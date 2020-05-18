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«Динамо» Брест – БАТЭ: прогноз и ставки БК Pinnacle

вчера, 17:12

В центральном поединке десятого тура Высшей Лиги Беларуси сыграют «Динамо» Брест и БАТЭ. Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок.

«Динамо» Брест

Действующий чемпион Беларуси очень неудачно проводит новый сезон первенства. Клуб из Бреста проиграл три из пяти последних матчей в Высшей Лиге и опустился на седьмую позицию в турнирной таблице.

В последнем туре «Динамо» уступил в гостях «Энергетик-БГУ» (1:2) потерпев четвертое поражение в сезоне.

БАТЭ

Экс-чемпион Высшей Лиги тоже заметно буксовал на старте сезона, но затем сумел набрать обороты. «Батоны» выиграл четыре последних матча в чемпионате, что дало им возможность единолично возглавить турнирную таблицу первенства.

В прошлом туре БАТЭ уничтожил на своем поле прямого конкурента «Слуцк», скинув его с первой позиции в рейтинге (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Динамо» Брест – 3.290
  • Ничья – 3.370
  • Победит БАТЭ – 2.180

Статистика

  • БАТЭ не проигрывал в трех последних гостевых матчах в Бресте – 1 победа и 2 ничьи.
  • «Динамо» выиграло только два домашних матча из пяти в текущем сезоне Высшей Лиги.
  • В двух последних очных встречах команд забивалось не больше двух голов.

Прогноз

«Динамо» сейчас  находится в откровенном кризисе и теряет очки в матчах не с самыми сильными соперниками. БАТЭ, в свою очередь, набрал отличный ход и крушит соперников на своем пути.

Гости выйдут на этот матч с удвоенной мотивацией, в связи с потерей чемпионского титула. Полагаем, что спортивная злость и неоднозначная форма соперника сыграют в пользу БАТЭ.

Предлагаем заиграть ставку на победу гостей с выгодным коэффициентом 2.180.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:13
наверное всё таки батэ))
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