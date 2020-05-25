«Байер» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1590386445

25 мая 2020, 09:00

В 28 туре немецкой Бундеслиги «Байер» в Леверкузене при пустых трибунах примет «Вольфсбург». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Байер»

«Аптекари» решили не сбавлять обороты и после карантина добыли две очень важные победы. Если над выигрышем «Байера» в гостях над «Вердером» (4:1) мало кто сомневался, то гостевой разгром «Боруссии» Менхенгладбах командой Петера Боса стал сюрпризом для многих.

Шесть набранных очков позволили «Байеру» ворваться в первую четверку, которую команда теперь замыкает с минимальным преимуществом над «Жеребятами».

«Вольфсбург»

«Волки» вполне логично провели два поединка против карантина. Им удалось в первом матче вырвать гостевую победу над «Аугсбургом» (2:1), но уже в матче против дортмундской «Боруссии» этот трюк не сработал.

«Вольфсбург» уступил второй команде чемпионата на своем поле со счетом 0:2, но сохранил за собой шестую строчку в рейтинге.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Байер» — 1.746

Ничья – 4.240

Победа «Вольфсбург» — 4.430

Статистика

«Байер» выиграл 3 из 5 последних матчей против соперника.

«Вольфсбург» выиграл только 1 из 5 последних матчей во всех турнирах.

«Байер» побеждал в 7 предыдущих домашних матчах во всех соревнования.

Прогноз

В текущем сезоне «Байер» уже обыгрывал соперника, при чем сделал это уверенно в гостях (2:0). На данный момент «Аптекари» выглядят на голову сильней «Волков» и по составу, и в игровом плане.

Считаем, что команда Петера Боса не станет сбавлять обороты и продлит свою победную серию. Ставим на победу хозяев с коэффициентом 1.746 в БК Pinnacle.