«Валенсия» — «Леванте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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11 июня 2020, 08:56

После возобновления Ла Лиги в 28 туре «Валенсия» на своем поле примет «Леванте». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот матч.

«Валенсия»

Особой стабильностью команда Альберта Селадеса до наступления карантина не отличалась, если говорить об испанской Ла Лиге.

Большое количество ничейных матчей (девять штук) помешало «Летучим мышам» находится в зоне Лиги Чемпионов, но гандикап в четыре пункта команда еще может отыграть. После героического выхода из группы Лиги Чемпионов, «Валенсия» без боя уступила «Аталанте» в плей-офф, и теперь сосредоточится на решении задач на внутренней арене. Перед паузой команда разошлась миром с «Алавесом» (1:1) в гостях.

«Леванте»

Еще один валенский коллектив звезд с неба в текущей кампании не хватает. Одержав десять побед, «Леванте» расположился на 13 позиции в рейтинге, имея преимущество над зоной вылета в восемь очков.

Принимать участие в борьбе за выживание подопечные Пако Лопеса вряд ли будут, но и за зону Лиги Европы они уже вряд ли будут сражаться.

В последнем матче испанского первенства «Леванте» разделили очки дома с «Гранадой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» — 1.724

Ничья – 4.300

Победит «Леванте» — 4.660

Статистика

«Валенсия» никогда не проигрывала дома «Леванте» и выиграла 5 последних домашних матча у соперника.

Серия из поражений «Леванте» в гостях насчитывает 5 поединков во всех турнирах.

«Валенсия» забивала минимум 3 гола в 4 предыдущих домашних матчах против «Леванте».

Прогноз

Валенскийское дерби на стадионе «Кажанов», как правило, завершается в пользу хозяев. Сейчас «Валенсия» и «Леванте» решают разные задачи, что обязует «Кажанов» сыграть на пределе своих возможностей в противостоянии с принципиальным соперником.

Считаем, что хозяева продлят победную серию в дерби. В букмекерской конторе Pinnacle ставки на победу «Валенсии» можно разместить за 1.724.