

Прогноз

После длительного перерыва команды могут находиться не в лучших игровых и физических кондициях. Но это не должно им мешать решать поставленные задачи, которые на несколько ступеней выше у «Волков».

«Вольфсбург» очень прилично выглядел перед карантином и, полагаем, что сможет развить свой успех. Наша ставка Ф2(0) с коэффициентом 1.649 в БК Pinnacle.