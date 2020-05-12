«Аугсбург» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют «Аугсбург» и «Вольфсбург».
«Аугсбург»
«Фуггеры» ушли на карантин не в лучшем положении, заняв четырнадцатую позицию в турнирной таблице Бундеслиги.
В пассиве «Аугсбурга» четыре поражения в последних пяти матчах, при одной ничье. Пока запаса набранных очков команде хватает, чтобы опережать зону вылета на четыре балла. В последнем поединке «Фуггеры» уступили «Баварии» в Мюнхене (0:2).
«Вольфсбург»
«Волки» ведут борьбу за зону еврокубков, от которой они отстают на одно очко, уступая «Шальке».
В текущем сезоне «Вольфсбург» не добрал много очков из-за большого количества ничейных матчей, которых накопилось уже девять. Два последних поединка команды как раз завершались мировыми исходами – «Унион» (2:2) и РБ «Лейпциг» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Аугсбург» — 3.300
- Ничья – 3.390
- Победит «Вольфсбург» — 2.300
Статистика
- «Аугсбург» не побеждал в пяти последних матчах чемпионата.
- «Вольфсбург» не проигрывал в шесте предыдущих поединках Бундеслиги.
- «Волки» выиграли два из трех предыдущих гостевых матча у «Фуггеров».
Прогноз
После длительного перерыва команды могут находиться не в лучших игровых и физических кондициях. Но это не должно им мешать решать поставленные задачи, которые на несколько ступеней выше у «Волков».
«Вольфсбург» очень прилично выглядел перед карантином и, полагаем, что сможет развить свой успех. Наша ставка Ф2(0) с коэффициентом 1.649 в БК Pinnacle.