«Торпедо-БелАЗ» — «Городея»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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12 мая 2020, 08:45

Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle для матча девятого тура Высшей Лиги Беларуси, в котором сыграют «Торпедо-БелАЗ» и «Городея».

«Торпедо-БелАЗ»

Серия без поражений «Торпедо» в чемпионате Беларуси достигла пяти поединков. В прошлом туре Высшей Лиги клуб из Жодино разделил очки со «Славией» в гостях – ничья 0:0.

Перед этим команда отметилась сокрушительной победой в гостях над ФК «Минск» (5:2), а также сыграла вничью с ФК «Рух» (0:0). На счету «Торпедо» пятнадцать очков, которые располагают команду на третьей позиции в турнирной таблице.

«Городея»

Футбольный клуб «Городея» не побеждает в трех турах чемпионата Беларуси кряду. Сначала команда без шансов уступила дома БАТЭ (0:2), а затем дважды разошлась миром со своими соперниками – «Рух» (1:1) и ФК «Минск» (1:1).

В активе «Городеи» одиннадцать набранных очков и одиннадцатое место в турнирной таблице. В восьми сыгранных матчах команда забила лишь пять голов.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торпедо-БелАЗ» — 1.694

Ничья – 3.390

Победит «Городея» — 5.720

Статистика

Последняя очная встреча команд на стадионе «Торпедо» закончилась вничью (1:1).

«Торпедо» еще не проигрывал дома в текущем сезоне Высшей Лиги – 2 победы и 1 ничья.

Ставка на ТМ(2,5) прошла в 3 из 4 предыдущих очных встречах команд.

Прогноз

Участники предстоящего матча проповедуют оборонительный футбол. «Торпедо» в текущем сезоне чемпионата Беларуси еще не пропускал голов в домашних поединках, а во всех четырех матчах «Городеи» в гостях забивалось не больше двух голов.

Полагаем, что и в этот раз команды результативно не сыграют. Предлагаем ставку на ТМ(2) с коэффициентом 1.719 в БК Pinnacle.