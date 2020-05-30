В сорок два года в топ-5! Футбольные примеры для подражания

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вчера, 20:00

Особые люди становятся героями часа на «Соккер.ру». Ведь вернуться им будет чуть сложнее, чем остальным.

Решение Адуриса завершить карьеру — заявил, что тело не выдержало простой и не поддается быстрому восстановлению для продолжения сезона, напомнило о самых возрастных игроках в топ-5. Поговорим о тех, кого фанаты знают десятилетиями и не сомневаются, а низшей отметкой установим солидные 35 лет – в команде будут только те, кто уже старше.

Вратари

Самир Ханданович («Интер», 35 лет)

Легендарный Джиджи – дублер Щесны, поэтому поставим другого ветерана из Серии А. Ханданович — один из лучших вратарей мира, невзирая на возраст. Конечно, есть мужчины старше, которые тоже подходят в команду, ведь играют в основе – например, Диего Лопес из «Эспаньола», или Бен Фостер из «Уотфорда». Но Ханданович выступает за одного из фаворитов Лиги Европы и претендента на самые высокие места в Серии А. Самир – крутейший вратарь, и не только из-за умения отразить удар с «точки».

Альтернатива: Джанлуиджи Буффон («Ювентус», 42 года), Стив Манданда («Марсель», 35 лет), Бен Фостер («Уотфорд», 37 лет).

Защитники

Бруну Алвеш («Парма», 38 лет)

Впечатляет, что чемпион Европы даже спустя семь лет после ухода из «Зенита» — уже тогда был немолодым игроком, остается на поле. Но Бруну Алвешу нравится, ведь постоянно появляется в основе «Пармы». Причем Бруну играет настолько удачно, что его команда среди уверенных середняков – лишь на один пункт отстает от «Милана» и на четыре – от «Наполи», и по пропущенным выделяются с лучшей стороны. Опытный Алвеш пашет в паре с Якопони.

Хилтон Да Силва («Монпелье», 42 года)

Феномен, самый старый действующий футболист в топ-5, 1977 года рождения! Невзирая на возраст, защитник «Монпелье» провел на поле две тысячи пятьсот одиннадцать минут, сыграл в 28 матчах. В сорок два года пахать на уровне топ-5 – снимаем шляпу с Боярского в знак уважения. Хилтон, конечно, в финалах ЛЧ не играл, как Данте из «Ниццы», но бразильцу ведь всего 36. И Фонте – еще одному португальскому чемпиону Европы, как Алвеш, столько же. А дедушка Хилтон хочет играть до 43-х, ведь продлил контракт еще на год.

Тиаго Силва ( ПСЖ , 35 лет)

Выше названы два статусных кандидата в основу и почетные запасные – Данте и Фонте, но нельзя игнорировать еще одного, как и Алвеш, бывшего игрока российского клуба. Москва запомнилась Силве болезнью – пережил туберкулез, но есть за что благодарить – врачи выходили, смог полноценно продолжить карьеру. Тиаго Силва – капитан ПСЖ , рассчитывает остаться в команде, но появляется информация о трансфере – то обратно в «Милан», то в «Эвертон» к Анчелотти. Силва один из лучших защитников своего поколения, даже в 35 лет в приличной форме.

Альтернатива: Жозе Фонте («Лилль», 36 лет), Штефан Лихтштайнер («Аугсбург», 36 лет), Данте («Ницца», 36 лет), Джорджо Кьеллини («Ювентус», 35 лет), Пабло Сабалета («Вест Хэм», 35 лет).

Полузащитники

Хоакин Санчес («Бетис», 38 лет)

Любимец всех бабушек Севильи, которые болеют за «Бетис», вернулся в родной клуб на старости футбольных лет и задержался. Хоакин тринадцать лет не вызывается в сборную Испании, но заработал себе статус легенды тамошнего футбола. Играл за многие клубы – «Валенсию», «Малагу» и в Италии за «Фиорентину», а теперь выходит на поле на родине. Невзирая на солидный для футболиста атаки возраст, Санчес не спешит осваивать новую профессию – фанат корриды мечтает попробовать себя в роли матадора, и продлил контракт с «Бетисом» до лета 2021 года. Опыт Хоакина пригодится команде.

Фернандиньо («Манчестер Сити», 35 лет)

Без вопросов – звезда мирового уровня. Здесь есть парни, что на старости лет не играют на уровне лидеров топ-5, а вот Фернандиньо в 35 получил возможность пожить с семьей в Манчестере еще один год, ведь в январе заключил новый контракт. Неудивительно, что Гвардиола попросил универсального хавбека остаться. В «Шахтере» Фернандиньо играл под нападающим, позже освоил опорную зону, а теперь играет в центре защиты. Многократный чемпион АПЛ – легенда «горожан», семь сезонов в основе.

Санти Касорла («Вильярреал», 35 лет)

Еще один знаменитый хавбек с опытом в АПЛ . Только Санти не играет больше за «Арсенал». Сам факт, что в 35 лет Касорла до сих пор в футболе – чудо, ведь пережил невероятно сложный период адаптации после серии травм, множество операций и показал силу воли, чтобы сыграть в любимую игру. «Вильярреал» стал первым взрослым клубом крошечного мага, и Санти не забыл отплатить им хорошим футболом – Касорла даже в 35 лет опасен, а в прошлом году двукратный чемпион Европы даже вернулся в сборную спустя много лет.

Франк Рибери («Фиорентина», 37 лет)

К сожалению, Рибери получил травму и пропустил немало месяцев, начиная с декабря. Но Франк успел оправиться, так что ждем его на поле в июне, ведь француз из «Баварии» был одним из лучших в составе «фиалок», когда мог играть. Провел 11 матчей, и хотя отметился не только голами и ассистами, но и красной карточкой, характерный Франк не стал обузой новой команды в 37 лет. В РПЛ не приехал, хотя слухи о предложениях бродили, а в Серии А смотрелся неплохо.

Альтернатива: Борха Валеро («Интер», 35 лет), Франческо Маньянелли («Сассуоло», 35 лет), Марко Пароло («Лацио», 35 лет), Макото Хасэбе («Айнтрахт», 36 лет).

Нападающие

Фабио Квальярелла («Сампдория», 37 лет)

В Италии «вечным» футболистом быть проще, чем во многих других странах, что Фабио успешно доказывает. Многие его сверстники завершили карьеру – например, ван дер Варт, ван Перси, Лам или Де Росси, а Квальярелла в прошлом сезоне впервые в жизни стал лучшим снайпером чемпионата Италии. Конечно, в «Сампдории» нельзя быть всегда первым, ведь напарники не обеспечивают достаточным количеством качественных передач, но даже в 37 лет Фабио делает все, чтобы его команда сохранила прописку в Серии А – забил 9 мячей и сделал 2 ассиста.

Родриго Паласио («Болонья», 38 лет)

Больше минут, чем Родриго, за «Болонью» в этом сезоне в Серии А сыграли только два игрока. У аргентинца 6 голов и 3 ассиста, которые помогли выдержать испытания сезона и уйти на вынужденный перерыв в середине таблицы. Как и все в этом списке, не нуждается в представлениях, ведь выступал за «Бока Хуниорс» и «Интернационале». После миланского клуба пошел доигрывать в «Болонью», и ему явно понравилось. Теперь не такой результативный, как в первом сезоне в «Интере», но речь о человеке, который умеет помочь на передовой.

Криштиану Роналду («Ювентус», 35 лет)

Португалец и не думает уходить из футбола, хотя слухи о смене клуба появляются постоянно. Но агент Жорже Мендеш может просто обращать внимание на своего клиента, не более. Считает, что полезно намекнуть Сарри и «Ювентусу», где они неправильно поступают по отношению к первому в истории футболисту, который заработает миллиард долларов за карьеру. Это случится уже в 2020-м, и понятно, что Роналду хотят оставить в команде – до сих пор жутко результативен, годы не берут, прыгает выше всех.

Альтернатива: Горан Пандев («Дженоа», 36 лет), Клаудио Писарро («Вердер», 41 год), Ведад Ибишевич («Герта», 35 лет), Фернандо Льоренте («Наполи», 35 лет).

Играющий тренер

Златан Ибрагимович («Милан», 38 лет)

Раз молодого Пёнтека отправили в «Герту», то форма шведа устраивала Пиоли и боссов «Милана», среди которых минимум один — Мальдини, в форвардах знает толк. Ибрагимович может продлить контракт, а может уйти работать агентом – пока не решил, но не упомянуть великого и ужасного нельзя. Ему уже тридцать восемь лет, но если говорим не о выносливости, а о физике, то швед как Роналду, только не тренируется с прицелом на внешний вид.

Остается верить, что последняя травма несерьезная – ахилл вроде цел, надеемся, лев еще выйдет на поле. Все в списке – выдающиеся атлеты, которые сохраняют мотивацию и форму, чтобы играть в футбол после тридцати пяти на самом высоком уровне. В топ-5 уже попадаются футболисты вдвое моложе, чем Роналду – например, Ансу Фати из «Барселоны», но названные выше могут многому научить молодежь. Желаем легендам легко войти в продолжение сезона без травм и радовать максимально долго и успешно.