«Байер» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 28 туре немецкой Бундеслиги «Байер» в Леверкузене при пустых трибунах примет «Вольфсбург». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.
«Байер»
«Аптекари» решили не сбавлять обороты и после карантина добыли две очень важные победы. Если над выигрышем «Байера» в гостях над «Вердером» (4:1) мало кто сомневался, то гостевой разгром «Боруссии» Менхенгладбах командой Петера Боса стал сюрпризом для многих.
Шесть набранных очков позволили «Байеру» ворваться в первую четверку, которую команда теперь замыкает с минимальным преимуществом над «Жеребятами».
«Вольфсбург»
«Волки» вполне логично провели два поединка против карантина. Им удалось в первом матче вырвать гостевую победу над «Аугсбургом» (2:1), но уже в матче против дортмундской «Боруссии» этот трюк не сработал.
«Вольфсбург» уступил второй команде чемпионата на своем поле со счетом 0:2, но сохранил за собой шестую строчку в рейтинге.
Котировки БК Pinnacle
Победа «Байер» — 1.746
Ничья – 4.240
Победа «Вольфсбург» — 4.430
Статистика
- «Байер» выиграл 3 из 5 последних матчей против соперника.
- «Вольфсбург» выиграл только 1 из 5 последних матчей во всех турнирах.
- «Байер» побеждал в 7 предыдущих домашних матчах во всех соревнования.
Прогноз
В текущем сезоне «Байер» уже обыгрывал соперника, при чем сделал это уверенно в гостях (2:0). На данный момент «Аптекари» выглядят на голову сильней «Волков» и по составу, и в игровом плане.
Считаем, что команда Петера Боса не станет сбавлять обороты и продлит свою победную серию. Ставим на победу хозяев с коэффициентом 1.746 в БК Pinnacle.