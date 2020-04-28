Десятка с плюсом. Англия. Семидесятые

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сегодня, 07:19

«Соккер.ру» рассказывает о сильнейших вратарях английского первого дивизиона 70-х годов.

Во время карантина я задумал новый сериал – о сильнейших вратарях мирового футбола за последние 50 лет. Но хочу подать его в несколько необычной форме. В каждой серии будет десять или чуть больше, в зависимости от ситуации, голкиперов, игравших в чемпионате одной страны в течение десяти лет.

Что стало причиной запуска такой серии? Во время рассказов об исторических сезонах иной раз приходится ограничиваться простым упоминанием того или иного футболиста, который заслуживает большего. Посвящать же отдельный материал не всегда получается. А так вы сможете узнать пусть и небольшую, но весьма важную информацию. Начнём с вратарей. Если сериал получится успешным, можно будет перенести его и на представителей других футбольных амплуа.

Вас ждут рассказы о вратарях Англии, Франции, Германии, Италии, Испании, других стран Европы, остального мира и, конечно же, СССР и России. Итого восемь глав на каждое десятилетие. Возможно, некоторые герои будут попадать в две главы одного десятилетия. Или, напротив, присутствовать в сборной восьмидесятых и девяностых.

Вы, наверно, заметили, что я небольшой любитель рейтингов и символических сборных. Поэтому, если условный вратарь А оказался в списке выше вратаря В, это не означает, что А сильнее, чем В. Все герои расставлены произвольно. А читатели пусть сами решают, кто из героев лучше, а кто хуже.



Начнем с первого дивизиона Англии или, как часто говорят, «старого первого дивизиона». Временной отрезок с сезона 1970-71 по 1979-80.

Гордон Бэнкс (1937-2019). «Сток Сити» 1967-1973

Конечно, вершина карьеры Бэнкса приходятся на 60-е годы, когда он становился чемпионом мира и считался вторым после Льва Яшина. Но ведь и в 70-е годы Бэнкс играл, и немало. Успел завоевать со «Сток Сити» Кубок лиги и получить приз лучшего вратаря мира 1971 года. Бэнкс мог бы служить английскому футболу ещё дольше, если не автокатастрофа, после которой он ослеп на один глаз. Через несколько лет сильнейший голкипер Англии возобновил карьеру за океаном.

Рэй Клеменс (1948). «Ливерпуль» 1967-1981

Знаменитый вратарь великого «Ливерпуля» Боба Пейсли, а потом не менее великого «Ливерпуля» Билла Шенкли. Четыре титула чемпиона Англии, три Кубка чемпионов, два Кубка УЕФА , Суперкубок Европы, Кубок Англии, Кубок лиги и пять штук Черити Шилд. Выиграл всё, что можно было выиграть. Причём Клеменс был непросто членом этой команды, но и её важнейшим элементом. Играл Рэй и в сборной Англии, где надевал капитанскую повязку и соперничал за пост номер один с Питером Шилтоном, которому в итоге проиграл. Правда, семидесятые годы оказались для английской сборной чёрной дырой.

Питер Шилтон.(1949). «Лестер» 1966-74, «Сток Сити» 1974-77, «Ноттингем Форест» 1977-82

Питер Шилтон оказался наследником Бенкса в «Лестере», «Сток Сити», да и в сборной Англии. Питер громко заявил о себе в первой половине семидесятых, но расцвет карьеры наступил в великом «Ноттингеме» Брайана Клафа. «Лесники» с Питером стали чемпионами Англии, потом дважды выиграли Кубок чемпионов с одним Суперкубком в придачу. Добавьте сюда Кубок лиги и Черити Шилд. Вот только Кубок Англии Шилтону в руки так и не попал. В сборной Питер сначала делил ворота с Клеменсом, а потом всё же взял верх. Но это произошло в 80-е.

Пат Дженнингс (1945). «Тоттенхэм» 1964-77, «Арсенал» 1977-85

Клеменсу и Шилтону повезло, что в спор, кому из них играть в сборной, не вмешался Пат Дженнингс. Дело в том, что Большой Пат играл за команду Северной Ирландии. Но Дженнингс был очень хорош не только в сборной, но и на клубном уровне. Возможно, сильнейший вратарь английского чемпионата тех лет. Мы договорились, – никаких рейтингов. Однако Дженнингс дважды признавался лучшим футболистом первенства Англии. Пату удалось невозможное, – он стал одинаково любим болельщикам двух враждебных лондонских клубов. Со «шпорами» он выиграл Кубок УЕФА , Кубок Англии и два Кубка лиги, «канонирам» помог взять Кубок страны. Но стать чемпионом ирландцу не было суждено.

Алекс Степни (1942). «Манчестер Юнайтед» 1966-1978

Лучшие годы Степни — это шестидесятые, когда с командой Мэтта Басби он завоевал Кубок чемпионов, чемпионский титул и вызывался в сборную. Семидесятые — не лучший отрезок в истории «красных дьяволов». На них пришёлся вылет во второй дивизион, о котором наш сайт уже рассказывал. Но МЮ вернулся и выиграл Кубок Англии. А Большой Эл по-прежнему был надёжен на последнем рубеже, часто выручал команду, а иной раз и огорчал коллег из других клубов.

Джо Корриган (1948). «Манчестер Сити» 1967-1983

Джо по праву считается одним из сильнейших вратарей в истории «Манчестер Сити». Именно он защищал ворота «горожан», когда они выиграли Кубок кубков. Также на счету Корригана два Кубка лиги и Черити Шилд. Спокойный, аккуратный голкипер, который пользовался огромной любовью болельщиков. Одна поклонница на протяжении 15 лет дарила Корригану букет цветов после каждой домашней встречи. В сборной Англии Джо играл нечасто, считался третьим после Шилтона и Клеменса.

Питер Бонетти (1941-2020). «Челси» 1960-76 и 1977-79

Про Питера Бонетти мы недавно писали по печальному поводу. Чтобы не повторяться только напомню — Бонетти рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей, один из лучших вратарей шестидесятых, довольно неплохо выступавший и в следующем десятилетии. Играл красиво и эффектно, без особого ущерба надёжности.

Дэвид Харви (1948). «Лидс». 1965-1980

Дэвид разрушил миф, что среди шотландцев нет сильных вратарей. Правда, шотландцем Харви был своеобразным. Родился и вырос в Лидсе. Путь в сборную Англии был сложен, зато команда Шотландии остро нуждалась в сильном страже ворот. Вот и вспомнил Дэвид о своём шотландском дедушке. На протяжении более десятка лет он был основным вратарём «Лидса», и на этот период пришлись лучшие годы йоркширцев. Чемпионство, Кубок Англии, выход в финал Кубка чемпионов и Кубка кубков. Харви был одним из ключевых игроком команды Дона Риви. Правда, оба Кубка ярмарок в 1968 и в 1971 годах «павлины» взяли, когда их ворота защищал Гари Спрейк. Однако валлиец из-за своей нестабильности и подверженности травмам проиграл спор за пост номер один Дэвиду Харви. Завершив карьеру в 37 лет, Дэвид долго искал работу. Какое-то время он был менеджером в одном сомнительном заведении, проще говоря, в борделе. Затем трудился почтальоном. Знаменитый вратарь разносил письма и после того, как стал владельцем старинного замка на Оркнейских островах.

Фил Паркс (1950). «Куинз Парк Рейнджерс» 1970-79, «Вест Хэм» 1979-90

Любопытно, но Паркс провёл за два лондонских клуба по 344 матча в «старом» первом дивизионе. Но в семидесятые он был любимцем «Лофтус Роуд». Болельщики «хупс» считали Фила лучшим вратарём Англии и очень злились, когда он оставался за бортом сборной Англии. Один раз Паркса всё же пригласили, но сыграть так и не дали. Фила отличали превосходная реакция и прыгучесть. Про него говорили, что он летает в воротах. Во многом благодаря ему КПР стал весьма солидной командой. Но с «хупс» он так ничего и не выиграл. В 1979 году Паркса продали «молотобойцам» за рекордную для английских вратарей сумму в 565 тысяч фунтов.

Пол Купер (1953). «Бирмингем Сити» 1971-74, «Ипсвич» 1974-87

Молодой вратарь пришёл в «Ипсвич», выиграл борьбу у Лори Сивелла и на 13 лет прописался в воротах «трактористов». В сборной Купер не играл, но в чемпионате Англии был фигурой видной, да и в еврокубках тоже. Славился умением отражать 11-метровые, считался главным специалистом в этом деле. А ещё Купер снялся в фильме «Бегство к победе», где был дублёром начинающего актёра Сильвестра Сталлоне. Купер до сих пор считается сильнейшим вратарём «трактористов» и включён в зал славы «Ипсвича».

Боб Уилсон (1941). «Арсенал» 1963-1974

Весьма недооценённая личность. А ведь Уилсон верой и правдой служил «канонирам» более десяти лет, в том числе и в семидесятые годы. Выигрывал чемпионат и Кубок Англии, побеждал в Кубке ярмарок. Привлекался в сборную, правда, не в английскую, а шотландскую. Та же схема, что с Харви. Но там англичанин Уилсон не прижился. Завершив карьеру, Боб стал одним из первых в Англии тренером вратарей и способствовал росту Пата Дженнингса, Джона Лукича и Дэвида Симэна.

Колин Болтон (1945). «Дерби Каунти» 1964-1978

Курсант полицейской академии вытащил счастливый билет, когда играл за сборную своего курса. За его игрой следил тренер «Дерби Каунти» Тим Уорд. Спустя какое-то время молодой человек стал тренироваться уже с «баранами», при этом не стал забрасывать учёбу. Колину суждено было стать легендой «Дерби Каунти». Оба своих чемпионских титула «бараны» взяли именно в период, когда их ворота защищал Болтон. Хладнокровный, спокойный, очень уверенный в своих силах вратарь. Но в сборной Англии ему сыграть не довелось. Завершив карьеру футболиста, Колин Болтон стал работать по специальности, офицером полиции.

Итак, с 12 сильнейшими вратарями Англии семидесятых годов мы разобрались. Следующая статья будет посвящена голкиперам Бундеслиги.